İYİ Partili başkandan borç isyanı: Tabelaya sığmadı

31 Mart'ta İpsala Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, AK Parti'den devraldığı belediyenin borçlarını ve alacaklarını halkla paylaştı.

Sözcü gazetesinden Tamer Yavuz'un haberine göre, belediye binasının dışına astığı afişte mali yönden kamuoyunu bilgilendiren Ünsal, önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın belediyeyi 2 milyon 944 bin 270 lira alacağı, 2 milyon 447 bin 267 lira borçla devraldığını belirtti. Kendisinin de 2019 yılında 6 milyon 221 bin 311 lira alacağı ile 39 milyon 593 bin 868 lira borçla devraldığını ifade etti.

İpsala Belediye Başkanı Ünsal, kanuna aykırı borçlanmalar yapılarak belediyenin borçlanma limiti fazlasıyla aşıldığını belirterek, "Belediye borç batağına sokulmuştur. İller Bankası'ndan gelen ödenek kesile kesile bırakın personel maaşlarına yetmeyi İller Bankası kredi taksitlerini kapatamamaktadır. Sayın Kerman'ın vadeleri uzun dediği taksitler her ay üst üste binmektedir plansız borçlanma belediyemize büyük yük olmaktadır. Belediyemiz iştiraki olan İpsala Şehir Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. personel çalıştırmaya başladığından beri SGK prim borcu ödemesi yapılmadığı için borcu yarım milyonun üzerindedir" diyerek, belediye iştirakleri mali durumunu asılan borç tabelasına sığmadığı için paylaşamadıklarını, tüm ilçe halkının bunu bilmesi gerektiğini söyledi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA