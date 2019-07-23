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İYİ Partili başkana saldırı ! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İYİ Parti İstanbul Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, bir grubun saldırısına uğradı. Kurt saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası 6 kişi gözaltına alındı.

İYİ Partili başkana saldırı ! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İYİ Parti İstanbul Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, bir grubun saldırısına uğradı. Kurt saldırganlardan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası 6 kişi gözaltına alındı.

23 Temmuz 2019 Salı 08:46
İYİ Partili başkana saldırı ! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, bir grubun saldırısına uğradı. Kurt, saldırganlardan şikayetçi olurken, polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Haznedar Mahallesi İlkyuva Caddesi üzerinde kendisine ait emlak ofisinde meydana geldi. Ayhan Kurt, işyerinin önünde oturduğu sırada yanına yaklaşan bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırganlar, bir süre Kurt’u darp ettikten sonra kaçarak olay yerinen uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay sonrasında Ayhan Kurt, hastaneye giderek darp raporu alırken karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

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