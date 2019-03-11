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İYİ Partili Aytun Çıray: Asıl Bomba Yarın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Mansur Yavaş'la ilgili iddiaların iftira olduğunu söylerken, asıl 'bombanın' yarın geleceğini ve Yavaş'ın bu iddialara yanıt vereceğini söyledi.

İYİ Partili Aytun Çıray: Asıl Bomba Yarın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Mansur Yavaş'la ilgili iddiaların iftira olduğunu söylerken, asıl 'bombanın' yarın geleceğini ve Yavaş'ın bu iddialara yanıt vereceğini söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 22:33
İYİ Partili Aytun Çıray: Asıl Bomba Yarın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Mansur Yavaş'la ilgili iddiaların iftira olduğunu söylerken, asıl 'bombanın' yarın geleceğini ve Yavaş'ın bu iddialara yanıt vereceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş hakkında, ‘600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü' iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine, ‘görevi kötüye kullanma' ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçları öne sürülerek iddianame düzenlenmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çıray, "Ankara'yı kaybetmenin telâşı ile Sayın Mansur Yavaş'a iftira atıyorlar. Asıl bomba yarın. Çünkü Mansur Bey üzerine atılan iftiraları yarın cevaplayacak" dedi.

Son Güncelleme: 12.03.2019 00:00
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