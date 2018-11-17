İYİ Partili Aylin Cesur'dan EYT,Asgari Ücret, Taşeron, Atanamayan Öğretmen, Bedelli Askerlik ve İşsizlik Konuşması

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti. Cesur konuşmasında "Kriz yok diyorsunuz! Biz de diyoruz ki: Kriz emeklide! Kriz EYT’de! Atanamayan 400 bin öğretmende!Kriz kadro vermediğiniz taşeron işçide! Kriz 21 gün askerlikle işinden olacağı için umutsuz gençlerde!" ifadelerini kullandı.

İyi Partili Aylin Cesur'un konuşması şöyle;

"Devlet alacakları için bir birim kurmaz mı?.Sayıştay'ın raporlarına baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nın adeta 'saldım çayıra, Mevla'm kayıra' zihniyetiyle yönetildiğini anlıyoruz. Bunu mali tablolara yansıtmaz mı? Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir. Ben bir tıp doktoru olarak anlam veremiyorum. Ve sonra çıkıp milletimize diyeceksiniz ki, kriz falan yok. Ben de diyorum ki, kriz milletin cebinde. Kriz %45 artan elektirik faturasında, kriz milyonlarca emeklide, kriz EYT bekleyenlerde, kriz 117 bin öğretmen açığı varken atanamayan 400 bin öğretmende ve kriz 1603 liraya çalışan 6 milyon asgari ücretlide, kadro vereceğiz deyip de vermediğiniz taşeron işçilerde, kriz 21 günlük askerlik nedeniyle işinden olacağı için travma yaşayan gençlerimizde ve kriz son 15 yılın en büyük işsizlik rakamlarını oluşturan, çoluğuna çocuğuna ekmek götüremediği için cebindeki elektrik fatura intihar notu yazıp intihar eden kadın işçimizde... Isparta'da oldu bu olay.... ve daha bugün Ağrı'dan kalkıp Meclise gelen ve AKP'li vekil ile görüşmek isteyip ancak vekil yerinde olmadığı için görüşemeyen işsiz vatandaşımızda... Kriz Meclise gelmiş, Kriz Meclisin çatısından size bağırıyor...Vatandaşın sesini duyun sayın milletvekilleri" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Isparta Milletvekili, Aylin Cesur'un konuşmasına ait görüntüler şöyle;

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