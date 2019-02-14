İYİ Partili Ayhan Erel: Memur Olmak İçin AKP'li Olmak Gerekiyor!

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından TBMM'ne sunulan KPSS mülakatları araştırılsın önergesinin görüşmeleri sırasında İYİ Parti Grubu adına Aksaray Milletvekili Ayhan Erel söz aldı ve elinde belgeler olduğunu vurgulayarak "memur olmak için AKP'li olmak özelliği aranmasının diğer vatandaşlarımıza en büyük haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

Ayhan Erel'in konuşması şöyle;

"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce Türk milleti; Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde kamuya memur alımında üst düzeyde usulsüzlük yapıldığını hepimizi bilmekteyiz. Doğal olarak, siyasi iradenin, kendi görüşüne yakın üst düzey yöneticileri istediği makam ve mevkilere getirmesinde kanımızca bir sakınca yok ama çok alt düzeydeki memurların alımında bile AK PARTİ'li olma özelliğini aramak sanırım ki diğer vatandaşlarımıza yapılan en büyük haksızlıktır.

Mesela, demin burada hatip söyledi, 90 puan alan arkadaşlarımızın puanları 53'e düşürüldü. Buradaki hatip arkadaş söyledi. Bende de belgeler var.

Başarısız olan arkadaşlarımızın… Mesela, 64 KPSS puanı olan bir arkadaşımıza 95 puan verilmiş. Yine, 71 puan alan bir arkadaşımıza 95 puan verilmiş ve memur olması sağlanmış. Bunun yanında 90 alan bir arkadaşımıza 54 puan verilerek başarısız olması sağlanmış.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adalet ve Kalkınma Partisinin diğer bir usulsüzlüğü de daha çok belediyelerde yaşanmakta. Belediye başkanlığından gelen milletvekili arkadaşlarım bilirler, kendilerine istisnai memur olarak özel kalem müdürü atıyorlar, daha sonra bu özel kalem müdürleri kanunda aranan süre dolduktan sonra da Türkiye'nin en gözde ve güzide kurumlarına üst düzeyde memur olarak atanıyorlar. Dolayısıyla burada bir kul hakkı yenilmiş oluyor. KPSS'den 100'e yakın puan alan bir vatandaşımızın bu belediyenin özel kalem müdürünün işgal ettiği veya getirildiği kadroya getirilmesi gerekirken belediye başkanlarının bu yöntemiyle bu tür binlerce vatandaşımızın hakkı gasbedilmiş oluyor.

Sizlerin hem başında "adalet" kavramı olan bir parti olarak hem de inanıyorum ki inancınız gereği kul hakkını yememeniz gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın şehitlerden bile sorduğu kul hakkına riayet etmenizi bekliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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