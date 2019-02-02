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İYİ Parti'den Mülakat Tepkisi!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden mülakat sistemine tepki gösterdi.

İYİ Parti'den Mülakat Tepkisi!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden mülakat sistemine tepki gösterdi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 20:07
İYİ Parti'den Mülakat Tepkisi!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden mülakat sistemine tepki gösterdi.

Yİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yazılı sınavlarda çok yüksek puan almalarına karşın, atanması yapılmayan sözlü mülakat mağdurları hakkında açıklamalarda bulundu.

KPSS'de yüksek puanlar alan adayların mülakatlarda düşük puanlar verilerek elendiğini söyleyen Türkkan, bu durumun FETÖ'nün "soru çalmasından" farklı olmadığını dile getirdi. Lütfü Türkkan "İkisi de gençliğin geleceğini çalıyor" dedi.

Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Geçmişte birilerinin soruları çalarak yaptığı işi, şimdi iktidar mülakat marifetiyle yapıyor. İkisi arasında ne fark var? İkisi de gençliğin geleceğini çalıyor” ifadesini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 02.02.2019 22:21
Anahtar Kelimeler:
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Baki 2 saat önce

Sonuna kadar hak veriyorum duyun sesimizi artık gençlik yok oluyor

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