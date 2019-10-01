İyi Parti’den Milyonlarca Aileyi Sevindirecek Kanun Teklifi

İsmail Ok kanun teklifinde eğitimde fırsat eşitliğinin önemini bir kez daha vurgularken “Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için atılacak tüm adımlar devletin vatandaşa karşı ödevleri arasında yer almaktadır” dedi.

ZAMLAR ASGARİ İHTİYAÇLARI BİLE VURDU

İsmail Ok konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasına göre bu yıl 18 milyonu aşkın öğrenci eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bu veri aynı zamanda milyonlarca aile için yeni bir harcama kalemi demek.

Parasız eğitimin sadece bir “yasa” olarak kaldığı AKP iktidarları döneminde yaşanan ekonomik krizle birlikte kırtasiye masrafları da velilerin sırtına yük haline gelmiştir. Bir öğrencinin neredeyse 650 TL’yi bulan kırtasiye masrafı göz önüne alındığında kanun teklifimizin bir an önce yasalaşmasının gerekliliği ortaya çıkacaktır. Bu teklifin yasalaşması halinde asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca ailenin üzerinden yük kalkacak ve sosyal devletin gereklilikleri yönünde adımlar atılacaktır. Son dönemde kırtasiye malzemelerine zam üstüne zam yapılırken aileler çocuklarının ihtiyacı olan asgari malzemeleri, bile alamamaktadır.

Unutulmaması gereken en önemli başlık çocuklarımızın ülkemizin geleceği olduklarıdır. Onların eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmaları ise siyasilerin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Kanun teklifimizin yasalaşması için her siyasi partinin bu görevi hatırlaması şarttır”

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