Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İYİ Parti'den Erken Seçime Katılabilecek mi? Aytun Çıray Açıkladı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü'nden erken seçim ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Aytun Çıray yaptığı açıklamada "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir." ifadelerini kullandı.

banner396

İYİ Parti'den Erken Seçime Katılabilecek mi? Aytun Çıray Açıkladı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü'nden erken seçim ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Aytun Çıray yaptığı açıklamada "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir." ifadelerini kullandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:34
İYİ Parti'den Erken Seçime Katılabilecek mi? Aytun Çıray Açıkladı

Partisinin İstanbul il başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, yaptığı basın açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını "danışıklı dövüş" olarak gördüklerini söyledi.

"Biliyorlar ki 3 Kasım 2019'da normal bir seçim yaparlarsa dolar 7, avro 8,5, benzin 8,5, mazot 8 lira olacaktır ve ekonomi dipsiz bir çakılışa geçecektir." diyerek sözlerini sürdüren Çıray, seçimlerin erkene alınmasından mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Erken seçim talebine ilişkin, açıklaamsında Çıray "Bu bir takdiri ilahidir, iyiliğin önünü açıyorlar." ifadesini kullanan Çıray, "Emin olun bu açıklamayı duyduktan sonra muhtemelen sayın genel başkanımız iki rekat şükür namazı kılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çıray, İYİ Parti'nin erken seçimlere katılacağı gerçeğinin bulandırılmasına asla müsamaha göstermeyeceklerini anlattı.

Partilerinin seçime katılmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını dile getiren Çıray, "Partimizin seçime katılmanın tüm hukuki şartlarını yerine getirdiği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına geçmiştir. Yani en yüksek yargı organınca tescillidir. Hiçbir güç İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemez, engellemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çıray, partilerinin varlığı dolayısıyla bugün seçimlerin konuşulduğunu söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.04.2018 15:52
Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiSon DakikaHaberErken Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan'dan Son Dakika Erken Seçim Açıklaması: "So What?"
Başbakan'dan Son Dakika Erken Seçim Açıklaması: "So What?"
Beklenen Erken Seçim Açıklaması Geliyor-Canlı Yayın
Beklenen Erken Seçim Açıklaması Geliyor-Canlı Yayın
Flaş Açıklama: "Erken Seçim Olursa İYİ Parti Katılamaz"
Flaş Açıklama: "Erken Seçim Olursa İYİ Parti Katılamaz"

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim