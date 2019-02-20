İYİ Parti'den AKP'ye EYT ve Bedelli Askerlik Resti!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sürpriz bir teklifte bulundu. Bahşi ayrıca bedelli askerlik kanununda yer alan 21 günlük temel eğitimin kaldırılmasını teklif etti.

Bahşi'nin konuşmasındaki ilgili kısım şöyle;

Değerli milletvekilleri, bir başka konu ise EYT. Biliyoruz ki EYT konusunun gündeme gelmesinden çok rahatsızsınız. İstiyorsunuz ki yaşanan mağduriyetler, çaresizlikler hiç gündeme gelmesin ve siz rahatça yaşamaya, mağduriyetler de yaşanmaya devam etsin ancak biz sizi başta EYT olmak üzere toplumumuzun sıkıntı yaşadığı her konuda rahatsız edeceğiz ve rahatsız etmeye de devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Sorunlar kökten çözüme kavuşturulana kadar.

Genel seçimlerde her partinin vaadi EYT konusunda çözümdü. Oylar alınıncaya kadar çaresizlik içindeki yaklaşık 700 bin kişi kandırılıp aldatıldı. Seçim sonrasında defalarca yasa teklifi verdik. Tekliflerimiz ya Genel Kurula indirilmedi ya da reddedildi. Burada, bazı parti grup sözcüleri, yasa teklifimizi beğenmediklerini ifade ettiler. Biz de dedik ki: "Buyurun, teklifi siz verin, biz sizin teklifinizi destekleyelim."

Biz, buradan bu teklifimizi yineliyoruz: Buyurun, teklifi siz verin, biz sizin teklifinizi destekleyelim ve yüz binlerce insanın mağduriyetini birlikte çözelim. İYİ PARTİ olarak toplumun yararına olan her teklife açık destek vereceğimizin taahhüdünü buradan yineliyorum.

Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı askerlik sistemiyle ilgili bir çalışma yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Cumhurbaşkanının açıklaması toplumun beklentilerini karşılamaktan çok uzak durumda. Burada, mevcut yirmi bir günlük bedelli konusunda 700 bine yakın gencin öncelikli beklentisi birkaç ay içinde askerliğini yapıp işine dönmek. Hayatına yön verebilmek amacıyla borç harç ya da kredi şeklinde temin ettiği 15 bin lirayı yatırıp müracaatta bulundu. Ancak uygulamada bu gençler otuz yedi ayrı gruba ayrılıp 2020 yılının aralık ayına kadar celp dönemlerine bölündüler. 1999 yılından sonraki çıkarılan hiçbir bedellide eğitim yoktu ancak bu defa nedense -ki, bu nedense ünlem işaretli- yirmi bir günlük eğitim kondu. Bu gençlere yurtdışında yaşayan bedelli başvurularına tanınan haklar tanınarak yirmi bir günlük eğitimin kaldırılması gerekmektedir.

Toplumun diğer bir beklentisi ise tek tip askerlik. Ancak Sayın Cumhurbaşkanının açıklamasına göre bu beklenti de karşılanamamakta, birçok değişik askerlik türü devam etmektedir. Bizim teklifimiz tüm taleplerin karşılanıp askerlik konusunda kargaşayı sonlandıracak nitelikte bir yasa teklifidir. Ne dedik teklifimizde? Askerlik dokuz aya indirilecek. Hiç ayrım yapılmaksızın herkes temel üç ay zorunlu eğitim yapacak. Geri kalan altı ayı ise isteyen bedelli isteyen asgari ücretten maaş alarak yapacak. Kışlalar ve askere gidecek gençler bu yasanın çıkmasını beklemektedir. Bu yasaların bir an önce çıkarılması gerekir. Bu konuda atılacak adımları sonuna kadar destekleyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.