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İyi Parti'de Yönetim Komple İstifa Etti!..

24 Haziran seçimlerinin ardından İYİ Parti mecliste hatırı sayılır bir koltuk sahibi olmayı başarsa da partinin kurmayları başarıdan söz edemiyoruz diyorlar. En son Afyon Çalıştayında istifa ettiğini açıklayan Meral Akşener ile birlikte başlayan istifa depremi Akşener'in geri dönmesi ile de durdurulamadı.

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İyi Parti'de Yönetim Komple İstifa Etti!..

24 Haziran seçimlerinin ardından İYİ Parti mecliste hatırı sayılır bir koltuk sahibi olmayı başarsa da partinin kurmayları başarıdan söz edemiyoruz diyorlar. En son Afyon Çalıştayında istifa ettiğini açıklayan Meral Akşener ile birlikte başlayan istifa depremi Akşener'in geri dönmesi ile de durdurulamadı.

04 Eylül 2018 Salı 10:57
İyi Parti'de Yönetim Komple İstifa Etti!..

24 Haziran seçimlerinin ardından İYİ Parti mecliste hatırı sayılır bir koltuk sahibi olmayı başarsa da partinin kurmayları başarıdan söz edemiyoruz diyorlar. En son Afyon Çalıştayında istifa ettiğini açıklayan Meral Akşener ile birlikte başlayan istifa depremi Akşener'in geri dönmesi ile de durdurulamadı. 

İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ başkanlığındaki 53 kişilik il yönetim kurulu, toplu olarak görevlerinden istifa etti.

İSTİFALARI KORAY AYDIN İSTEMİŞTİ!..

İYİ Parti Muğla İl Yönetim Kurulu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın imzasıyla gönderilen ve il başkanlarına istifa etmeleri yönünde tavsiye kararını içeren genelgeyi değerlendirmek üzere dün akşam saatlerinde il başkanlığı binasında toplandı. Kararı saygıyla karşılayan İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ başkanlığındaki 53 kişilik yönetim kurulu, görevinden istifa etme kararı aldı.

Başkan Şekerdağ, 30 Ağustos’ta başkanlık divanının almış olduğu yenilenme çalışmalarına imkan ve fırsat vermekle birlikte yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla il başkanları ve il yönetim kurullarının birlikte istifa etmeleri yönündeki tavsiye kararının kendilerine tebliğ edildiğini belirterek, “Yönetim kurulu üyelerimiz ile yapılan toplantı neticesinde, tamamının il yönetim kurulu üyeliğinden istifa edilmesi yönünde görüş birliğine varıldığından, başta il başkanı olarak ben ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz istifa etmiş bulunmaktayız. Genel merkezimizin olağanüstü kurultay sonrası teşkilatlar nezdinde yenilenme çalışmalarını hızlandırması ve katkı sağlaması açısından üzerimize düşen sorumluluğu gerçekleştirmenin huzurunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Demirören Haber Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 04.09.2018 11:48
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iyi parti yönetim komple istifa etti
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