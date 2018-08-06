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İYİ Parti'de İstifa Depremi: Kurucu Üyeler İstifa Etti!..

24 Haziran seçimlerinin ardından İYİ Parti'de sular durulmuyor. Afyon Çalıştayı sonrasında karışan İYİ Parti genel başkanın istifası sonrasında 3 kurucu üyenin istifa etmesi ile sarsılıyor.

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İYİ Parti'de İstifa Depremi: Kurucu Üyeler İstifa Etti!..

24 Haziran seçimlerinin ardından İYİ Parti'de sular durulmuyor. Afyon Çalıştayı sonrasında karışan İYİ Parti genel başkanın istifası sonrasında 3 kurucu üyenin istifa etmesi ile sarsılıyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:47
İYİ Parti'de İstifa Depremi: Kurucu Üyeler İstifa Etti!..

24 Haziran seçimlerinin ardından İYİ Parti'de sular durulmuyor. Afyon Çalıştayı sonrasında karışan İYİ Parti genel başkanın istifası sonrasında 3 kurucu üyenin istifa etmesi ile sarsılıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek, İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olan Yusuf Halaçoğlu, 26. Dönem’de İYİ Parti'nin Meclis'teki 5 milletvekilinden biriydi. Yusuf Halaçoğlu, 24 Haziran'da yapılan seçimde partisinin listesinde milletvekili adayı olarak yer alamamıştı.

Deneyimli siyasetçi ve tarihçi Yusuf Halaçoğlu ile birlikte İYİ Parti Kurucu Üyesi Nevzat Bor, Kurucu Üye Özcan Yeniçeri de istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile hiç görüşmediklerini ifa de eden İYİ Parti'den istifa eden kurucu üyeler şu açıklamayı yaptılar;

“Sergilenen tavırlar Kurultay’da bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerekse İYİ Parti’den istifa ediyoruz” dedi.

Halaçoğlu, “MHP’ye geri dönecek misiniz” sorusu üzerine, “Hiçbir partiye gitmemiz, dönmemiz söz konusu değil” diye yanıt verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.08.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
IstifaIyi Parti
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Muhammet Güler 2 saat önce

ZAMANINDA BIRILERININ VERDIGI MADDI VE SIYASI DESTEKLE KURULAN PARTI DESTEKLEYICILERININ ISTEDIGI OYU ALAMAYINCA DESTEKSIZ KALDI. SAHIPLERI ELLERINI CEKINCE BIRBIRLERINE GIRDILER. SONUCUNDA DA GEVREK DAL GIBI KIRILMALAR BASLADI.

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