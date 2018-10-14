İYİ Parti'de İstifa Depremi: 865 kişi istifa ettiğini duyurdu!

İYİ Parti Şırnak merkez ve 5 ilçe başkanı ile 860 üye, genel merkezin il başkanlığı tayinini gerekçe göstererek Şırnak il teşkilatında düzenledikleri baasın toplantısında istifa ettiklerini açıkladı.

865 KİŞİ İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanı İsmail Kabul, Cizre, Uludere, Beytüşşebap, İdil ve Silopi ilçe başkan ve yöneticileri, il binasında düzenledikleri basın toplantısında, Şırnak il teşkilatından istifa ettiklerini duyurdu.

İsmail Kabul, 24 Haziran seçimlerinden sonra parti genel merkezinin 81 il başkanından istifalarını istediğini, yapılan istişareler neticesinde partide yerel karşılığı olan ve partiyi ileri seviyeye taşıyacak ismi merkeze bildirdiklerini söyledi.

Tavsiye ettiklerinden farklı bir ismin getirildiğini aktaran İsmail Kabul, şunları kaydetti:

"Parti genel merkezi tarafından bir oldu bitti ile tabanda hiçbir karşılığı olmayan, şahısa yönetimi teslim etmesi sonucu bu kararı alma gereği hasıl olmuştur. Partimiz genel merkezinden yerel halkın iradesine yönelik, yerelden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda karar verilmesini beklerken, parti genel merkezinin şahsi menfaatler doğrultusunda karar alarak, Hasan Tatar'ı il başkanlığa getirmesi büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştur. Şahsi menfaatler doğrultusunda, insan odaklı olmayan, emek ve hizmet üretmeyen yönetimle bu saatten sonra çalışılması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle merkez, 5 ilçe başkanları ve 860 üye ile Şırnak il teşkilatından istifa ettik." ifadelerini kullandı.

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