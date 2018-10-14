Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İYİ Parti'de İstifa Depremi: 865 kişi istifa ettiğini duyurdu!

İYİ Parti Şırnak merkez ve 5 ilçe başkanı ile 860 üye, genel merkezin il başkanlığı tayinini gerekçe göstererek Şırnak il teşkilatında düzenledikleri baasın toplantısında istifa ettiklerini açıkladı.

banner396

İYİ Parti'de İstifa Depremi: 865 kişi istifa ettiğini duyurdu!

İYİ Parti Şırnak merkez ve 5 ilçe başkanı ile 860 üye, genel merkezin il başkanlığı tayinini gerekçe göstererek Şırnak il teşkilatında düzenledikleri baasın toplantısında istifa ettiklerini açıkladı.

14 Ekim 2018 Pazar 15:51
İYİ Parti'de İstifa Depremi: 865 kişi istifa ettiğini duyurdu!

İYİ Parti Şırnak merkez ve 5 ilçe başkanı ile 860 üye, genel merkezin il başkanlığı tayinini gerekçe göstererek Şırnak il teşkilatında düzenledikleri baasın toplantısında istifa ettiklerini açıkladı.

865 KİŞİ İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanı İsmail Kabul, Cizre, Uludere, Beytüşşebap, İdil ve Silopi ilçe başkan ve yöneticileri, il binasında düzenledikleri basın toplantısında, Şırnak il teşkilatından istifa ettiklerini duyurdu.

İsmail Kabul, 24 Haziran seçimlerinden sonra parti genel merkezinin 81 il başkanından istifalarını istediğini, yapılan istişareler neticesinde partide yerel karşılığı olan ve partiyi ileri seviyeye taşıyacak ismi merkeze bildirdiklerini söyledi.

Tavsiye ettiklerinden farklı bir ismin getirildiğini aktaran İsmail Kabul, şunları kaydetti:

"Parti genel merkezi tarafından bir oldu bitti ile tabanda hiçbir karşılığı olmayan, şahısa yönetimi teslim etmesi sonucu bu kararı alma gereği hasıl olmuştur. Partimiz genel merkezinden yerel halkın iradesine yönelik, yerelden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda karar verilmesini beklerken, parti genel merkezinin şahsi menfaatler doğrultusunda karar alarak, Hasan Tatar'ı il başkanlığa getirmesi büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştur. Şahsi menfaatler doğrultusunda, insan odaklı olmayan, emek ve hizmet üretmeyen yönetimle bu saatten sonra çalışılması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle merkez, 5 ilçe başkanları ve 860 üye ile Şırnak il teşkilatından istifa ettik." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.10.2018 16:06
Anahtar Kelimeler:
iyi parti istifa depremi kişi istifa ettiğini duyurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'li Vekil'den Şok Küfürler Ses Kaydı İnternete Düştü!
MHP'li Vekil'den Şok Küfürler Ses Kaydı İnternete Düştü!
MHP'li Vekilden Brunson Tepkisi: iPhone'umu Geri Verin
MHP'li Vekilden Brunson Tepkisi: iPhone'umu Geri Verin
MHP'nin Af ve EYT Teklifi Komisyonlara Gönderildi!
MHP'nin Af ve EYT Teklifi Komisyonlara Gönderildi!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim