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İYİ Parti’de 81 il başkanı belli oldu!

24 Haziran seçimlerinin ardından Afyon'da değerlendirme toplantısı sonrasında 'Yeniden Yapılandırma' kararı alan ve bu kapsamda tüm illerde yenilenmeye giden İYİ Parti'de İzmir ve Şanlıurfa il başkanları da belli oldu.

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İYİ Parti’de 81 il başkanı belli oldu!

24 Haziran seçimlerinin ardından Afyon'da değerlendirme toplantısı sonrasında 'Yeniden Yapılandırma' kararı alan ve bu kapsamda tüm illerde yenilenmeye giden İYİ Parti'de İzmir ve Şanlıurfa il başkanları da belli oldu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 21:24
İYİ Parti’de 81 il başkanı belli oldu!

24 Haziran seçimlerinin ardından Afyon'da değerlendirme toplantısı sonrasında 'Yeniden Yapılandırma' kararı alan ve bu kapsamda tüm illerde yenilenmeye giden İYİ Parti'de İzmir ve Şanlıurfa il başkanları da belli oldu.

Açıklama İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, İzmir ve Şanlıurfa il başkanlarının atandığını duyurdu. Aydın mesajında “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ‘in onayıyla İzmir’e Hüsmen Kırkpınar ve Şanlıurfa’ya Mehmet Fedai Çakmaklı il başkanı olarak atanmışlardır. Böylece Yeniden Yapılandırma Programı kapsamında 81 il başkanımız belli olmuştur. Tüm başkanlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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