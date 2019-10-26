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İYİ Parti yönetiminde istifa!

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa etti.

İYİ Parti yönetiminde istifa!

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden istifa etti.

26 Ekim 2019 Cumartesi 21:10
İYİ Parti yönetiminde istifa!

Koncuk yaptığı yazılı açıklamada, “Milletvekili seçimlerinden, yerel seçimlere ve bugüne kadar yaşadığımız süreçte, oluşan büyük heyecanın, bugün ciddi şekilde örselendiğini görmekteyiz. Bunun temel sebebi ise, sözde söylense de, demokratik davranmaktan uzaklaşmak, tabana kulak vermemek, sorumluluğu büyük çoğunluk ile paylaşmak yerine, birkaç kişinin inisiyatifinde dar ekipçiliğe bırakmaktır. Sözü kendi seçim bölgesi için bile dinlenmeyen bir GİK üyesi olmak hem bana bir yük hem de, GİK toplantılarında doğrulara yönelik eleştirel bakış açımız muhatapları için yüktür” dedi.

'Dinleyen var mı?'

İsmail Koncuk, “Daha düne kadar, kayıtsız, şartsız İYİ Parti’ye umut bağlayan birçok insan bugün nerede? Dozajı, her gün artan eleştirilerin sebebi nedir? Bu samimi insanların derdi nedir? Tüm bu insanlar kötü mü, hepsi art niyetli mi? Yoksa İYİ Parti’nin geleceğinin kaygısına mı düşmüşler? Dinleyen, önemseyen var mı?” dediği açıklamasını şöyle tamamladı, “GİK üyesi olmak hem bana bir yük, hem de, GİK toplantılarında doğrulara yönelik eleştirel bakış açımız muhatapları için yüktür. Duyma, görme, konuşma anlayışı her insanın taşıyacağı bir davranış şekli değildir. Ben de, şahsım olarak, yanlışa teslim olmak, verilen sözlerin tutulmamasını hazmetmek gibi bir karaktere sahip değilim. ‘İtaat et, rahat et’ düsturu, birçok şahsiyetli insan gibi, beni de rahatsız eden bir yaklaşımdır. Tüm bu sebeplerle, sürecin bu hale gelmesinin muhataplarına, küçük bir uyarı olur mu, ümidiyle, GİK üyeliğinden istifa ediyorum”.

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iyi parti yönetiminde istifa
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