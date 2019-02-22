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İYİ Parti ve HDP'nin TBMM Başkanı Adayları Belli Oldu

TBMM başkanlığı için pazar günü yapılacak seçim için HDP ve İYİ Parti de adaylarını belirledi.

İYİ Parti ve HDP'nin TBMM Başkanı Adayları Belli Oldu

TBMM başkanlığı için pazar günü yapılacak seçim için HDP ve İYİ Parti de adaylarını belirledi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:00
İYİ Parti ve HDP'nin TBMM Başkanı Adayları Belli Oldu

Binali Yıldırım’ın istifası ile boşalan TBMM Başkanlığı koltuğu için AK Parti ve CHP’nin ardından HDP ve İYİ Parti de adaylarını belirledi. HDP grubu eski eş genel başkan Serpil Kemalbay’ı aday gösterirken İYİ Parti’nin adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz oldu. Seçimde AK Parti Mustafa Şentop, CHP Engin Altay’la yarışacak.TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek.

Genel Kurul, seçimin ardından çalışmalara ara verecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.

Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına ara verecek; 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 5 Mart, 6 Mart ve 7 Mart tarihlerinde toplanmayacak. TBMM, çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere 15 gün ara verecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.02.2019 11:10
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