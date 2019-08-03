İYİ Parti ve CHP’den flaş erken seçim hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrası Bahçeli den İYİ partiye gelen mesaj, çok manidar bulundu. Tüm bu gelişmelerin ardından İYİ Partide ilginç bir yorum geldi. İYİ Parti grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede erken seçim için tarih verdi.

KASIM AYINDA ERKEN SEÇİME HAZIR OLUN

Lütfü Türkkan hem olası Ali Babacan’ın ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti hamlelerine hem de ekonomiye bağlayarak Kasım ayında erken seçim ihtimalinden bahs etti. Türkkan yaptığı açıklamada ‘’Tarzan zor durumda. Türkiye Kasım ayında yeni bir erken seçime hazırlansın’’ dedi. Diğer taraftan CHP’li Umut Oran yazılı bir açıklama yaparak partisini erken seçim istemeye davet etti. AKP’nin yerel seçimlerden sonra izlediği yol haritasını “tükenişin ifadesi” diye nitelendiren Oran, “Bilinmelidir ki bu tükeniş ‘geçici değil kalıcıdır.’ AKP zihniyetinin Türkiye’yi, bölgeyi ve dünyayı anlama kabiliyeti olmadığı gibi geleceğe yönelik adım atma imkân, kabiliyeti de yoktur" açıklamasında bulundu.

CHP'YE FLAŞ ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Oran "Bu manada ‘Henüz seçimden çıktık!’ söylemi yanlıştır zira erken seçimlerin yaratacağı olası hasar her durumda, mevcut iktidarın tükenmişliğinin yarattığı hasardan küçük olacaktır” diye ekledi.

Umut Oran şunları kaydetti:

“Türkiye’de acilen bir iktidar değişikliği olması gerektiğine önce CHP üst yönetimi inanmalı ve halkı da inandırmak için çalışmalara derhal başlamalıdır. Türkiye’nin gerçek ihtiyacının tüm eksiklik ve olumsuzluklarından arındırılmış bir parlamenter sistem olduğu düşüncesini kitlelere mal etmek, en çok Cumhuriyet Halk Partisinin görevidir. Rejimin değiştiği ve Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti’nden geriye sadece anıların kaldığı bir dönemde, yapılması gereken en son şey ‘iktidar bloğuyla uzlaşmak ve iktidarın zulüm düzeninin devam etmesi için’ sessiz kalmak olacaktır.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA