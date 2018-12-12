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İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı!

Ankara'dan gelen son dakika haberine göre, CHP ve İYİ Parti 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimde ittifak yapmama kararı aldı.

İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı!

Ankara'dan gelen son dakika haberine göre, CHP ve İYİ Parti 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimde ittifak yapmama kararı aldı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:50
İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı!

Ankara'dan gelen son dakika haberine göre, CHP ve İYİ Parti 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimde ittifak yapmama kararı aldı.
 

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimleri için masaya oturan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti anlaşamadı. Partilerin ittifak yapmama kararı aldıkları belirtildi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
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iyi parti chp ittifakı dağıldı
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Daha neler göreceksiniz.. Durun bakalım 5 gün önce

Olacağı buydu çokda memnun oldumm.. Hahahahhaha

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Ahmet 5 gün önce

Neden?

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Muhammet Güler 5 gün önce

BU IYI PARTI GENEL SECIMLERDE %10 OY ALDI DIYE KENDINI NEREYE KOYACAGINI BILMIYOR. BANA GORE YI P. O KADAR OYU YOKTU. CHP OYLARI SAYESINDE BARAJI GECTILER. ITTIFAK YAPMASINLAR BAKIN GORECEKSINIZ IYI P. NE KADAR OYU VAR. AYRICA SIMDIDEN ANLASAMAMALARI IYI OLMUS. YA SONRADAN ANLASAMASAYDILAR NE OLACAKTI. BELEDIYELER CIKMAZA GIRECEKTI. TABIKI.

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İssiz 5 gün önce

İyi parti kendini bişey zannediyor CHP bu seçimi yine kazanır

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Yasin 5 gün önce

İttifakın dagilacagi belliydi ama bu iki parti için de kötü oldu

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tarafsiz 4 gün önce

kime oy verdim bilmiyorum uykulu halimde sabah gitmiştim nı adama bastım ama kocaman kafası vardı saçında 1 2 tel beyaz vardı hafif de gülümser gibiydi 80 kg civarındaydı bana vereceksin edasıyla bakıyordu acaba kime verdim

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