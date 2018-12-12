İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı!

Ankara'dan gelen son dakika haberine göre, CHP ve İYİ Parti 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimde ittifak yapmama kararı aldı.



Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimleri için masaya oturan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti anlaşamadı. Partilerin ittifak yapmama kararı aldıkları belirtildi.

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