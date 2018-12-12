İYİ Parti ve CHP ittifakı dağıldı!

Ankara'dan gelen son dakika haberine göre, CHP ve İYİ Parti 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimde ittifak yapmama kararı aldı.
Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimleri için masaya oturan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti anlaşamadı. Partilerin ittifak yapmama kararı aldıkları belirtildi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
Olacağı buydu çokda memnun oldumm.. Hahahahhaha
Neden?
BU IYI PARTI GENEL SECIMLERDE %10 OY ALDI DIYE KENDINI NEREYE KOYACAGINI BILMIYOR. BANA GORE YI P. O KADAR OYU YOKTU. CHP OYLARI SAYESINDE BARAJI GECTILER. ITTIFAK YAPMASINLAR BAKIN GORECEKSINIZ IYI P. NE KADAR OYU VAR. AYRICA SIMDIDEN ANLASAMAMALARI IYI OLMUS. YA SONRADAN ANLASAMASAYDILAR NE OLACAKTI. BELEDIYELER CIKMAZA GIRECEKTI. TABIKI.
İyi parti kendini bişey zannediyor CHP bu seçimi yine kazanır
İttifakın dagilacagi belliydi ama bu iki parti için de kötü oldu
kime oy verdim bilmiyorum uykulu halimde sabah gitmiştim nı adama bastım ama kocaman kafası vardı saçında 1 2 tel beyaz vardı hafif de gülümser gibiydi 80 kg civarındaydı bana vereceksin edasıyla bakıyordu acaba kime verdim