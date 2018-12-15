İyi Parti ve CHP Hangi Şehirlerde İttifak Yapacak

İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasında yerel seçimde yapılacak ittifakın, iş birliğinin ayrıntıları resmi açıklama ile duyuruldu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından yapılan açıklamalarda iki partinin birbirini hangi şehirlerde destekleyeceği de açıklandı. İki parti birbirini desteklemek için bazı şehirlerde aday çıkarmayacak.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti ile CHP arasında devam eden ‘yerel seçimde güçbirliği’ arayışlarının anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

CHP’nin İYİ Parti’yi Manisa, Balıkesir, Denizli, Trabzon, Kocaeli, Konya, Samsun, Kayseri, Gaziantep ve Sakarya’da;

İYİ Parti’nin ise CHP’yi İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Hatay, Muğla, Eskişehir, Antalya, Adana, Tekirdağ ve Aydın’da aday çıkarmayarak destekleyeceği açıklandı.

Açıklamada, “Umudumuz odur ki, güçbirliği konusunda sağlanan uzlaşı, Türk siyasetinde yeni bir perde açacaktır. Milletimizin, mevcut siyasal düzeni değiştirebilmek adına bir işbirliği beklentisi olduğunu biliyorduk ve bu beklentiyi karşılayabilmek için çaba gösterdik. Sözümüzün ve sorumluluğumuzun arkasında durduk. Bu duruşumuzun, 31 Mart’ta iyi sonuç alacağından eminiz. Tek bir amacımız var, Türkiye iyi olsun” ifadelerine yer verildi.

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