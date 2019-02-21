Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İYİ Parti ve CHP'den Ücretli Öğretmenlerin Kadro Talebine Destek!

Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde, ücretli öğretmenlerin yaptığı basın açıklamasına İYİ Partili ve CHP'li Milletvekillerinden de destek geldi. Ücretli öğretmen basın mensupları önünde taleplerini ve sorunlarını yüksek sesle dile getirdi.

İYİ Parti ve CHP'den Ücretli Öğretmenlerin Kadro Talebine Destek!

Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde, ücretli öğretmenlerin yaptığı basın açıklamasına İYİ Partili ve CHP'li Milletvekillerinden de destek geldi. Ücretli öğretmen basın mensupları önünde taleplerini ve sorunlarını yüksek sesle dile getirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:07
İYİ Parti ve CHP'den Ücretli Öğretmenlerin Kadro Talebine Destek!

Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde, ücretli öğretmenlerin yaptığı basın açıklamasına İYİ Partili ve CHP'li Milletvekillerinden de destek geldi. Ücretli öğretmen basın mensupları önünde taleplerini ve sorunlarını yüksek sesle dile getirdi. Ankara'da, atamalarda mağduriyet yaşadığını öne süren Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri, yaşadıkları sorunları basın açıklamasıyla dile getirdi.

Ücretli öğretmenliğin kaldırılmasını talep eden öğretmenlere CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da destek verdi.

CHP ve İYİ Parti'den bazı milletvekillerinin de destek verdiği etkinliğe katılan platform üyeleri, üzerinde "Öğretmen ücretli olmaz", "Ücretli öğretmen kadrosuz, güvencesiz olmaz" yazılı dövizlerle Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Öğretmenlere kadro hakkı verilinceye kadar, CHP olarak atanamayan öğretmenlerimizin yanında olacağız." dedi.

Ücretli öğretmen atamalarında haksız uygulamalar yapıldığını iddia eden Kaya, öğrencilerin öğretmensiz, öğretmenlerin de öğrencisiz olduğunu savundu.

Parti olarak ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Yıldırım Kaya, ücretli öğretmenler kadroya geçene kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş " Öğretmenlerimizin, kadrolu, ücretli ve sözleşmeli olmak üzere 3 ayrı kategoride hizmet veriyor olması ülkemiz için hiç de hoş bir tablo değil. Her biri sınıflarda derslere girerek çocuklara bir şeyler öğretmek adına nefes tüketirken ne maaşları, ne özlük hakları, ne de çalışma şartları eşit değil. Tabiri caizse günün sonunda bir öğretmene 5 ekmek verip evine gönderiyor, diğer öğretmene 3 ekmek verip evine gönderiyor, bir diğer diğer öğretmenimize de bir ekmek verip evine gönderiyoruz. Ücretli, sözleşmeli veya kadrolu olarak ayrım yapılmamalı tüm öğretmenlerimize kadro verilmelidir" ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan "Eskiden öğretmenler anaokul, ilkokul, resim öğretmeni gibi branşlara göre ayrılırdı; bugün ise kadrolu, sözleşmeli ve ücretli diye ayrılıyor. Tüm öğretmenlere kadro verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının tamamı videoda yer almaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
iyi parti chp den ücretli öğretmenlerin kadro talebine destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldırım'dan af ve 4 Bin Kişiye iş Açıklaması!
Yıldırım'dan af ve 4 Bin Kişiye iş Açıklaması!
Asgari Ücret 2 Bin 20, Açlık Sınırı 2 Bin TL!
Asgari Ücret 2 Bin 20, Açlık Sınırı 2 Bin TL!
Bakanlık 5 Yaralı Asker Dedi, Gerçek Farklı Çıktı
Bakanlık 5 Yaralı Asker Dedi, Gerçek Farklı Çıktı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim