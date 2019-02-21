İYİ Parti ve CHP'den Ücretli Öğretmenlerin Kadro Talebine Destek!

Ankara Ulus Atatürk Heykeli önünde, ücretli öğretmenlerin yaptığı basın açıklamasına İYİ Partili ve CHP'li Milletvekillerinden de destek geldi. Ücretli öğretmen basın mensupları önünde taleplerini ve sorunlarını yüksek sesle dile getirdi. Ankara'da, atamalarda mağduriyet yaşadığını öne süren Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri, yaşadıkları sorunları basın açıklamasıyla dile getirdi.

Ücretli öğretmenliğin kaldırılmasını talep eden öğretmenlere CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da destek verdi.

CHP ve İYİ Parti'den bazı milletvekillerinin de destek verdiği etkinliğe katılan platform üyeleri, üzerinde "Öğretmen ücretli olmaz", "Ücretli öğretmen kadrosuz, güvencesiz olmaz" yazılı dövizlerle Ulus Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, burada yaptığı konuşmada, "Öğretmenlere kadro hakkı verilinceye kadar, CHP olarak atanamayan öğretmenlerimizin yanında olacağız." dedi.

Ücretli öğretmen atamalarında haksız uygulamalar yapıldığını iddia eden Kaya, öğrencilerin öğretmensiz, öğretmenlerin de öğrencisiz olduğunu savundu.

Parti olarak ücretli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Yıldırım Kaya, ücretli öğretmenler kadroya geçene kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş " Öğretmenlerimizin, kadrolu, ücretli ve sözleşmeli olmak üzere 3 ayrı kategoride hizmet veriyor olması ülkemiz için hiç de hoş bir tablo değil. Her biri sınıflarda derslere girerek çocuklara bir şeyler öğretmek adına nefes tüketirken ne maaşları, ne özlük hakları, ne de çalışma şartları eşit değil. Tabiri caizse günün sonunda bir öğretmene 5 ekmek verip evine gönderiyor, diğer öğretmene 3 ekmek verip evine gönderiyor, bir diğer diğer öğretmenimize de bir ekmek verip evine gönderiyoruz. Ücretli, sözleşmeli veya kadrolu olarak ayrım yapılmamalı tüm öğretmenlerimize kadro verilmelidir" ifadelerini kullandı.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan "Eskiden öğretmenler anaokul, ilkokul, resim öğretmeni gibi branşlara göre ayrılırdı; bugün ise kadrolu, sözleşmeli ve ücretli diye ayrılıyor. Tüm öğretmenlere kadro verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının tamamı videoda yer almaktadır.

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