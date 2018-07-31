Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İYİ Parti ve Abdullah Gül İddiası

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi 24 Haziran seçimleri öncesinde çokça ön plana çıkmış ancak yeterli siyasi mutabakat sağlanamadığı için tekrar siyasete dönmemişti. 'Herkesin ortak kararı olabilse aday olabilirdim' diyen Abdullah Gül hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında Meral Akşener ile birlikte hareket ettiği ancak sonradan Akşener'i yalnız bıraktıkları iddia edildi.

banner396

İYİ Parti ve Abdullah Gül İddiası

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi 24 Haziran seçimleri öncesinde çokça ön plana çıkmış ancak yeterli siyasi mutabakat sağlanamadığı için tekrar siyasete dönmemişti. 'Herkesin ortak kararı olabilse aday olabilirdim' diyen Abdullah Gül hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında Meral Akşener ile birlikte hareket ettiği ancak sonradan Akşener'i yalnız bıraktıkları iddia edildi.

31 Temmuz 2018 Salı 17:38
İYİ Parti ve Abdullah Gül İddiası

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi 24 Haziran seçimleri öncesinde çokça ön plana çıkmış ancak yeterli siyasi mutabakat sağlanamadığı için tekrar siyasete dönmemişti. 'Herkesin ortak kararı olabilse aday olabilirdim' diyen Abdullah Gül hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında Meral Akşener ile birlikte hareket ettiği ancak sonradan Akşener'i yalnız bıraktıkları iddia edildi.

Diken'den Minez Bayülgen'e konuşan siyaset bilimci Prof. Yüksel Taşkın, İYİ Parti'nin kuruluşuyla ilgili bir iddiayı gündeme getirdi.

24 Haziran seçimlerinden sonra Afyon'da parti içi değerlendirme çalıştayında ağır eleştiriler gelmesi üzerine olağanüstü kurultay ilan eden ve genel başkan adayı olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den daha güçlü bir aday olmadığını söyleyen Siyaset Bilimci Prof.Dr. Yüksel Taşkın, şu açıklamaları yaptı;

"Bence Akşener'den daha güçlü bir genel başkan adayı yok. İsimlere bakalım… Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu Yeniçağ gazetesi çizgisine yakın. Koray Aydın daha milliyetçi, muhafazakar çizgide. Ancak bu isimlerin tamamı gençliklerini ülkücü refleksleriyle geçirmiş. Dolayısıyla İYİ Parti, Akşener'siz sıkıntı yaşar."

İYİ Parti konusunda Abdullah Gül ve ekibiyle ilgili konuşulmayan şeyler olduğunu belirten Prof.Dr. Yüksel Taşkın, "Akşener ve Gül'ün, İYİ Parti kuruluş sürecinde yan yana geldikleri ve beraber hareket ettikleri yönünde söylentiler var. Ancak son anda Gül ve ekibi, partiyi ve Akşener'i yalnız bırakıyor… Eğer bu doğruysa, AKP'nin içine birlikte daha kolay ellerini uzatabilirlerdi" iddiasını öne sürdü.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.07.2018 17:52
Anahtar Kelimeler:
iyi parti abdullah gül iddiası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askerler İçin Kanun Teklifi
Askerler İçin Kanun Teklifi
CHP'de İmza İçin Süre Doldu : Muhaliflerden İlk Açıklama
CHP'de İmza İçin Süre Doldu : Muhaliflerden İlk Açıklama
Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı
Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim