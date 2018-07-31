İYİ Parti ve Abdullah Gül İddiası

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi 24 Haziran seçimleri öncesinde çokça ön plana çıkmış ancak yeterli siyasi mutabakat sağlanamadığı için tekrar siyasete dönmemişti. 'Herkesin ortak kararı olabilse aday olabilirdim' diyen Abdullah Gül hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. İYİ Parti'nin kuruluş aşamasında Meral Akşener ile birlikte hareket ettiği ancak sonradan Akşener'i yalnız bıraktıkları iddia edildi.

Diken'den Minez Bayülgen'e konuşan siyaset bilimci Prof. Yüksel Taşkın, İYİ Parti'nin kuruluşuyla ilgili bir iddiayı gündeme getirdi.

24 Haziran seçimlerinden sonra Afyon'da parti içi değerlendirme çalıştayında ağır eleştiriler gelmesi üzerine olağanüstü kurultay ilan eden ve genel başkan adayı olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den daha güçlü bir aday olmadığını söyleyen Siyaset Bilimci Prof.Dr. Yüksel Taşkın, şu açıklamaları yaptı;

"Bence Akşener'den daha güçlü bir genel başkan adayı yok. İsimlere bakalım… Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu Yeniçağ gazetesi çizgisine yakın. Koray Aydın daha milliyetçi, muhafazakar çizgide. Ancak bu isimlerin tamamı gençliklerini ülkücü refleksleriyle geçirmiş. Dolayısıyla İYİ Parti, Akşener'siz sıkıntı yaşar."

İYİ Parti konusunda Abdullah Gül ve ekibiyle ilgili konuşulmayan şeyler olduğunu belirten Prof.Dr. Yüksel Taşkın, "Akşener ve Gül'ün, İYİ Parti kuruluş sürecinde yan yana geldikleri ve beraber hareket ettikleri yönünde söylentiler var. Ancak son anda Gül ve ekibi, partiyi ve Akşener'i yalnız bırakıyor… Eğer bu doğruysa, AKP'nin içine birlikte daha kolay ellerini uzatabilirlerdi" iddiasını öne sürdü.