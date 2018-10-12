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İyi Parti Kurucusu İsim Canlı Yayında İstifa Edip MHP'ye Geçti!

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Av. Oğuzhan Türk canlı yayında partisinden istifa ederek tekrar MHP'ye geçti: "Devlet Bahçeli kollarını açtı ülkücülere de yakışan MHP'ye gitmektir"

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İyi Parti Kurucusu İsim Canlı Yayında İstifa Edip MHP'ye Geçti!

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Av. Oğuzhan Türk canlı yayında partisinden istifa ederek tekrar MHP'ye geçti: "Devlet Bahçeli kollarını açtı ülkücülere de yakışan MHP'ye gitmektir"

12 Ekim 2018 Cuma 19:14
İyi Parti Kurucusu İsim Canlı Yayında İstifa Edip MHP'ye Geçti!

CANLI YAYINDA İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ, MHP'YE GEÇTİ

MHP'de İstanbul İl Başkan Yardımcılığı da yapan Oğuzhan Türk, İyi Parti kurucuları arasında yer aldı. Uzun süre İyi Parti lideri Meral Akşener ile hareket eden Türk, zaman zaman partisine yönelik eleştirilerde bulunuyordu. Oğuzhan Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen, "İzlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan, geçmişte bize kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor yürekten selamlıyorum. İşte kapı sonuna kadar açık" şeklindeki davetin sorulması üzerine canlı yayında İyi Parti'den istifa edip MHP'ye geçeceğini açıkladı.

"İYİ PARTİ'DE ÜLKÜCÜLERİN CİDDİ RAHATSIZLIĞI VAR"

"İyi Parti'nin içinde ülkücülerin çok ciddi rahatsızlığı var" diyen Oğuzhan Türk, "İyi Parti'den istifamı veriyorum. Sayın Devlet Bahçeli kollarını açtı ülkücülere de yakışan gitmektir" dedi. 

"BİNLERCE ÜLKÜCÜ İYİ PARTİ'DEN MHP'YE GEÇMEYE ÇALIŞIYOR"

Oğuzhan Türk binlerce İyi Partili ülkücünün MHP'ye geçmeyi düşündüğünü söyledi. Türk, "7 Haziran seçimlerinde İyi Parti'nin içinde bulunan ülkücülerin çoğunluğu AKP ile koalisyona girmediği için Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Ülkücüler neden devlet yönetmeye talip olmuyor diye Bahçeli'ye saldırdı. Geldiğimiz süreçte 7 Haziran'da neden koalisyon kurmadın diye eleştirilen Devlet Bahçeli şimdi neden koalisyon kurdun diye eleştiriliyor. Bu eleştirileri yapan sadece ben değilim, yüzlerce, belki binlerce ülkücü MHP'ye geçmeyi düşünüyor" dedi.

"MECLİS'İN EN ERKEK EGEMEN VE YAŞLI GRUBU İYİ PARTİ'DE"

Oğuzhan Türk, Meclis'in en erkek egemen ve yaşlı grubunun İyi Parti'de olduğunu da söyleyerek partisini şöyle eleştirdi:

"Meclis'in en erkek egemen en yaşlı grubu İyi Parti'de. İyi Parti, ülkücü hareketi bölmek ve CHP'deki memnuniyetsiz seçmenin kafasını karıştırmak için ortaya çıktı. Hayalimiz, Ak Parti'nin yerine gelecek bir alternatif olmaktı ama İyi Parti Ak Parti'nin değil, MHP'nin alternatifi olmaya çalışıp onun rolünü almaya çalışıyor."

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