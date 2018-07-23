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İYİ Parti Kararını Açıkladı

dün siyaset gündemine bomba gibi düşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyon'da yapılan parti içi çalıştayda istifa etmesinden sonra gözler İYİ Parti yönetiminin ne yapacağına çevrilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter üzerinden Genel Başkan adayı olmayacağını açıklamış ve bu açıklamanın üzerine İYİ Partili'ler Meral Akşener'in evinin önünde sabaha kadar nöbet tutmuşlardı.

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İYİ Parti Kararını Açıkladı

dün siyaset gündemine bomba gibi düşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyon'da yapılan parti içi çalıştayda istifa etmesinden sonra gözler İYİ Parti yönetiminin ne yapacağına çevrilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter üzerinden Genel Başkan adayı olmayacağını açıklamış ve bu açıklamanın üzerine İYİ Partili'ler Meral Akşener'in evinin önünde sabaha kadar nöbet tutmuşlardı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:54
İYİ Parti Kararını Açıkladı

dün siyaset gündemine bomba gibi düşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyon'da yapılan parti içi çalıştayda istifa etmesinden sonra gözler İYİ Parti yönetiminin ne yapacağına çevrilmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter üzerinden Genel Başkan adayı olmayacağını açıklamış ve bu açıklamanın üzerine İYİ Partili'ler Meral Akşener'in evinin önünde sabaha kadar nöbet tutmuşlardı.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun ÇIRAY, bugün bir açıklama yaptı.

İYİ parti Sözcüsü Aytun Çıray şunları söyledi:

Biliyorsunuz bu hafta sonunda Afyon’da İYİ Parti’nin bir çalıştay toplantısı kampı yapıldı. Bu çalıştayın amacı; geçtiğimiz seçim döneminde yaşadıklarımız, oradan çıkardığımız deneyimler ve bu deneyimler ışığında gelecek siyasetine nasıl bir perspektif ortaya koyacağımız ve ortaya çıkan bu yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olması gerektiği konusunda bir karşılıklı tartışmalı fikir alışverişine dayanan geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

Bu toplantı sırasında, son gününde serbest tartışmada yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın genel başkan, Türk siyasi tarihinde pek az görülecek şekilde, esasen başarılı olmuş olmamıza rağmen, kendi koyduğu hedeflere ulaşamadığı için büyük bir sorumlulukla İYİ Parti’yi olağanüstü büyük kurultaya davet etti, çağrı yaptı.

Doğrusu bu diğer liderler için, Türkiye demokrasisi için bir ders olmalı diye düşünüyoruz. Tabi bu sayın genel başkan, bu açıklamasından sonra bir tweet atarak bir daha da aday olmayacağını ifade etti. Bu kendi iradesidir, beyanlarıdır. Ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de sayın genel başkanın, hepimizin ortak imza ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede genel başkan adayı gösterilmesidir.

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiAytun çıray
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