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İYİ Parti ile İlgili Bomba İddia !

Son dakika haberi: Haberütrk Yazrı Fatih Altaylı, İYİ Parti ile ilgili bomba bir iddiayı bugün yazdı.

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İYİ Parti ile İlgili Bomba İddia !

Son dakika haberi: Haberütrk Yazrı Fatih Altaylı, İYİ Parti ile ilgili bomba bir iddiayı bugün yazdı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:08
İYİ Parti ile İlgili Bomba İddia !

İYİ Parti ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

İlk defa girdiği seçimlerde yüzde 9,96'lık bir oy alarak toplamda 43 milletvekilini Meclis'e sokan İYİ Parti de alınan sonuç olumlu karşılandı ve İYİ Parti'de yüzler gülüyor. Genel Başkan Akşener, seçim sonrası yaptığı açıklamada "Bugün artık İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini almıştır. Ve giderek artan bir şekilde Türk siyasetinde inisiyatif sahibi olacaktır. Herkes şunu çok iyi bilsin ki, iyi bir Türkiye, güçlü bir Türkiye yolundaki itibarlı yürüyüşümüze, biz daha yeni başlıyoruz." demişti.

Seçim öncesi her fırsatta 'seçimlerden sonra ittifak devam edecek' mesajı veren Millet ittifakı liderleri, seçimlerin arından dikkat çeken mesajlar vermeye başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Diğer adaylar beklediğimden az oy aldı" çıkışına "CHP sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. Emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla, devletten bir kuruş para almadan kurulan 8 aylık İYİ Parti de yüzde 10 oy aldı. Ben sayın İnce’nin bu sözlerine, fikrine katılmıyorum." şeklinde yanıt verdi.

CUMHUR İTTİFAKINA KATILABİLİR İDDİASI

Açıklanan sonuçlarla kulislerde "İYİ Parti ile MHP bir araya gelir" tartışmaları konuşulmaya başladı. Çok sayıda kişi, acaba böyle bir birleşme olur mu? diye düşünürken Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde flaş bir iddiayı gündeme taşıdı.

"AK Parti’ye hayli yakın bir dostum aradı." diyerek yazısını yazan Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi;

'İYİ Parti iktidarın nimetlerine yakın olmak için MHP’ye katılır mı diye sormuşsun. Peki İYİ Parti niye AK Parti’ye katılmasın' dedi.

'Daha neler?' demem üzerine ekledi.

'Böylelikle Cumhur İttifakı 360 milletvekilini aşar. Ayrıca AK Parti’nin MHP’ye olan ihtiyacı da azalır. Bu da bir olasılık' dedi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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