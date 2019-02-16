İYİ Parti'den Uzman Çavuşlara Kadro Çıkışı!

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak uzman çavuşların fedakar bir şekilde görevlerini yaptıklarını ancak buna karşılık subay ve astsubayların özlük hakları ile eşit haklardan yararlanamadıklarını belirterek en büyük sorunun ise uzman çavuşların kadro sorunu olduğunu ileri sürdü.

Yokuş'un konuşması şöyle;

Bugün, uzman çavuşlarımızın sorunlarıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki terörle mücadelede askerlerimizin hangi fedakârlıkları yaptığını ve bunun için ne kadar ağır bedeller ödedikleri hepimizin malumu. Uzman çavuşlarımız da askerî hizmetler içerisinde önemli görevler üstleniyorlar ancak bu kadrodaki kardeşlerimiz maalesef subay ve astsubaylarımızın özlük haklarından eşit şekilde faydalanamıyorlar. Bir kere, kadroları yok, kadro istiyorlar, doğudaki görev sürelerinin biraz daha kısıtlandırılmasını istiyorlar, uzman çavuşlarımız emeklilik yaş haddinin belirlenmesini istiyorlar, uzman çavuşlarımız özlük haklarının verilmesini istiyorlar, rütbe yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini istiyorlar, tazminatlardaki adaletsizliklerin düzeltilmesini istiyorlar, orduevi ve kamplarda diğer subay, astsubaylar gibi eşit hak istiyorlar, sağlık şartlarının, sağlık hizmetlerinin subay ve astsubaylarla eşit olmasını istiyorlar, orduevleri ve kamplarda eşitlik istiyorlar, lojmanlarda adalet istiyorlar, açıklayıcı görev yönetmeliği talep ediyorlar, mobbing ve baskının üzerlerinden kalkmasını istiyorlar "3600 ek göstergeyi biz de hak ediyoruz." diyorlar, yine astsubaylığa geçişte yüzdelerin artırılmasını istiyorlar. Yani esas itibarıyla birliklerde ve üs bölgelerindeki yaşam alanlarının -yemekhane, yatma yeri, garnizon- eşit olmasını istiyorlar. 97 bin çalışanı, 100 bine yakın emeklisiyle beraber 200 bin kişilik uzman çavuş camiası özlük haklarının mesleki güvence, yaşanılabilir statüye kavuşturulmasını istiyorlar. Aslında çok şey istemiyorlar, sadece diyorlar ki: "Madem biz aynı ordunun şerefli mensuplarıyız subay, astsubay ve bizler ve yine korucularımız vatan için, bayrak için, bu ülkenin geleceği için yirmi dört saat görevdeyiz, niye ayrıyız?

Niye statülerimiz farklı? Niye ücretlerimiz farklı? Neden bu ayrıcalık, ayrımcılık?" Adı "adalet" olan iktidarımıza diyorlar ki: "Allah aşkına ya bize de bir adalet uğrasın ve bu adalet hakkaniyet olsun ve biz de mutlu olalım, siz de mutlu olun." Aslında çok şey istemiyorlar. Bu kürsüde pek çok milletvekili arkadaşım bu konuyu gündeme getirdi. İnanıyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi en kısa zamanda astsubaylarımız başta olmak üzere astsubay emeklilerimiz, uzman çavuşlarımız, subaylarımız, askeriyede çalışan sivil memurlarımız, korucularımız hepsini bir görüp tespihin taneleri gibi vatan hizmeti gören bu insanları kucaklayacak, sorunlarını çözmek için gayret sarf edecek, gerekli yasal düzenlemeleri buraya getirecek, el birliğiyle bu yasal düzenlemeleri keyifle yapacağız, o günleri bekliyoruz.