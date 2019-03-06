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İyi Parti'den Toplu İstifa! İşte Detaylar...

İYİ Parti ve Dikili İlçe Başkanı Altan Aktuğ, Millet İttifakı'nın adayı Cumhuriyet Halk Parti'li Adil Kırgöz'ün seçim bürolarına İYİ Parti bayraklarını asmamalarına tepki göstererek,bulunduğu başkanlık görevinden ve partisinden istifa ettiler.

İyi Parti'den Toplu İstifa! İşte Detaylar...

İYİ Parti ve Dikili İlçe Başkanı Altan Aktuğ, Millet İttifakı'nın adayı Cumhuriyet Halk Parti'li Adil Kırgöz'ün seçim bürolarına İYİ Parti bayraklarını asmamalarına tepki göstererek,bulunduğu başkanlık görevinden ve partisinden istifa ettiler.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:40
İyi Parti'den Toplu İstifa! İşte Detaylar...

İYİ Parti ve Dikili İlçe Başkanı Altan Aktuğ, Millet İttifakı'nın adayı Cumhuriyet Halk Parti'li Adil Kırgöz'ün seçim bürolarına  İYİ Parti bayraklarını asmamalarına tepki göstererek,bulunduğu başkanlık görevinden ve partisinden istifa ettiler.

İYİ Parti ve Dikili İlçe Başkanı Altan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Başkan Altan Aktuğ "İttifak adayı bizim parti bayraklarımızı seçim bürosuna asıyor ama hemen kaldırılıyor. Partililer de buna duyarsız kalıyorlar. Dikili İlçe yönetim kurulu ve gençlik kolları yönetim kurulu ile birlikte görevimizden istifa ettik açıklamasında bulundu."

'CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK VERECEĞİZ'

İYİ Parti ve Dikili İlçe Başkanı Aktuğ, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Sema Akıncı'ya destek vereceklerini belirtti.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da Aktuğ'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, en kısa zamanda ilçeye başkan ataması yapacaklarını açıklamasında bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.03.2019 16:53
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