İYİ Parti'den Son Dakika Cumhurbaşkanı Adayı Açıklaması

İYİ Parti resmi Twitter hesabından bir son dakika açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı hakkında önemli bir bilgilendirme açıklamasına yer verildi.

Twitter'dan yapılan resmi açıklamada her ne olursa olsun partinin Cumhurbaşkanı Adayının Genel başkan Meral Akşener olacağına yer verildi. Ayrıca açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız. Milletimize saygıyla duyurulur."

İşte o açıklama:

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