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İYİ Parti'den Son Dakika Cumhurbaşkanı Adayı Açıklaması

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı adayı hakkında son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamanın tamamı haberimizin devamında.

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İYİ Parti'den Son Dakika Cumhurbaşkanı Adayı Açıklaması

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı adayı hakkında son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamanın tamamı haberimizin devamında.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:59
İYİ Parti'den Son Dakika Cumhurbaşkanı Adayı Açıklaması

İYİ Parti resmi Twitter hesabından bir son dakika açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı hakkında önemli bir bilgilendirme açıklamasına yer verildi.

Twitter'dan yapılan resmi açıklamada her ne olursa olsun partinin Cumhurbaşkanı Adayının Genel başkan Meral Akşener olacağına yer verildi. Ayrıca açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Bu yol nereye kadar giderse, oraya kadar gitmekte kararlıyız. Milletimize saygıyla duyurulur."

İşte o açıklama:

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Iyi PartiMeral AkşenerHaberSon Dakika
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