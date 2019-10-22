İYİ Parti'den KYK Borcu Çıkışı! KYK Borcu Önergesi TBMM'de Reddedildi!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, KYK Borcu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan söz alarak bir konuşma yaptı. Türkkan konuşmasında 217 bin kişinin KYK borcu nedeniyle e-haciz mağduru olduğunu dile getirdi.

KYK Borcu ile ilgili İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yaptığı konuşma şöyle;

Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre... Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi alan ancak borç taksitlerini ödeyemeyen 217 bin öğrencinin maaşına e-haciz uygulandığı basında çıkan haberlerde de yer aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerimizin sorunları, okurken aldıkları geri ödemeli kredinin borcu nedeniyle daha da büyüyor. Öğrenim kredisi başvurusu sırasında 16 bin liraya borçlanan öğrenciler şu anda 30 bin lirayı bulmuş bir borçla karşı karşıyalar.

Biz, İYİ PARTİ olarak mağduriyet yaşayan her kesimin sorunlarını Meclis çatısı altında dile getirmeye devam edeceğiz. Hükümeti bu konuda da gençlerin haklı sesine kulak vermeye davet ediyoruz.

İYİ Parti'nin önergesi görüşülmeye başladı.

Önerge ile ilgili söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili Şunları söyledi;

Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış "Acaba kimden alacağım var, kimde param kaldı." filan düşüncesiyle; siz de tam öyle oldunuz, maalesef. Para bulamadıkça, ekonomi kötüye gittikçe vatandaşın sırtına binmeye başladınız. Adana'da da öyle, Abdullah Doğru kardeşim, gülüyorsun oradan da. Şimdi, 3 milyon 300 bin kişiye e-haciz gönderildi, 3 milyon 300 bin kişiye. Aslında, haciz işleminin de mevzuatta yolu yöntemi var, insanlara bir hafta önceden tebligat göndermek zorunda kurumlar, Maliye teşkilatları. Bu tebligat da gönderilmeden vatandaş, bankaya ulaştığında hesaplarına bloke konulduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalıyor. Binlerce vatandaşımız, milyonlarca vatandaşımız şu anda bu durumda ve Maliye Bakanlığı bununla ilgili, bütün açıklamalarımıza rağmen, soru önergelerimize rağmen şu ana kadar herhangi bir cevap vermiş değil. Buradan, Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a soruyorum: Bu haciz işlemi, ki mevzuata da uygun değil, devam edecek mi? Bunlardan 217 bini, 3 milyon 300 binin, 217 bini öğrenciliği döneminde kredi borcu olan gençlerimiz; belki iş de bulamadı bunlar, belki işleri de yok, böyle bir durumdalar. Şimdi, almadan vermek Allah'a mahsus. Siz sürekli vatandaştan istiyorsunuz, talep ediyorsunuz, sürekli alıyorsunuz ama iş vermeye gelince eliniz bir türlü cebinize gitmiyor. Şimdi, bu ne zamana kadar böyle devam edebilir? Yani 24 Haziran 2018 tarihinden bu yana vatandaşın sırtına âdeta bir karabasan gibi çöken bir ekonomik kriz var ve bu ekonomik krizin yarattığı tahribatı düzeltmek adına hiçbir adımı bugüne kadar atmadınız. Ne çiftçi adına bir adım attığınızı gördük ne esnaf adına ne memur adına ne de işsizliği çözmek adına bir adım attığınızı gördük. Bakın, Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamaları var, diyor ki: "Vergi ve prim borcu yapılandırma talepleri geliyor. Farklı dönemlerde, farklı ihtiyaçlara uygun adımlar atılabilir." Yani vatandaşa diyorsunuz ki: "Biz bu borçlarınızı yeniden yapılandırabiliriz." Vatandaş da -sizin bu sözünüzden hareketle- size güveniyor, devletin Maliye Bakanlığı bir açıklama yapıyor, vatandaşın güvenmesinden daha tabii bir şey var mı? Ama siz o yapılandırmayı bugüne kadar yapmıyorsunuz ve 3 milyon 300 bin vatandaşın banka hesabına bloke koyuyorsunuz. Seçim yok, rahatsınız; 23 Haziran İstanbul seçimlerinden önceki yaklaşımlarınızı filan görüyorum, değerlendiriyorum, bu yaklaşımınıza bakıyorum, acaba 2020'de de seçim yok mu diye düşünmeye başladım ben bu hareketten sonra. Yani vatandaşı âdeta yok sayan bir hükûmet etme anlayışıyla, fütursuzca davranmaya başladınız. Zam, vergi; sürekli vatandaşın sırtına binmiş hâldesiniz. Değerli milletvekilleri, bu vatandaşla, bu kadar ezdiğiniz bu vatandaşla Türkiye'yi geleceği taşıyabilmemiz mümkün değil. 3 milyon 300 bin… Yahu, siz müteahhitlerin borçlarını affediyorsunuz, banka borçlarını affediyorsunuz. Rant kesimine gelince var, her türlü fedakârlığı yapıyorsunuz ama söz konusu vatandaş olduğunda -eğer bir seçim döneminde değilsek bakın- seçim dönemlerinde vatandaşı hatırlıyorsunuz, aklınıza vatandaş geliyor, borçları yapılandırıyorsunuz ama seçim dönemi değilse vatandaş hiç aklınızda yok. Onun için, gelin, bu 3 milyon 300 bin e-haciz meselesini lütfen çözün, çözelim. Bu insanların omzuna binme alışkanlığından da kurtulalım diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

KYK Borcu Önergesi TBMM'de oy birliği ile reddedildi.