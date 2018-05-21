İYİ Parti'de O İsim Milletvekili Adayı Olmadı (MHP'den İstifa Etmişti)

İYİ Parti Milletvekili adayları açıklandı. Açıklanan listede flaş detay ortaya çıktı.
İYİ Parti'nin 24 Haziran Milletvekili seçimlerindeki adayları arasında partinin kurucusu olan Yusuf Halaçoğlu, İzmir'den milletvekilliği için başvurmasına rağmen Meral Akşener'in listesinde kendine yer bulamadı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nden TBMM'ye giren Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti'ye geçmek için partisinden istifa etmişti.
İYİ PARTİ'NİN İZMİR ADAYLARI
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İŞ ADAMI İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
YILDIRIM ULUPINAR İŞ ADAMI
MEHMET TEZKAN GAZETECİ
ÇİĞDEM ÖZER İŞ KADINI
OSMAN ERTÜRK ÖZEL AVUKAT
OSMAN VAROL SANATÇI
BÜLENT KIRILMAZ MÜHENDİS
SERAP ÖZÖKTEM İŞ KADINI
ÜLKÜ DOĞAN AVUKAT
HÜSEYİN HAKAN IŞIK MÜHENDİS
BURCU BOSTANCIOĞLU BİLİM İNSANI
İBRAHİM DÖNERTAŞ İŞ ADAMI
KADİR GÜREL YÖNETİCİ
GİZEM ALBAŞ DANIŞMAN
AYTUN ÇIRAY DOKTOR Milletvekili - İYİ Parti Genel Sekreteri. Eski Sağlık Bakanı Müsteşarı
MUSTAFA KERPİŞCİ MÜHENDİS
ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU AKADEMİSYEN Prof. Dr.
HÜSMEN KIRKPINAR İŞ ADAMI
BEHİCE YILDIZ ÜNSAL İŞ KADINI
METİN DÖKMECİLER MALİ MÜŞAVİR
ANIL SELEK AVUKAT
NADİR GERGİN MÜHENDİS
İLKER GÜL AKADEMİSYEN
SALİH ATAKAN DURAN İŞ ADAMI
HAYRI KÖSEOĞLU İŞ ADAMI
ÜLKÜ DOĞAN AVUKAT
MURAT CEM ÖZDEMİR MÜHENDİS
PELİN YETKİN YAZICI İÇ MİMAR
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