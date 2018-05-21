İYİ Parti'de O İsim Milletvekili Adayı Olmadı (MHP'den İstifa Etmişti)

İYİ Parti Milletvekili adayları açıklandı. Açıklanan listede flaş detay ortaya çıktı.

İYİ Parti'nin 24 Haziran Milletvekili seçimlerindeki adayları arasında partinin kurucusu olan Yusuf Halaçoğlu, İzmir'den milletvekilliği için başvurmasına rağmen Meral Akşener'in listesinde kendine yer bulamadı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden TBMM'ye giren Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti'ye geçmek için partisinden istifa etmişti.

İYİ PARTİ'NİN İZMİR ADAYLARI

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İŞ ADAMI İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

YILDIRIM ULUPINAR İŞ ADAMI

MEHMET TEZKAN GAZETECİ

ÇİĞDEM ÖZER İŞ KADINI

OSMAN ERTÜRK ÖZEL AVUKAT

OSMAN VAROL SANATÇI

BÜLENT KIRILMAZ MÜHENDİS

SERAP ÖZÖKTEM İŞ KADINI

ÜLKÜ DOĞAN AVUKAT

HÜSEYİN HAKAN IŞIK MÜHENDİS

BURCU BOSTANCIOĞLU BİLİM İNSANI

İBRAHİM DÖNERTAŞ İŞ ADAMI

KADİR GÜREL YÖNETİCİ

GİZEM ALBAŞ DANIŞMAN

AYTUN ÇIRAY DOKTOR Milletvekili - İYİ Parti Genel Sekreteri. Eski Sağlık Bakanı Müsteşarı

MUSTAFA KERPİŞCİ MÜHENDİS

ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU AKADEMİSYEN Prof. Dr.

HÜSMEN KIRKPINAR İŞ ADAMI

BEHİCE YILDIZ ÜNSAL İŞ KADINI

METİN DÖKMECİLER MALİ MÜŞAVİR

ANIL SELEK AVUKAT

NADİR GERGİN MÜHENDİS

İLKER GÜL AKADEMİSYEN

SALİH ATAKAN DURAN İŞ ADAMI

HAYRI KÖSEOĞLU İŞ ADAMI

ÜLKÜ DOĞAN AVUKAT

MURAT CEM ÖZDEMİR MÜHENDİS

PELİN YETKİN YAZICI İÇ MİMAR

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