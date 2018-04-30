İYİ Parti'de İstifa Şoku: 5 Kurucu İsim Partiden Ayrıldı

Son dakika haberi Bursa'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde İYİ Parti'nin kurucu 5 üyesi, partilerinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Gemlik İlçe Teşkilatında 66 kişilik kurucu listesinden, kısa süre içinde 5 ismin istifa etmesi parti içerisinde büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Gemlik'te geçtiğimiz haftalarda üye çalışması yapan İYİ Parti'de, gelen istifalar sonrası, 5 kurucu isimden herhangi bir açıklama gelmezken, istifaların gerekçeleri ve devam edip etmeyeceği siyasi kulislerde konuşuluyor ve merak ediliyordu.

Kurucu yönetim listesinde yer alan isimlerin istifalarını İlçe Seçim Kuruluna sunduğu ifade edilirken, yönetim dışında üyelerin de istifa ettiği öne sürüldü.

24 Haziran 2018'de yaklaşan Genel Seçimlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması beklenirken, Gemlik'te yaşanan istifalar, ilçelerde yaşanan zorluklarını da gözler önüne sermiş oldu. Partiye yeni üye kayıtlarının devam ettiği süreçte yaşanan istifaların devam edeceği öğrenildi.

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