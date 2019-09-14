İYİ Parti'de istifa

İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Osman Erusta, görevinden istifa etti. Erusta, istifasını sosyal medya platformu Twitter üzerinden duyurdu.
Erusta, “Gördüğüm lüzum üzerine, yaklaşık 9 aydır sürdürdüğüm İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum” dedi.
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