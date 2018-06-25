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İYİ Parti 44 Vekil Çıkardı-İşte İYİ Parti Milletvekilleri ve İlleri

İlk seçimine katılan İYİ Parti toplamda 44 milletvekili çıkardı. 54 İlde Milletvekili çıkaramayan İYİ Parti yüzde 10 barajını da geçti.

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İYİ Parti 44 Vekil Çıkardı-İşte İYİ Parti Milletvekilleri ve İlleri

İlk seçimine katılan İYİ Parti toplamda 44 milletvekili çıkardı. 54 İlde Milletvekili çıkaramayan İYİ Parti yüzde 10 barajını da geçti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:27
İYİ Parti 44 Vekil Çıkardı-İşte İYİ Parti Milletvekilleri ve İlleri

İYİ Parti seçimlerde yüzde 10'u geçti. Millet itifakında yer alması nedeniyle seçim barajı sorunu olmayan İYİ Parti 44 Milletvekili çıkardı. 

Edinilen son dakika bilgilerine göre ilk seçimine giren İYİ Parti Ankara'dan 5, İstanbul'dan 8, Antalya'dan 3, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'den 2'şer, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Denizli ve Aksaray İllerinden de birer tane olmak üzere  toplam 44 milletvekili çıkardı.

Parti ilk seçiminde 54 ilde milletvekili çıkarmayı başaramadı. İYİ Parti'nin milletvekili çıkaramadığı iller şu şekilde: 

"Düzce, Osmaniye, Kilis, Karabük, Yalova, Iğdır, Ardahan, Bartın, Şırnak, Batman, Kırıkkale, Karaman, Bayburt, Zonguldak, Yozgat, Van,Uşak, Urfa, Tunceli, Tokat, Sivas, Sinop, Siirt, Rize, Ordu, Niğde, Nevşehir, Muş, Mardin, Malatya, Kütahya, Kırşehir, Kırklareli, Kastamonu, Kars, Hatay, Hakkari, Gümüşhane, Giresun, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Çorum, Çankırı, Çanakkale, Burdur, Bolu, Bitlis, Bingöl, Bilecik, Artvin, Amasya, Ağrı, Adıyaman."

Başkanlık Divanı'nda yer alan Hayrettin Nuhoğlu, Lütfü Türkkan, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Şenol Bal, Aydın Adnan Sezgin, Aytun Çıray, Koray Aydın, İsmail Koncuk, Fatih Mehmet Şeker'in yanı sıra eski bakanlardan Ahat Andican, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Aylin Cesur ve Demokrat PartiGenel Başkanı Gültekin Uysal da milletvekili seçilen isimler arasında yer alıyor.

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