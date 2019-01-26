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İYİ Parti 166 belediye başkan adayını belirledi

İYİ Parti, aralarında 5 büyükşehirin de bulunduğu 8 il, 129 ilçe ve 29 beldede belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte İYİ Parti'nin belediye başkan adayları...

İYİ Parti 166 belediye başkan adayını belirledi

İYİ Parti, aralarında 5 büyükşehirin de bulunduğu 8 il, 129 ilçe ve 29 beldede belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte İYİ Parti'nin belediye başkan adayları...

26 Ocak 2019 Cumartesi 21:18
İYİ Parti 166 belediye başkan adayını belirledi

İYİ Parti, aralarında 5 büyükşehirin de bulunduğu 8 il, 129 ilçe ve 29 beldede belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte İYİ Parti'nin belediye başkan adayları...
 

İYİ Parti, aralarında 5 büyükşehirin de bulunduğu 8 il, 129 ilçe ve 29 belde için belediye başkan adayını belirledi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için partinin 166 belediye başkan adayının daha belirlendiği bildirildi.

Kesinleşen listeye göre, 5'i büyükşehir, 3'ü il, 129'u ilçe ve 29'u belde olmak üzere 166 adayın ismi belli oldu.

Büyükşehir bazında Gaziantep'te Ejder Demir, Kayseri'de Dursun Ataş, Kocaeli'de Serdar Kaman, Konya'da Oğuz Şimşek ve Sakarya'da Cihan Kolip büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklandı. 

Buna göre İYİ Parti’nin adayları şöyle; KPSSCAFE.COM.TR

1- GAZİANTEP    BÜYÜKŞEHİR        EJDER DEMİR
2- KAYSERİ    BÜYÜKŞEHİR        DURSUN ATAŞ
3- KOCAELİ    BÜYÜKŞEHİR        SERDAR KAMAN
4- KONYA    BÜYÜKŞEHİR        OĞUZ ŞİMŞEK
5- SAKARYA    BÜYÜKŞEHİR        CİHAN KOLİP
6- AĞRI    MERKEZ        TANER SÖYLEMEZ
7- MUŞ    MERKEZ        ERKAN ÇELİKOĞLU
8- RİZE    MERKEZ        YAKUP ÖZKAN
9- ADANA    KARAİSALI        VELİ DURAK
10- ADANA    KOZAN        MUSA ÖZTÜRK
11- ADANA    SAİMBEYLİ        HAKAN ATASEVER
12- ADANA    SARIÇAM        MEHMET KOCA
13- ADANA    YUMURTALIK        KENAN DENİZ
14- ADIYAMAN    BESNİ    SUVARLI    MİKAİL AĞIR
15- AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    IŞIKLAR    MUSA KARAKAYA
16- AFYONKARAHİSAR    MERKEZ    SALAR    BEYTUL DURMUŞ
17- AFYONKARAHİSAR    ÇAY        SERDAR DÜNDAR
18- AFYONKARAHİSAR    ÇAY    KARACAÖREN    ERCAN ALPAY
19- AFYONKARAHİSAR    ÇAY    PAZARAĞAÇ    ERCAN GÜVEN
20- AFYONKARAHİSAR    DİNAR    TATARLI    HASAN PAMUKÇU
21- AFYONKARAHİSAR    SANDIKLI    KILIÇARSLAN    ALİM YILMAZ
22- AFYONKARAHİSAR    KIZILÖREN        ALİ KOCAPINAR
23- AFYONKARAHİSAR    SULTANDAĞI        İSMAİL ÇELİK
24- AKSARAY    ORTAKÖY        HALİL DEMİR
25- AMASYA    TAŞOVA        ÖZGÜR ÖZDEMİR
26- ANKARA    ÇUBUK        MUSTAFA AYDOS
27- ANKARA    GÖLBAŞI        MAHMUT AKSOY
28- ANKARA    GÜDÜL        NURULLAH ÜNSAL
29- ANKARA    KAHRAMANKAZAN        FAZIL KÖREMEZLİ
30- ANKARA    KALECİK        MEMİŞ GÜNGÖR
31- ANKARA    KIZILCAHAMAM        ÇOŞKUN ÜNAL
32- ANKARA    NALLIHAN        ABDULFETTAH GÜNGÖR
33- ANTALYA    AKSU        DURMUŞ ALİ ARSLAN
34- ANTALYA    DEMRE        OKAN KOLAKAYA
35- ANTALYA    ELMALI        HALİL ÖZTÜRK
36- ARDAHAN    GÖLE    KÖPRÜLÜ    CİHAN GÜLER
37- ARTVİN     HOPA        TURAN KASIMOĞLU
38- AYDIN    BUHARKENT        YUSUF VURAL
39- AYDIN    KÖŞK        VELİ TUNA
40- AYDIN    NAZİLLİ        KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN
41- BALIKESİR    SUSURLUK        NURETTİN GÜNEY
42- BİTLİS    ADİLCEVAZ        CENGİZ ULUĞ
43- BİTLİS    GÜROYMAK    GÖLBAŞI    NAZMİ ÇELİK
44- BİTLİS    MERKEZ    YOLALAN    NURTEKİN DİLSİZ
45- BİTLİS    MUTKİ        ZÜBEYİR DALGA
46- BURDUR    AĞLASUN        AYDIN KAPLAN
47- BURDUR    ALTINYAYLA        RECEP ERGAN
48- BURDUR    BUCAK        AHMET ALPARSLAN DURSUN
49- BURDUR    BUCAK    KOCAALİLER    SELATTİN GÖKÇE
50- BURDUR    ÇALDIR        İSMAİL KUZUCU
51- BURDUR    GÖLHİSAR        BÜLENT ŞAKİR OKUNAKOL
52- ÇANAKKALE    LAPSEKİ        GANİ MEHMET  EKİM
53- ÇANAKKALE    YENİCE        OSMAN NURİ DURAN
54- DENİZLİ    BULDAN        TEMEL BAŞBUĞ
55- DENİZLİ    KALE        NECATİ TAHAL
56- ELAZIĞ    MERKEZ    YAZIKONAK    FİKRET SERTKAYA
57- ESKİŞEHİR    MİHALIÇÇIK        SERDAR ULUCAN
58- ESKİŞEHİR    ODUNPAZARI        SALİH KARABACAK
59- GİRESUN    DERELİ        İSMAİL BEKTAŞOĞLU
60- GİRESUN    EYNESİL    ÖREN    İSMET KART
61- GİRESUN    GÖRELE    ÇAVUŞLU    HÜSEYİN ARSLAN
62- HATAY    ALTINÖZÜ        MEHMET YÜKSEK
63- HATAY    HASSA        MEHMET ALİ SÖNMEZ
64- HATAY    KIRIKHAN        ERHAN YAVUZYILMAZ
65- İZMİR    KİRAZ        MEHMET EMİN AVŞAR
66- İZMİR    SELÇUK        LEVENT GÖRÜR
67- İZMİR    TİRE        SALİH ATAKAN DURAN
68- İZMİR    URLA        HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU
69- KAHRAMANMARAŞ    AFŞİN        ADEM YILDIZ
70- KAHRAMANMARAŞ    ANDIRIN        ALİ ÇATALBAŞ
71 KAHRAMANMARAŞ    ÇAĞLAYANCERİT        AHMET NAZIM ENGİZEK
72- KAHRAMANMARAŞ    DULKADİROĞLU        İSMAİL KARACA
73- KAHRAMANMARAŞ    ELBİSTAN        ABDULLAH PAKSOY
74- KAHRAMANMARAŞ    GÖKSÜN        RAMAZAN KOCA
75- KAHRAMANMARAŞ    ONİKİŞUBAT        MUSTAFA BASTIRMACI
76- KAHRAMANMARAŞ    TÜRKOĞLU        HASAN KIZILDAĞ
77- KARABÜK    EFLANİ        HALİL İBRAHİM BULUT
78- KARABÜK    ESKİPAZAR        UĞUR KAYABAŞI
79- KARABÜK    YENİCE    YORTAN    TÜRKCAN CANTÜRK
80- KARABÜK    SAFRANBOLU        SEBAHATTİN UZUN
81- KASTAMONU    AĞLI        MESUT MANGALOĞLU
82- KASTAMONU    DEVREKANİ        AYHAN KIRIK
83- KASTAMONU    İNEBOLU        OĞUZHAN CANOĞLU
84- KASTAMONU    ŞENPAZAR        AYHAN IŞIK
85- KAYSERİ    DEVELİ        ALİ AĞCA
86- KAYSERİ    FELAHİYE        ZAYİT ACI
87- KAYSERİ    İNCESU        MUSTAFA İLMEK
88- KAYSERİ    KOCASİNAN        HASAN SAMİ ÖZVARINLI
89- KAYSERİ    PINARBAŞI        CUMA SAĞLAM
90- KAYSERİ    TALAS        OSMAN HAYMANA
91- KAYSERİ    ÖZVATAN        ATİLLA ÜNAL
92- KAYSERİ    YAHYALI        ABDULLAH YILMAZ
93- KAYSERİ    YEŞİLHİSAR        METİN İNCE
94- KONYA    AHIRLI        CEYLAN ASLAN
95- KONYA    AKŞEHİR        OSMAN FEDAİ
96- KONYA    AKÖREN        MUSTAFA IPIL
97- KONYA    HADİM        İBRAHİM ŞİMŞEK
98- KONYA    HÜYÜK        AHMET TEMİZ
99- KONYA    ILGIN        MUSTAFA ÖĞDÜ
100- KONYA    KARATAY        AHMET TAMER
101- KONYA    YALIHÜYÜK        ŞENAYDIN DOĞAN
102- KIRŞEHİR    AKÇAKENT        UĞUR AYTEKİN
103- KIRŞEHİR    ÇİÇEKDAĞI        RAMAZAN PARLAK
104- KIRŞEHİR    ÇİÇEKDAĞI    KÖSELİ    MURAT DAŞDEMİR
105- KIRŞEHİR    KAMAN        ŞUAYİP ATA
106- MALATYA    BATTALGAZİ        ALİ EKİCİ
107- MERSİN    ANAMUR        MEHMET TÜRE
108- MERSİN    AYDINCIK        İRFAN ŞAHİN
109- MERSİN    BOZYAZI        SEZAİ HASDENİZ
110- MERSİN    ÇAMLIYAYLA        MEHMET FATİH SOFU
111- MERSİN    ERDEMLİ         SERDAR ARSLAN
112- MERSİN    MUT         MURAT ORHAN
113- MERSİN    SİLİFKE        ÖZER ÖZEL
114- MERSİN    TOROSLAR        ENDER TURHAN
115- MUĞLA    BODRUM        MEHMET TOSUN
116- MUĞLA    DALAMAN        SEDAT KIZIL
117- NİĞDE    ALTUNHİSAR        DURMUŞ ACER
118- NİĞDE    BOR        RUAF ERSİN DAŞ
119- NİĞDE    ÇİFTLİK    AZATLI    YUSUF POLAT
120- NİĞDE    ÇİFTLİK    DİVARLI    SAMİ ÇAKMAK
121- NİĞDE    MERKEZ    ALAY    HÜSEYİN ŞAHİN
122- NİĞDE    MERKEZ    BAĞLAMA    ORHAN ERDOĞAN
123- NİĞDE    MERKEZ    GÖLCÜK    AHMET TUNCAY
124- NİĞDE    MERKEZ    KİLEDERE    BURHAN DÜNDAR
125- NİĞDE    MERKEZ    YILDIZTEPE    İRFAN AKGÜMÜŞ
126- OSMANİYE    KADİRLİ        ÖMER LÜTFÜ ÇUBUKÇU
127- OSMANİYE    MERKEZ    CEVDETİYE    MEHMET ÖZER
128- OSMANİYE    SUMBAS        İSMAİL GÖÇEBE
129- OSMANİYE    SUMBAS    MEHMETLİ    HAMZA BÜYÜKÖZTÜRK
130- RİZE    GÜNEYSU        SEFER ÖZER
131- SAKARYA    ADAPAZARI        AYDOĞAN ARSLAN
132- SAKARYA    ERENLER        ŞEMSETTİN DUMAN
133- SAKARYA    FERİZLİ        SERHAT ÇİÇEK
134- SAKARYA    GEYVE        ATİLLA ZEYTİNOĞLU
135- SAKARYA    HENDEK        AHMET ERCAN
136- SAKARYA    KOCAALİ        KEMAL DİN
137- SAKARYA    TARAKLI        MEHMET AYDIN
138- SAMSUN    İLKADIM        NECATTİN DEMİRTAŞ
139- SAMSUN    SALIPAZARI        REFAETTİN KARACA
140- SİVAS    DOĞANŞAR        SERDAR GÜLAÇTI
141- SİVAS    GEMEREK        RECEP GARİPER
142- SİVAS    GEMEREK    ÇEPNİ    ÖZKAN DÖNER
143- SİVAS    İMRANLİ        CEMALETTİN DEMİREL
144- SİVAS    SUŞEHRİ        ALİ TERCANLIOĞLU
145- SİVAS    ŞARKIŞLA        TURGAY ŞAHİN
146- TOKAT    ERBAA        MURAT TOYCAN SELÇUK
147- TOKAT    MERKEZ    EMİRSEYİT    TOYGUN ALGÜL
148- TOKAT    NİKSAR        EMRAH KÖKNAR
149- TOKAT    REŞADİYE    BOZCALI    MUSTAFA ŞAHİN
150- TOKAT    TURHAL        BEKİR BAKLACI
151- TRABZON    ÇARŞIBAŞI        MEHMET TURAN
152- TRABZON    DERNEKPAZARI        CEVDET CEMAL CANSIZ
153- TRABZON    ŞALPAZARI        MEHMET ÖNGÖZ
154- TRABZON    YOMRA        MUSTAFA BIYIK
155- YALOVA    ALTINOVA        BOLER ARSLAN
156- YALOVA    ARMUTLU        ARİF ÜRGÜP
157- YALOVA    ÇİFTLİKKÖY        METİN DAĞ
158- YALOVA    TERMAL        İBRAHİM TANER
159- YOZGAT    SARIKAYA        DAVUT DİCLE
160- YOZGAT    SORGUN        NİZAMETTİN BULUT
161- YOZGAT    ŞEFAATLİ        MUSTAFA YÜCESOY
162- YOZGAT    YERKÖY        FERHAT YILMAZ
163- ZONGULDAK    DEVREK        YAŞAR OCAKÇI
164- ZONGULDAK    GÖKÇEBEY        VEDAT ÖZTÜRK
165- ZONGULDAK    GÖKÇEBEY    BAKACAKKADI    ÜMİT ÇAPCİ
166- ZONGULDAK    KOZLU        HÜDAİ DÖKMECİ

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Son Güncelleme: 26.01.2019 21:25
Anahtar Kelimeler:
iyi parti belediye başkan adayını belirledi
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