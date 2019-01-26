Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İşverenlerin Asgari Ücret Oyunu Meclis'te

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER asgari ücret ile ilgili bazı iddiaları sordu…

İşverenlerin Asgari Ücret Oyunu Meclis'te

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER asgari ücret ile ilgili bazı iddiaları sordu…

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:40
İşverenlerin Asgari Ücret Oyunu Meclis'te

-Emek hırsızlığı yapılıyor mu?

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a asgari ücret hakkında yazılı soru önergesi verdi.

Asgari ücretin işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda konut giyim sağlık ulaşım ve kültür ve benzeri ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yönelik ücret olduğunu belirten GÖKER, “Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konu ile ilgili olarak geçen ay asgari ücret tespit Komisyonu toplanmış ve 1604 TL olan asgari ücretin 2019 yılı için 2020 TL olması konusunda karar alınmıştır” dedi.

Ancak bazı şirket sahiplerinin yapılan 416 liralık maaş zammını çalışanlardan istediği ve rıza göstermezse işten çıkarma ile tehdit ettiği yönünde duyumlar aldığını belirten CHP’li Vekil,  “İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda çoğu çalışanın işinden olmamak için söz konusu bu duruma rıza göstermesi ülkemiz açısından utanç verici bir durum teşkil etmektedir” diyerek Bakanlığa bazı sorular yöneltti.      

           

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi.

Bazı şirket sahiplerinin asgari ücret zammını çalışanlardan istediği yönündeki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hiçbir şirket sahibinin emek hırsızlığına girmeyeceğini düşünmekle birlikte tarafınıza ulaşan bu tarz duyumlar var mıdır?

Eğer varsa bu duyumlarla ilgili Bakanlığınız tarafından neler yapılmıştır?


Son Güncelleme: 26.01.2019 21:18
Anahtar Kelimeler:
işverenlerin asgari ücret oyunu meclis te
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Keven'den EYT'lilere Destek!
Ali Keven'den EYT'lilere Destek!
FETÖ ve darbeden tutuklular oy kullanacak mı ?
FETÖ ve darbeden tutuklular oy kullanacak mı ?
CHP'den Mülakat Tepkisi: Geçmişte FETÖ'nün Yaptığını Şimdi AKP Yapıyor!
CHP'den Mülakat Tepkisi: Geçmişte FETÖ'nün Yaptığını Şimdi AKP Yapıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim