İşverenlerin Asgari Ücret Oyunu Meclis'te

-Emek hırsızlığı yapılıyor mu?

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a asgari ücret hakkında yazılı soru önergesi verdi.

Asgari ücretin işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda konut giyim sağlık ulaşım ve kültür ve benzeri ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yönelik ücret olduğunu belirten GÖKER, “Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konu ile ilgili olarak geçen ay asgari ücret tespit Komisyonu toplanmış ve 1604 TL olan asgari ücretin 2019 yılı için 2020 TL olması konusunda karar alınmıştır” dedi.

Ancak bazı şirket sahiplerinin yapılan 416 liralık maaş zammını çalışanlardan istediği ve rıza göstermezse işten çıkarma ile tehdit ettiği yönünde duyumlar aldığını belirten CHP’li Vekil, “İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda çoğu çalışanın işinden olmamak için söz konusu bu duruma rıza göstermesi ülkemiz açısından utanç verici bir durum teşkil etmektedir” diyerek Bakanlığa bazı sorular yöneltti.

CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet GÖKER yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi.

Bazı şirket sahiplerinin asgari ücret zammını çalışanlardan istediği yönündeki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hiçbir şirket sahibinin emek hırsızlığına girmeyeceğini düşünmekle birlikte tarafınıza ulaşan bu tarz duyumlar var mıdır?

Eğer varsa bu duyumlarla ilgili Bakanlığınız tarafından neler yapılmıştır?



