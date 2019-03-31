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İşte Yeni Belediye Başkanları!

Tüm Türkiye, 31 Mart 2019 Mahalli Seçimler için sandık başına gitti. Sandık sonuçlarına göre yeni belediye başkanları belli oldu.

İşte Yeni Belediye Başkanları!

Tüm Türkiye, 31 Mart 2019 Mahalli Seçimler için sandık başına gitti. Sandık sonuçlarına göre yeni belediye başkanları belli oldu.

31 Mart 2019 Pazar 21:59
İşte Yeni Belediye Başkanları!

İşte il il isim isim yeni belediye başkanları listesi

KARAMAN

KARAMAN

MHP adayı Savaş Kalaycı, Karaman Belediye Başkanı oldu.

ZONGULDAK

ZONGULDAK

AK Parti adayı Ömer Selim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı oldu.

SİNOP

SİNOP

CHP adayı Barış Ayhan, Sinop Belediye Başkanı oldu.

UŞAK

UŞAK

AK Parti adayı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Başkanı oldu.

ERZURUM

ERZURUM

AK Parti adayı Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR

CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediye Başkanı oldu.

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR

AK Parti adayı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı oldu.

KARABÜK

KARABÜK

MHP adayı Rafet Vergili, Karabük Belediye Başkanı oldu.

MALATYA

MALATYA

AK Parti adayı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

ELAZIĞ

ELAZIĞ

AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediye Başkanı oldu.

BİNGÖL

BİNGÖL

AK Parti adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanı oldu.

GİRESUN

GİRESUN

AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediye Başkanı oldu.

BURDUR

BURDUR

CHP adayı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanı oldu.

ŞIRNAK

ŞIRNAK

AK Parti adayı Mehmet Yarka, Şırnak Belediye Başkanı oldu.

ARDAHAN

ARDAHAN

CHP adayı Faruk Demir, Ardahan Belediye Başkanı oldu.

GAZİANTEP

GAZİANTEP

AK Parti adayı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

NİĞDE

NİĞDE

AK Parti adayı Emrah Özdemir, Niğde Belediye Başkanı oldu.

TOKAT

TOKAT

AK Parti adayı Eyüp Eroğlu, Tokat Belediye Başkanı oldu.

BİLECİK

BİLECİK

CHP adayı Semih Şahin, Bilecik Belediye Başkan oldu.

RİZE

RİZE

AK Parti adayı Rahmi Metin, Rize Belediye Başkanı oldu.

SİVAS

SİVAS

AK Parti adayı Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı oldu.

KİLİS

KİLİS

AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediye Başkanı oldu.

ARTVİN

ARTVİN

CHP adayı Demirhan Elçin, Artvin Belediye Başkanı oldu.

BİTLİS

BİTLİS

AK Parti'nin adayı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediye Başkanı oldu.

KIRIKKALE

KIRIKKALE

AK Parti'nin adayı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Belediye Başkanı oldu.

ERZİNCAN

ERZİNCAN

MHP'nin adayı Bekir Aksun, Erzincan Belediye Başkanı oldu.

NEVŞEHİR

NEVŞEHİR

AK Parti'nin adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanı oldu.

SİİRT

SİİRT

HDP'nin adayı Berivan Helen Işık, Siirt Belediye Başkanı oldu.

SAKARYA

SAKARYA

AK Parti adayı Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

AĞRI

AĞRI

AK Parti adayı Savcı Sayan, Ağrı Belediye Başkanı oldu.

GÜMÜŞHANE

GÜMÜŞHANE

AK Parti adayı Ercan Çimen, Gümüşhane Belediye Başkanı oldu.

IĞDIR

IĞDIR

MHP adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır Belediye Başkanı oldu.

DÜZCE

DÜZCE

AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı oldu.

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