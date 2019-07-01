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İşte RTÜK'e en çok şikayet edilen televizyon kanalı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, RTÜK’ün 2017 verileri incelendiğinde ATV’deki “Kırgın Çiçekler” dizisinin, 1864 bildirimle en çok şikayet alan dizi filmlerden biri olduğunu aktardı.

İşte RTÜK'e en çok şikayet edilen televizyon kanalı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, RTÜK’ün 2017 verileri incelendiğinde ATV’deki “Kırgın Çiçekler” dizisinin, 1864 bildirimle en çok şikayet alan dizi filmlerden biri olduğunu aktardı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:07
İşte RTÜK'e en çok şikayet edilen televizyon kanalı

RTÜK’ün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, vatandaşların “Şiddete teşvik”, “Genel ahlak”, “Manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık” gibi gerekçelerle RTÜK’e en çok şikayet ettiği dizi filmlerin, iktidara yakınlığıyla bilinen ATV’de yayınlandığına dikkat çekti.

REKOR ‘SEN ANLAT KARADENİZ’DE

CHP’li Tanal, RTÜK’ün 2017 verileri incelendiğinde ATV’deki “Kırgın Çiçekler” dizisinin, 1864 bildirimle en çok şikayet alan dizi filmlerden biri olduğunu aktardı. Yine RTÜK’ün Mart 2018 verilerine bakıldığında da “Sen Anlat Karadeniz” dizisinin, ayın en çok şikayet alan yayını olduğunu kaydetti. Tanal, ATV’nin bu dizisinin de sadece Mart 2018’de 1052 adet bildirimle şikayet edildiğini anlattı.

İZLEYİCİ: KANIM DONDU

Tanal, İzleyicilerden birinin, ATV’nin “Sen Anlat Karadeniz” dizisini, “Dizideki şiddet sahnesini izlerken kanım dondu. Babam da annemi ve bizleri döverdi. Benzer sahne canımı yaktı. Kötü örnek teşkil ediyor. Lütfen dizilerimizden şiddet sahnelerini çıkaralım” sözleriyle RTÜK’e şikayet ettiğini belirtti.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ ?

Soru önergesinde, yıllardır muhafazakar söylemlerle oy toplayan AKP’nin çelişkisini dile getiren Tanal, “Muhafazakar söylemlerle toplumun önüne çıkan, her fırsatta ailenin korunmasından bahseden AK Parti’ye yakın bir televizyon kanalında ‘kötü örnek teşkil ettiği’ gerekçesiyle şikayet edilen dizi filmlerin yayınlanması çelişki değil midir?” diye sordu.

ATV’Yİ KİM KORUYOR ?

Vatandaşların şikayet bombardımanına tuttuğu ATV’nin korunduğuna işaret eten CHP’li Mahmut Tanal, “Yayınları, programları yoğun şikayet alan ATV’ye en son hangi tarihte ceza verilmiştir? Yayın ilkelerini ihlal etmekle suçlanan ATV kim ya da kimler tarafından korunmaktadır? Eğer ortada bir ihlal söz konusuysa ATV’ye neden ceza verilmemektedir?” sorularını yöneltti.

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