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İşte Kabinedeki Dikkat Çeken Yeni İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Açıklanan yeni kabinede 16 bakan belli oldu.Önceki listeye göre 12 isim TBMM dışından seçildi.

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İşte Kabinedeki Dikkat Çeken Yeni İsimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Açıklanan yeni kabinede 16 bakan belli oldu.Önceki listeye göre 12 isim TBMM dışından seçildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:31
İşte Kabinedeki Dikkat Çeken Yeni İsimler

Açıklanan yeni kabinede sadece eski listeden 4 isim yer aldı.

Milletvekilleri arasından sadece 4 ismin girdiği kabinede diğer isimler Meclis dışından oldu. Alanlarında uzman kişilerden oluşan kabinede dikkat çeken yeni isimler şu şekilde;

  • - Başkan Yardımcısı: Fuat Oktay
  • - Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk
  • - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum
  • - Milli Savunma Bakanlığı: Hulusi Akar
  • - Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk
  • - Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
  • - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez)
  • - Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy
  • - Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  • - Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı : Cahit Turan
  • - Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli
  • - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Mustafa Varank
  • - Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

"Aziz milletim değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştirelibelen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz.

Demokrasimiz 15 Temmuz gecesi milletimizin kanı ve canıyla rüştünü ispat etmiştir.16 Nisan ve 24 Haziran seçimleri demokrasimizin sandıkta rüştünün en üst düzeyde ispatı olmuştur. Gerek katılım itibariyle gerekse kesin sonuçlara baktığımızda ortaya çıkan tabloyla dünyada eşi ve benzeri olmayan bir seçim gerçekleşmiştir.Bir kez daha hem sonuçların hem de yeni yönetim sisteminin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Şahsımı cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz. Güçlü Türkiye'nin inşaası için yüreğinde ülke sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız. 15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemini hayata geçirmemize imkan sağlayan MHP'ye, başta Sayın Bahçeli olmak üzere teşekkür ediyorum. MHP ile işbirliğimizi inşallah Meclis'te de geleceğe yönelik sürdüreceğiz."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ahmet Burkay 1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı ; Berat ALBAYRAK eklemeyi unutmuşsunuz (:

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VatanDaş 1 saat önce

Ülkemiz adına hayırlı uğurlu olsun ☺

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Murat Güzel 57 dakika önce

Yaş sınırı kaldırılmadığı sürece bu vatan evlatlarını saymayanlığa devam edildiği sürece hiç birşey hayırlı olmaz bizler bı ülkenin evlatlarıyız artık akıllara hizmetlere gelinmesi lazım

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Kral 30 dakika önce

Allah seni başımizdan eksik etmesin reis davan davamiz kanımizin son damlasina kadar

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