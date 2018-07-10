İşte Kabinedeki Bakanların İlk Açıklamaları

Bakanlıklarda devir teslim törenleri gerçekleşiyor.

Düzenlenen törenlerde yeni bakanlar açıklamalarda bulundu. Açıklamaların bazıları şu şekilde;

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, görevlerini devir almayı beklediklerini belirterek, "Görevimizi alalım. Ondan sonra ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu kabinenin hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemizin en genç kabinesi. Bu enerji, motivasyonla Türkiye'yi daha yukarılara taşıyacak kabine" diye konuştu.

Albayrak, "Mali noktada ve para politikaları noktasında yeni dönemde, dün açıklanan yeni kabineyle birlikte baktığımızda, özel sektör mantığıyla çok daha hızlı hareket eden, aktif bir yönetim dönemine girecek bir Türkiye var. Bu çerçevede baktığımızda Türkiye'de 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde çıtayı her daim bir merhale daha yukarıya taşıyan bir hizmet anlayışıyla bugüne kadar ortaya konulan başarı hikayelerini yeni sistemde çok daha ötesine taşıyacağımız bir döneme giriyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Ersoy, turizmde dalgalı geçen 2016'nın ardından 2017'de hızlı bir çıkış döneminin yakalandığına işaret ederek, bundan dolayı Kurtulmuş ve tüm Bakanlık ekibine teşekkür etti.

Ersoy, 2016'nın olumsuz sonuçlarının 2017'de hızla telafi edilmeye başlandığını belirterek, "Açıkcası yeni dönem çok önemli. Niye önemli? Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığım görüşmede, kendisi bana turizm sektörünün bu dönemde öncelikli sektörlerden biri olacağını belirtti; hedefi de o şekilde koydu." ifadelerini kullandı.

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