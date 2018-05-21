İşte İYİ Parti'nin Milletvekili Adayları-İl İl İsim Listesi

İYİ Partinin Milletvekili adayları listesi belli oldu.
Edinilen son dakika bilgilerine göre Cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkan Meral Akşener olan İYİ Partinin Milletvekili aday listesi belli oldu. İşte İl İl İYİ Parti'nin aday listesi.
ADANA 1 İSMAİL KONCUK ÖĞRETMEN Eski Kamusen Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
ADANA 2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU DİŞ HEKİMİ
ADANA 3 ALİ AYDIN KARA HARP OKULU E. Tuğgeneral Balyoz mağduru
ADANA 4 NİHAL AĞCA DANIŞMAN
ADANA 5 RECAİ MERCİMEK SERBEST MESLEK
ADANA 6 SİNEM ULUDAMAR İŞ KADINI
ADANA 7 MEHMET SERTAÇ DURAK SERBEST MESLEK
ADANA 8 VEDAT SABANCI MÜHENDİS
ADANA 9 EREN ÖZER İŞ ADAMI
ADANA 10 HAMZA GÜLTEKİN AVUKAT
ADANA 11 ŞULE TÜDEŞ AKADEMİSYEN
ADANA 12 ERCAN ATALAY DOKTOR
ADANA 13 ALİ KABAKLI TARIM
ADANA 14 SİBEL ÇAKMAK MÜŞAVİR
ADANA 15 İLKER KILINÇ MÜHENDİS
ADIYAMAN 1 MAHMUT BOZKURT MÜHENDİS
ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY ÇİFTÇİ
ADIYAMAN 3 ZÜLFİKAR IŞIK DOKTOR
ADIYAMAN 4 FATİME ZEHRA AKBAŞ ESNAF
ADIYAMAN 5 MAHMUT CİHAN GÜVENÇ AVUKAT
AFYONKARAHİSAR 1 GÜLTEKİN UYSAL İŞ ADAMI Demokrat Parti Genel Başkanı
AFYONKARAHİSAR 2 ABDÜLKADİR AKCAN BİLİM ADAMI Prof. Dr. Eski Bayındırlık Bakanı
AFYONKARAHİSAR 3 OKŞAN ULUSOY EFE ECZACI
AFYONKARAHİSAR 4 SELAHATTİN MÜHSÜRLER MÜHENDİS
AFYONKARAHİSAR 5 ALPER YAĞCI İŞLETMECİ
AFYONKARAHİSAR 6 ÖMER ERYEŞİL MÜHENDİS
AĞRI 1 BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU SOYOLOG
AĞRI 2 ADEM KILIÇ İŞ ADAMI
AĞRI 3 MUSTAFA YAŞAR İŞ ADAMI
AĞRI 4
AMASYA 1 AHMET FATİH COŞAR ECZACI
AMASYA 2 GÖKHAN LAFÇI AKADEMİSYEN
AMASYA 3 MEDET EROĞLU MÜHENDİS
ANKARA-1 1 KORAY AYDIN MÜHENDİS Eski Bayındırlık Bakanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
ANKARA-1 2 HALİL İBRAHİM ORAL İLAHİYATÇI
ANKARA-1 3 MESUT ÖZARSLAN İŞ ADAMI
ANKARA-1 4 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU MÜHENDİS
ANKARA-1 5 MİNE BAŞ AVUKAT
ANKARA-1 6 YETKİN ÖZTÜRK İŞ ADAMI
ANKARA-1 7 KADRİYE ÜNLER AVUKAT
ANKARA-1 8 FEHMİ KANDEMİR İŞ ADAMI
ANKARA-1 9 BARIŞ DOĞAN YÖNETİCİ
ANKARA-1 10 ÇAĞLAR AY EKONOMİST
ANKARA-1 11 İHSAN KOÇAK SERBEST MESLEK
ANKARA-1 12 KENAN TÜRÜDÜ EKONOMİST
ANKARA-1 13 HATİCE KÜÇÜK ÖĞRETMEN
ANKARA-2 1 ŞENOL BAL AKADEMİSYEN İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
ANKARA-2 2 ERSÖNMEZ YARBAY SERBEST MESLEK
ANKARA-2 3 GÖKHAN BEKER YÖNETİCİ
ANKARA-2 4 FARUK KÖYLÜOĞLU İŞ ADAMI
ANKARA-2 5 HASAN SEYMEN AVUKAT
ANKARA-2 6 HEDİYE AKDERE POLİTİKACI
ANKARA-2 7 TUNCAY TEKAY İŞ ADAMI
ANKARA-2 8 HÜSEYİN ÖZLÜK EMEKLİ
ANKARA-2 9 BAHA CANKUT SARITAŞ AVUKAT
ANKARA-2 10 ÇİĞDEM BİNGÖL MEMUR
ANKARA-2 11 BARIŞ ÇALIŞKAN YÖNETİCİ
ANKARA-3 1 DURMUŞ YILMAZ BANKACI Eski Merkez Bankası Başkanı
ANKARA-3 2 AYHAN ALTINTAŞ AKADEMİSYEN Bilkent Ünv Elektronik Bölüm Başkanı
ANKARA-3 3 REŞAT ERDOĞAN İŞ ADAMI
ANKARA-3 4 TAMER KAYAALP İŞ ADAMI
ANKARA-3 5 AYŞE SUCU GAZETECİ
ANKARA-3 6 ÖMER KARAKAŞ İŞ ADAMI
ANKARA-3 7 HÜSEYİN ŞİMŞEK İŞ ADAMI
ANKARA-3 8 UMUTCAN GÜNERKAYA POLİTİKACI
ANKARA-3 9 AHMET CAN BUĞDAY YÖNETİCİ
ANKARA-3 10 BÜLENT GÜRSOY MÜHENDİS
ANKARA-3 11 ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU AKADEMİSYEN
ANKARA-3 12 BERİL GÜMÜŞ AVUKAT
ANTALYA 1 FERİDUN BAHŞİ AVUKAT
ANTALYA 2 HASAN SUBAŞI AVUKAT
ANTALYA 3 TUBA VAROL ÇOKAL DOKTOR
ANTALYA 4 FULYA YASEMİN İŞ KADINI
ANTALYA 5 KADRİ LEVENT DİM AVUKAT
ANTALYA 6 MUSA ERTUĞAN İŞ ADAMI
ANTALYA 7 BÜNYAMİN SEÇME ÖĞRETMEN
ANTALYA 8 NEŞE TOKER DOKTOR
ANTALYA 9 MERYEM AYDOĞAN YÖNETİCİ
ANTALYA 10 CAFER ÜNAL ÖĞRETMEN
ANTALYA 11 CAHİT KOCABEYOĞLU ÖĞRETMEN
ANTALYA 12 BİROL ÜSTEM ASKER
ANTALYA 13 ÖNAL ÇAVUŞOĞLU KAMU ÇALIŞANI
ANTALYA 14 ALPER TUNÇER İŞ ADAMI
ANTALYA 15 YAKUP CEM ÇINAR İŞ ADAMI
ANTALYA 16 LEYLİ KEMAL EBE-HEMŞİRE
ARTVİN 1 FİLİZ AKYÜZ MUHASEBECİ
ARTVİN 2 KAMİL AKSU DOKTOR
AYDIN 1 AYDIN ADNAN SEZGİN DİPLOMAT E. Büyükelçi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
AYDIN 2 BERNA SUKAS AVUKAT İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
AYDIN 3 HALİL İBRAHİM AKTEMUR EMEKLİ
AYDIN 4 ŞULE TUNTAŞ MEMUR
AYDIN 5 FEVZİ KÖSE MÜHENDİS
AYDIN 6 SÜLEYMAN DEMİRCİ DİŞ HEKİMİ
AYDIN 7 MUSTAFA ORHUN ÇETİN MÜHENDİS
AYDIN 8 SEMRA YÜCEL İŞLETMECİ
BALIKESİR 1 İSMAİL OK ÖĞRETMEN Milletvekili
BALIKESİR 2 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK YÖNETİCİ
BALIKESİR 3 NEZAHAT SALON SAĞLIKÇI
BALIKESİR 4 YAŞAR GENÇ DOKTOR
BALIKESİR 5 BEGÜM KÜÇÜKOĞLU ECZACI
BALIKESİR 6 KERİMAN KÜLTÜR ÖĞRETMEN
BALIKESİR 7 ÖZLEM URAL YÖNETİCİ
BALIKESİR 8 EROL AYDEMİR AVUKAT
BALIKESİR 9 ONUR ŞENEL ESNAF
BİLECİK 1 MESUT TEKİN POLİTİKACI
BİLECİK 2 BATUHAN ATALAY MİMAR
BİNGÖL 1 MEHMET SAİT YAZICI EĞİTMEN
BİNGÖL 2 ABDURRAHİM ARİÇ İŞLETMECİ
BİNGÖL 3 SELAHETTİN EKİNCİ ÖĞRETMEN
BİTLİS 1 MEHMET SAİT YAZICI EĞİTMEN
BİTLİS 2 ABDURRAHİM ARİÇ İŞLETMECİ
BİTLİS 3 SELAHETTİN EKİNCİ ÖĞRETMEN
BOLU 1 MEHMET AYDIN MÜHENDİS
BOLU 2 İRFAN BAYAR EMNİYET
BOLU 3 NİMET İNCE İŞ KADINI
BURDUR 1 OSMAN KURT İŞ ADAMI
BURDUR 2 HÜSEYİN ERDEM İŞ ADAMI
BURDUR 3 HATİCE FUNDA BÜLBÜL HEMŞİRE
BURSA-1 1 İSMAİL TATLIOĞLU AKADEMİSYEN Prof Dr. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü
BURSA-1 2 SAMİ BİLGE SERBEST MESLEK
BURSA-1 3 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU ÖĞRETMEN
BURSA-1 4 YÜKSEL YILMAZ İŞ ADAMI
BURSA-1 5 ABDULLAH ALAGÖZ ÖĞRETMEN
BURSA-1 6 SERMİN ÖZENSOY MÜHENDİS
BURSA-1 7 ÜSTÜN TUNALIGİL İŞLETMECİ
BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK MÜHENDİS
BURSA-1 9 AYHAN TAYFUR ÖĞRETMEN
BURSA-1 10 MERVE ASA ÖĞRENCİ
BURSA-2 1 AHMET KAMİL EROZAN DİPLOMAT E. Büyükelçi
BURSA-2 2 HASAN TOKTAŞ MÜHENDİS
BURSA-2 3 ADNAN İSLAMOĞULLARI YAZAR
BURSA-2 4 SERPİL ARSLANTÜRK GAZETECİ
BURSA-2 5 ALİ EKBER CAN İŞLETMECİ
BURSA-2 6 BETÜL BAYRAKTAR ORHAN İNSAN KAYNAKLARI
BURSA-2 7 İSMAİL ŞENOL MÜŞAVİR
BURSA-2 8 YAVUZ BÜLBÜL İŞ ADAMI
BURSA-2 9 FAZLI SEYİS AVUKAT
BURSA-2 10 ÖZGEHAN KOÇER ÖĞRENCİ
ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ İŞ ADAMI
ÇANAKKALE 2 İSMET BALKAN YÖNETİCİ
ÇANAKKALE 3 İKBAL AYTAÇ AVUKAT
ÇANAKKALE 4 MEHMET TAMER ERGÜN İŞLETMECİ
ÇANKIRI 1 AYDIN AYANOĞLU ESNAF
ÇANKIRI 2 GAMZE ATALAY MUHASEBECİ
ÇORUM 1 FATİH MEHMET ARSLAN AVUKAT
ÇORUM 2 ABDULLAH KARAMAN İŞ ADAMI
ÇORUM 3 SEFER YILMAZ İŞ ADAMI
ÇORUM 4 SİNEM SARI MÜHENDİS
DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK MÜHENDİS
DENİZLİ 2 ŞULE TÜRKARSLAN DOKTOR
DENİZLİ 3 NAFİZ ÖZ MÜHENDİS
DENİZLİ 4 TEMEL BAŞBUĞ MÜHENDİS
DENİZLİ 5 MEHMET ALİ UZAKGİDER VETERİNER
DENİZLİ 6 ZEYNEP SÖZERİ İŞ KADINI
DENİZLİ 7 MURAT GÜNGÖR AVUKAT
DENİZLİ 8 HÜSEYİN KÖSEOĞLU SİGORTACI
DİYARBAKIR 1 MEHMET SALİM ENSARİOĞLU POLİTİKACI Eski Devlet Bakanı
DİYARBAKIR 2 AHMET YİĞİT İŞ ADAMI
DİYARBAKIR 3 HANDAN KAÇMAZ İŞ KADINI
DİYARBAKIR 4 CEVDET DEMİR YÖNETİCİ
DİYARBAKIR 5 NAZIM KAYA İŞ ADAMI
DİYARBAKIR 6 FERHAT ALTINDAĞ ESANF
DİYARBAKIR 7 DOĞAN YONTÜRK İŞ ADAMI
DİYARBAKIR 8 ENGİN KONAKÇI KAMU ÇALIŞANI
DİYARBAKIR 9 NİHAT ARİF TEKİN
DİYARBAKIR 10 SELMA TANİN
DİYARBAKIR 11 ABDÜLBAKİ ÇAKMAK
DİYARBAKIR 12 ABDÜLKADİR ÇELEBİ
EDİRNE 1 MEHMET AKALIN AKADEMİSYEN
EDİRNE 2 ORHAN ÇAKIRLAR MÜHENDİS
EDİRNE 3 DİLEK KIRMIZI ESNAF
EDİRNE 4 İSMET ERSÖZ ÖĞRETMEN
ELAZIĞ 1 YAVUZ TEMİZER İŞ ADAMI
ELAZIĞ 2 ABDÜLKERİM EFLATUN KAMU ÇALIŞANI
ELAZIĞ 3 ALİ YÜCEL UYGUR
ELAZIĞ 4 MUSTAFA KEMAL ATİKELER DOKTOR
ELAZIĞ 5 ENİS GİRAY
ERZİNCAN 1 AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN EV HANIM
ERZİNCAN 2 CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK YÖNETİCİ
ERZURUM 1 MUHAMMET NACİ CİNİSLİ İŞ ADAMI
ERZURUM 2 ZEKAİ KAYA SPORCU
ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR ECZACI
ERZURUM 4 YILMAZ CEYRAN MÜHENDİS
ERZURUM 5 ALPASLAN KÜNİ EMEKLİ
ERZURUM 6 DENİZ SİNİCİ MÜHENDİS
ESKİŞEHİR 1 ARSLAN KABUKÇUOĞLU DOKTOR
ESKİŞEHİR 2 ÖMER İBRAHİM SAYIN İŞ ADAMI
ESKİŞEHİR 3 EREN EKMEN MÜHENDİS
ESKİŞEHİR 4 EBRU SERVİ İŞ KADINI
ESKİŞEHİR 5 EMRE DEMİR MÜHENDİS
ESKİŞEHİR 6 ARİF GEÇKALAN AVUKAT
ESKİŞEHİR 7 GÖKÇE YATMAZ DEKORASYON
GAZİANTEP 1 İMAM HÜSEYİN FİLİZ ÖĞRETİM ÜYESİ Prof Dr. E. Gaziantep Üniv. Rektörü
GAZİANTEP 2 MEHMET CAN TUĞSUZ YÖNETECİ
GAZİANTEP 3 CELAL YILDIRIM YÖNETİCİ
GAZİANTEP 4 MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU AKADEMİSYEN Prof Dr. Gaziantep Ünv. Ortopedi ve Travmatoloji
GAZİANTEP 5 İSMET KILIÇ İŞLETMECİ
GAZİANTEP 6 İBRAHİM KESKİN AVUKAT
GAZİANTEP 7 LİNA OCAK İÇ MİMAR
GAZİANTEP 8 OĞUZ HOCAOĞLU AVUKAT
GAZİANTEP 9 SANEM KASAPSEÇKİN İSTATİSTİK
GAZİANTEP 10 İZETTİN ŞAHİN MÜHENDİS
GAZİANTEP 11 İLKER BAY MÜHENDİS
GAZİANTEP 12 CEREN SOYLU İŞ ADAMI
GAZİANTEP 13 ÜNVER BÜLENT GÖKSEVEN DOKTOR
GAZİANTEP 14 MEHMET ÇELİK MÜHENDİS
GİRESUN 1 ORHAN ERZURUM DOKTOR
GİRESUN 2 ÜNZİLE YÜKSEL AVUKAT
GİRESUN 3 AHSEN TÜRK ECZACI
GİRESUN 4 OSMAN ÇALIŞKAN MÜHENDİS
GÜMÜŞHANE 1 ALİ ATEŞ İŞ ADAMI
GÜMÜŞHANE 2 NECDET İLHAN MÜHENDİS
HAKKARİ 1 DİLEK TANRIKULU SERBEST MESLEK
HAKKARİ 2 YILDIRIM ÖRNEK
HAKKARİ 3 Ayşe Tezel
HATAY 1 BİLAL KARACA YÖNETİCİ
HATAY 2 MEHMET BİÇER İŞ ADAMI
HATAY 3 MEHMET KORMAN FELSEFE
HATAY 4 MEHMET ALİ YILDIRIM İŞ ADAMI
HATAY 5 HATİCE GÜZEL ÖĞRETMEN
HATAY 6 ZEKİ TOPRAK MÜŞAVİR
HATAY 7 İLKER ÇALIŞKAN MÜHENDİS
HATAY 8 KEVSER EKER ÖĞRENCİ
HATAY 9 ERTUĞRUL GAZİ DENER MÜHENDİS
HATAY 10 ŞAHİZAR SEBER SERBEST MESLEK
HATAY 11 ALİ KEMAL KÖMÜR SERBEST MESLEK
ISPARTA 1 AYLİN CESUR DOKTOR Rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Doktoru
ISPARTA 2 MUSTAFA ŞİMŞEK ESNAF
ISPARTA 3 SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA GAZETECİ
ISPARTA 4 ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT DOKTOR
MERSİN 1 BEHİÇ ÇELİK YÖNETİCİ Eski Vali
MERSİN 2 ZEKİ HAKAN SIDALI İŞ ADAMI
MERSİN 3 ÖZER ÖZEL İŞ ADAMI
MERSİN 4 ÜLKÜ SİNCAR İŞ KADINI
MERSİN 5 VOLKAN ALKAN AVUKAT
MERSİN 6 HASAN DOYDU AVUKAT
MERSİN 7 OSMAN YILMAZ YÖNETİCİ
MERSİN 8 ÜLKÜ CENGİZ MÜTEAHHİT
MERSİN 9 SÜLEYMAN ÇETİN MİMAR
MERSİN 10 HÜSNİYE EKİNGEN DOKTOR
MERSİN 11 AYDIN RIFAT KOCABAŞ YÖNETİCİ
MERSİN 12 MUSTAFA KUNT DİŞ HEKİMİ
MERSİN 13 ASPORÇA MELİS KESER ÖĞRENCİ
İSTANBUL-1 1 HAYRETTİN NUHOĞLU MÜHENDİS İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
İSTANBUL-1 2 AHMET ÇELİK İŞ ADAMI Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz sahibi
İSTANBUL-1 3 YAVUZ AĞIRALİOĞLU İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 4 MERAL ALEMDAR AVUKAT
İSTANBUL-1 5 YÜCEL COŞKUN YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 6 ONUR AYDIN YÖNETİCİ Sinema Yönetmeni
İSTANBUL-1 7 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN AVUKAT
İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ MİMAR
İSTANBUL-1 9 ADİL ERKOÇ AVUKAT
İSTANBUL-1 10 ARİF TEVETOĞLU EKONOMİST
İSTANBUL-1 11 DURSUN ÇOLAK İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 12 SULTAN NESLİHAN SEVEN MÜHENDİS
İSTANBUL-1 13 OĞUZ SARUL İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 14 MİTHAT BORA BULUT MÜHENDİS
İSTANBUL-1 15 NAZLI ASPAY CEBECİ SOSYAL BİLİMCİ
İSTANBUL-1 16 OKTAY ERÇAKAR İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 17 ŞENTÜRK DEMİRAL EMEKLİ
İSTANBUL-1 18 FUAT ONBAŞILI MÜHENDİS
İSTANBUL-1 19 KUBİLAY PEYİK AVUKAT
İSTANBUL-1 20 HİLAL TUNCER MÜHENDİS
İSTANBUL-1 21 UFUK ÜNAL DANIŞMAN
İSTANBUL-1 22 SAYGIN ÖZYILDIRIM YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 23 MEHMET ALİ ÖZDEMİR İŞLETMECİ
İSTANBUL-1 24 SEVGİ ŞAHİN MİMAR
İSTANBUL-1 25 BARIŞ TAVLAŞOĞLU MÜHENDİS
İSTANBUL-1 26 TUBA ALAYLI İŞ KADINI
İSTANBUL-1 27 AYSEL KIRALİ MÜHENDİS
İSTANBUL-1 28 YELDA GARGUN PİLOT
İSTANBUL-1 29 MURAT AĞIREL İŞADAMI
İSTANBUL-1 30 ONUR HANLIOĞLU YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 31 ÖNDER FARUK PARMAK YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 32 BÜLENT ASLAN İŞ ADAMI
İSTANBUL-1 33 YÜKSEL KARAÇAM YÖNETİCİ
İSTANBUL-1 34 YÜKSEL BAT AVUKAT
İSTANBUL-1 35 CANER YILMAZ SERBEST MESLEK
İSTANBUL-2 1 ÜMİT ÖZDAĞ AKADEMİSYEN Prof. Dr 21.yy Enstitüsü Başkanı, Milletvekili, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
İSTANBUL-2 2 FATİH MEHMET ŞEKER AKADEMİSYEN Doç. Dr. Felsefe - İlahiyat - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
İSTANBUL-2 3 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU AVUKAT
İSTANBUL-2 4 İLAY AKSOY EĞİTMEN
İSTANBUL-2 5 COŞKUN YILDIRIM MÜHENDİS
İSTANBUL-2 6 MEHMET ASLAN SANATÇI
İSTANBUL-2 7 BİNNUR KARADAĞLI İŞ KADINI
İSTANBUL-2 8 ALİ DİNÇER ÇOLAK İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 9 VEDAT YENERER GAZETECİ
İSTANBUL-2 10 ABDULLAH İLKER SUNGUR AVUKAT
İSTANBUL-2 11 NURİ YILMAZ MİMAR
İSTANBUL-2 12 CEMİLE ALBAŞ DENETÇİ
İSTANBUL-2 13 RÜSTEM FIRAT İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 14 AYCAN GÜLEÇLİLER İŞ KADINI
İSTANBUL-2 15 SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU YÖNETİCİ
İSTANBUL-2 16 GÖKHAN KARGI İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 17 ALİ AKER İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 18 ERTAN VAROL YÖNETİCİ
İSTANBUL-2 19 MUAMMER DEMİRCİ İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN ÖNDEŞ KAMU ÇALIŞANI
İSTANBUL-2 21 YAŞAR KIZILKUM DENETÇİ
İSTANBUL-2 22 BURÇİN GÖKÇE YÖNETİCİ
İSTANBUL-2 23 ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ MÜFETTİŞ
İSTANBUL-2 24 FİSUN MEHLİKA TOCA AVUKAT
İSTANBUL-2 25 MUSTAFA AKAY İŞ ADAMI
İSTANBUL-2 26 AYDIN EGEMEN AVUKAT
İSTANBUL-2 27 MUSTAFA YAZICI MÜHENDİS
İSTANBUL-2 28 UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 1 AHAT ANDİCAN AKADEMİSYEN Prof. Dr. Eski Devlet Bakanı
İSTANBUL-3 2 ÜMİT BEYAZ İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 3 HAYATİ ARKAZ DOKTOR
İSTANBUL-3 4 MELTEM ÜNAL ERZEN AKADEMİSYEN Doç. Dr. İletişim
İSTANBUL-3 5 KEMAL NİZİPLİOĞLU İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 6 HÜSEYİN ÜLGER İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 7 ÖZDEMİR POLAT İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 8 ELMAS GRAĞOS İŞ KADINI
İSTANBUL-3 9 AYHAN BÖLÜKBAŞI YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 10 İSKENDER DURİÇ İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 11 MERRİN HASİPOĞLU İŞ KADINI
İSTANBUL-3 12 CELAL KARAPINAR İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 13 SUAT SARI YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 14 ZEKİ BULGAN AVUKAT
İSTANBUL-3 15 OSMAN ERUSTA AVUKAT
İSTANBUL-3 16 EVRİM TOK SANATÇI
İSTANBUL-3 17 MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ İŞ KADINI
İSTANBUL-3 18 MUSTAFA BİLGİLİ YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 19 MEHMET PÜTÜN DOKTOR
İSTANBUL-3 20 RUHİYE AYLA DEMİR ECZACI
İSTANBUL-3 21 MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ AVUKAT
İSTANBUL-3 22 ZİHNİYE GÜRKAN EMEKLİ
İSTANBUL-3 23 ALİ HAYDAR GÜVEN İŞ KADINI
İSTANBUL-3 24 MELİHA APAYDIN ÖĞRETMEN
İSTANBUL-3 25 SİBEL KAYA YÖNETİCİ
İSTANBUL-3 26 TAYFUN SİLİVRİ MÜHENDİS
İSTANBUL-3 27 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ EĞİTMEN
İSTANBUL-3 28 NAZMİYE İZGİN KAMU ÇALIŞANI
İSTANBUL-3 29 KÜRŞAT ÖZER AKADEMİSYEN
İSTANBUL-3 30 YUSUF YAVUZCAN SERBEST MESLEK
İSTANBUL-3 31 MURAT KUDRET ÖĞRERMEN
İSTANBUL-3 32 ARDIL AKIL GRAFİKER
İSTANBUL-3 33 SEZER ÖZSOY YATIRIM UZMANI
İSTANBUL-3 34 HAKAN AKSU İŞ ADAMI
İSTANBUL-3 35 PENBE BOLAT İŞLETMECİ
İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İŞ ADAMI İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
İZMİR-1 2 YILDIRIM ULUPINAR İŞ ADAMI
İZMİR-1 3 MEHMET TEZKAN GAZETECİ
İZMİR-1 4 ÇİĞDEM ÖZER İŞ KADINI
İZMİR-1 5 OSMAN ERTÜRK ÖZEL AVUKAT
İZMİR-1 6 OSMAN VAROL SANATÇI
İZMİR-1 7 BÜLENT KIRILMAZ MÜHENDİS
İZMİR-1 8 SERAP ÖZÖKTEM İŞ KADINI
İZMİR-1 9 ÜLKÜ DOĞAN AVUKAT
İZMİR-1 10 HÜSEYİN HAKAN IŞIK MÜHENDİS
İZMİR-1 11 BURCU BOSTANCIOĞLU BİLİM İNSANI
İZMİR-1 12 İBRAHİM DÖNERTAŞ İŞ ADAMI
İZMİR-1 13 KADİR GÜREL YÖNETİCİ
İZMİR-1 14 GİZEM ALBAŞ DANIŞMAN
İZMİR-2 1 AYTUN ÇIRAY DOKTOR Milletvekili - İYİ Parti Genel Sekreteri. Eski Sağlık Bakanı Müsteşarı
İZMİR-2 2 MUSTAFA KERPİŞCİ MÜHENDİS
İZMİR-2 3 ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU AKADEMİSYEN Prof. Dr.
İZMİR-2 4 HÜSMEN KIRKPINAR İŞ ADAMI
İZMİR-2 5 BEHİCE YILDIZ ÜNSAL İŞ KADINI
İZMİR-2 6 METİN DÖKMECİLER MALİ MÜŞAVİR
İZMİR-2 7 ANIL SELEK AVUKAT
İZMİR-2 8 NADİR GERGİN MÜHENDİS
İZMİR-2 9 İLKER GÜL AKADEMİSYEN
İZMİR-2 10 SALİH ATAKAN DURAN İŞ ADAMI
İZMİR-2 11 HAYRI KÖSEOĞLU İŞ ADAMI
İZMİR-2 12 ÜLKÜ DOĞAN AVUKAT
İZMİR-2 13 MURAT CEM ÖZDEMİR MÜHENDİS
İZMİR-2 14 PELİN YETKİN YAZICI İÇ MİMAR
KARS 1 YÜKSEL AKBABA MÜŞAVİR
KARS 2 AHMET AKÜZÜM EKONOMİST
KARS 3 HİKMET ŞİMŞEK ESNAF
KASTAMONU 1 İLHAN ENGİN ESNAF
KASTAMONU 2 SEYFİ SARIOĞLU DOKTOR
KASTAMONU 3 MEHMET MURAT AŞCI SERBEST MESLEK
KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ ASKER Kayseri- Pınarbaşı Belediye Başkanı
KAYSERİ 2 FATİH ERYILMAZ AVUKAT 15 Temmuz Gazisi, Emniyet Müdürü, Hukukçu
KAYSERİ 3 HÜSEYİN TEKİN İŞ ADAMI
KAYSERİ 4 BERRİN EYİDEMİR MÜHENDİS
KAYSERİ 5 METİN SOYLU MÜHENDİS
KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ YÖNETİCİ
KAYSERİ 7 MESUT UÇAN MÜŞAVİR
KAYSERİ 8 HASAN AYDIN İŞ ADAMI
KAYSERİ 9 KAMİL KARAMETE MÜHENDİS
KAYSERİ 10 BETÜL TOSUN ÖĞRENCİ
KIRKLARELİ 1 KÜRSAD YAMANER SERBEST MESLEK
KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN AVUKAT
KIRKLARELİ 3 MUSTAFA KÖSEOĞLU İŞ ADAMI
KIRŞEHİR 1 MUSTAFA HAKAN ÜNSER MÜHENDİS
KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU MÜHENDİS
KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN İŞ ADAMI İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
KOCAELİ 2 ALİ TÜRKŞEN ASKER E. Albay, Kardak Fatihi, Balyoz Mağduru
KOCAELİ 3 HARUN DEMİRKAYA AKADEMİSYEN Prof. Dr. Kocaeli Üniv.
KOCAELİ 4 RUHİTTİN SÖNMEZ AVUKAT
KOCAELİ 5 DİJLE AKIN EĞİTMEN
KOCAELİ 6 ADİL GÜLEZ ESNAF
KOCAELİ 7 AHMET YEŞİL İŞ ADAMI
KOCAELİ 8 FUAT BERNA SAĞLIKÇI
KOCAELİ 9 İBRAHİM ÖMER TOYRAN İŞ ADAMI
KOCAELİ 10 RENAN KIRAN ÖĞRETMEN
KOCAELİ 11 AYŞEGÜL BABACAN KİMYACI
KOCAELİ 12 ALPER BİRCANOĞLU MÜHENDİS
KOCAELİ 13 AYLA İLGÜN SAĞLIK ÇALIŞANI
KONYA 1 FAHRETTİN YOKUŞ MÜŞAVİR Türk Eğitimsen Genel Başkanı
KONYA 2 ORHAN TULUKÇU AVUKAT
KONYA 3 SEVİL SARGIN AKADEMİSYEN Prof. Dr. Marmara Ünv.
KONYA 4 MEHMET İLKER YİĞİT DİŞ HEKİMİ
KONYA 5 ŞAKİR BERBER AKADEMİSYEN
KONYA 6 SÜLEYMAN ŞENOL ECZACI
KONYA 7 GÖKHAN TOZOĞLU AVUKAT
KONYA 8 OSMAN FEDAİ EĞİTMEN
KONYA 9 MUSTAFA RIDVAN PEKER DANIŞMAN
KONYA 10 NAZMİ SIRIT MİMAR
KONYA 11 RANA ERARSLAN AVUKAT
KONYA 12 MEHMET ALİ ÖNAL DOKTOR
KONYA 13 NAZAN KAYA DOKTOR
KONYA 14 HULUSİ KOÇAK DENETÇİ
KONYA 15 FARUK ÇÖKLÜ MÜHENDİS
KÜTAHYA 1 NİHAT KULA İŞ ADAMI
KÜTAHYA 2 İBRAHİM EMRE KARAA İŞ ADAMI
KÜTAHYA 3 HÜSEYİN ÇAKIR BANKACI
KÜTAHYA 4 MEHMET EMİN BAŞ MUHASEBECİ
KÜTAHYA 5 AYNUR SEZER MÜŞAVİR
MALATYA 1 ALİ BİLİCİ MÜHENDİS
MALATYA 2 HACI MEHMET TURFANDA DOKTOR
MALATYA 3 ŞULE GÜRSOY SERBEST MESLEK
MALATYA 4 SAHRA KARAHAN ERGUVAN DANIŞMAN
MALATYA 5 MUHAMMET AFŞİN ARIKAN AVUKAT
MALATYA 6 ÖZGÜR BOZKURT MÜHENDİS
MANİSA 1 TAMER AKKAL İŞ ADAMI
MANİSA 2 GÖKHAN KARAÇOBAN DOKTOR Alaşehir Belediye Başkanı
MANİSA 3 HASAN ERYILMAZ YÖNETİCİ
MANİSA 4 ASLI ÖZ AVUKAT
MANİSA 5 ŞAHAP YARALI ASKER
MANİSA 6 KADİR CENK ÖZATICI SOSYAL BİLİMCİ
MANİSA 7 SERKAN SERDAR ADIGÜZEL MÜŞAVİR
MANİSA 8 ÖMER GERİTER İŞ ADAMI
MANİSA 9 SELCEN ŞEKERCİOĞLU İLETİŞİM UZMANI
MANİSA 10 AHMET KAĞAN AVCI ARAŞTIRMACI
KAHRAMANMARAŞ 1 FARUK ATLI DOKTOR
KAHRAMANMARAŞ 2 MUSTAFA BASTIRMACI İŞ ADAMI
KAHRAMANMARAŞ 3 BÜLENT MEŞE AKADEMİSYEN
KAHRAMANMARAŞ 4 AYŞE KIRAÇ EMEKLİ
KAHRAMANMARAŞ 5 SADİ GÜNEN DOKTOR
KAHRAMANMARAŞ 6 MÜJGAN ÖZDARENDELİ DOKTOR
KAHRAMANMARAŞ 7 AHMET ÇABUKEL AVUKAT
KAHRAMANMARAŞ 8 İRFAN MERT YIKAN MÜHENDİS
MARDİN 1 HAKAN ERDEM ÇİFTÇİ
MARDİN 2 ATLAFUN AYDOĞDU ÖĞRETMEN
MARDİN 3 AZİZ RODAN SAROHAN DOKTOR
MARDİN 4 TUNA IŞIKHAN EMEKLİ
MARDİN 5 BURHAN İLHAN İŞ ADAMI
MARDİN 6 UĞURHAN ARAS MÜHENDİS
MUĞLA 1 METİN ERGÜN AKADEMİSYEN
MUĞLA 2 ERTAN KÜÇÜKAY MÜHENDİS
MUĞLA 3 KORAY HAYVACI AVUKAT
MUĞLA 4 PEYAMİ CİNAZ DOKTOR
MUĞLA 5 NESRİN AŞTI AKADEMİSYEN
MUĞLA 6 CAHİT KARAÖZ MÜHENDİS
MUĞLA 7 İZEL KUŞKUN MÜHENDİS
MUŞ 1 ERKAN KEMALOĞLU YÖNETİCİ
MUŞ 2 ZİHNİ SAYAN ÖĞRETMEN
MUŞ 3 BAHRİYE KILIÇ MUHASEBECİ
MUŞ 4 ERKAN ÇELİKOĞLU İNSAN KAYNAKLARI
NEVŞEHİR 1 MUSA ERTAŞ İŞ ADAMI
NEVŞEHİR 2 FATİH MEHMET ŞAHİN KAMU ÇALIŞANI
NEVŞEHİR 3 HÜSEYİN SEVİNDİK SOSYAL BİLİMCİ
NİĞDE 1 VEDAT BAYRAM POLİTİKACI
NİĞDE 2 NAİM OSMAN EREM ECZACI
NİĞDE 3 DÖNDÜ GÖKMEN BANKACI
ORDU 1 YENER YILDIRIM DOKTOR
ORDU 2 GÜNAY KARAAĞAÇ YÖNETİCİ
ORDU 3 FERHAT ÇAKIROĞLU İŞ ADAMI
ORDU 4 MUKADDER KORKMAZ DOKTOR
ORDU 5 ŞAHİN YILMAZ MÜHENDİS
ORDU 6 BARIŞ CANDAN İŞ KADINI
RİZE 1 HIZIR KESKİN AVUKAT
RİZE 2 KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU AVUKAT
RİZE 3 AYŞEGÜL ÖZYANIK AVUKAT
SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR İŞ ADAMI
SAKARYA 2 AYDOĞAN ARSLAN DOKTOR
SAKARYA 3 MEHMET KIR SERBEST MESLEK
SAKARYA 4 NURGÜL ÇAKAR SERBEST MESLEK
SAKARYA 5 İLKER ÖZBUDAK AVUKAT
SAKARYA 6 ZEYNEP ULUSİNAN SERBEST MESLEK
SAKARYA 7 ASENA ASLAN BURAK AVUKAT
SAMSUN 1 BEDRİ YAŞAR MÜHENDİS
SAMSUN 2 İBRAHİM ÖZYER MUHASEBECİ
SAMSUN 3 HÜSEYİN ACAR AVUKAT
SAMSUN 4 BİRSEN ÖZTÜRK YÖNETECİ
SAMSUN 5 AKIN ÜNER YÖNETECİ
SAMSUN 6 ÖNDER FATİH ŞENOL ÖZEL SEKTÖR
SAMSUN 7 HAKAN KİPER AVUKAT
SAMSUN 8 AYŞE AYAN AVUKAT
SAMSUN 9 FURKAN ÖZDEMİR SAĞLIK
SİİRT 1 EMİN TEZ
SİİRT 2
SİİRT 3
SİNOP 1 CEYHAN DEMİR ÖĞRETMEN
SİNOP 2 SEZGİN ŞİMŞEK ÖĞRETMEN
SİVAS 1 ÜNAL POLAT ÖĞRETMEN
SİVAS 2 ÜNAL YILMAZ AVUKAT
SİVAS 3 ÇAĞLAYAN DİKMEN KAMU ÇALIŞANI
SİVAS 4 BETÜL KILIÇKAYA ECZACI
SİVAS 5 HÜSEYİN GÜLHAN İŞ ADAMI
TEKİRDAĞ 1 ENEZ KAPLAN ESNAF
TEKİRDAĞ 2 MUHTAR MAHRANLI TÜCCAR
TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA VETERİNER
TEKİRDAĞ 4 BELMA KUVANCI İŞ KADINI
TEKİRDAĞ 5 OĞUZHAN AYDIN MÜŞAVİR
TEKİRDAĞ 6 TUNCAY KIRMIZIGÜL ÇİFTÇİ
TEKİRDAĞ 7 NURCAN BALCI EROL ARAŞTIRMACI
TOKAT 1 HÜSEYİN ERKAN İKİKAT MÜHENDİS
TOKAT 2 FATİH DEMİRKOL İŞ ADAMI
TOKAT 3 İRFAN ALPAT MÜHENDİS
TOKAT 4 ŞULE ORUÇ KAMU ÇALIŞANI
TOKAT 5 ALİ TURAN TOKGÖZ YÖNETİCİ
TRABZON 1 HÜSEYİN ÖRS AKADEMİSYEN
TRABZON 2 HÜSEYİN KOLOĞLU İŞ ADAMI
TRABZON 3 TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN DOKTOR
TRABZON 4 TUNA TAŞKIN YÖNETİCİ
TRABZON 5 MURAT KELEŞ İŞLETMECİ
TRABZON 6 NEŞE AY İŞ KADINI
TUNCELİ 1 DÜZGÜN DEMİR AKADEMİSYEN
TUNCELİ 2 ALMILA MARAŞ AVUKAT
ŞANLIURFA 1 ZUHAL ÇİFTKAYA BİLİM İNSANI
ŞANLIURFA 2 HASAN OĞUL ÖĞRETMEN
ŞANLIURFA 3 MEHMET ÇADIRCI İŞ KADINI
ŞANLIURFA 4 İMAM BADILLI İŞ ADAMI
ŞANLIURFA 5 MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI ESNAF
ŞANLIURFA 6 ABDULLAH TÜYSÜZ ESNAF
ŞANLIURFA 7 MEHMET GANİM BAŞAR DOKTOR
ŞANLIURFA 8 VEYSEL DEMİR SERBEST MESLEK
ŞANLIURFA 9 MEMDUH DOĞRU AVUKAT
ŞANLIURFA 10 OSMAN ESAD BUCAK SERBEST MESLEK
ŞANLIURFA 11 MURAT KAÇAK İŞ ADAMI
ŞANLIURFA 12 İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ SERBEST MESLEK
ŞANLIURFA 13 FUAT AKSOY ÇİFTÇİ
ŞANLIURFA 14 ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR ÖĞRENCİ
UŞAK 1 NEŞE YILMAZ İŞ KADINI
UŞAK 2 ALİ KURT AVUKAT
UŞAK 3 ÖZDEMİR KOÇYİĞİT DOKTOR
VAN 1 SELİM ÖZGÖKÇE SERBEST MESLEK
VAN 2 FUAT GÖÇER GENEL MÜDÜR
VAN 3 TÜLAY ÇİVİ GRAFİKER
VAN 4 BAYRAM TARIK ÖZELER YÖNETİCİ
VAN 5 TANER BABACANOĞLU SERBEST
VAN 6 M.SALİH ALBAYRAK
VAN 7 FUAT BAKAN
VAN 8 ALPASLAN DENİZ
YOZGAT 1 SEYİT YÜCEL EKONOMİST E. Şeker Fabrikaları Genel Müdürü
YOZGAT 2 DERVİŞ VURAL MÜŞAVİR
YOZGAT 3 GÖKHAN GENÇASLAN ÖĞRETMEN
YOZGAT 4 AKIN UYAR AVUKAT
ZONGULDAK 1 AYDIN TÜMEN İSTATİSTİKÇİ
ZONGULDAK 2 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU İŞ ADAMI
ZONGULDAK 3 FEHİME ÇAKIR YÖNETİCİ
ZONGULDAK 4 HAVA ÇİÇEK EV HANIMI
ZONGULDAK 5 MUSTAFA ADİL ÖZKAN EKONOMİST
AKSARAY 1 AYHAN EREL AVUKAT
AKSARAY 2 NURİ KOÇAŞ MÜHENDİS
AKSARAY 3 RAHİM AYDIN DOKTOR
AKSARAY 4 FATMA PINAR İZGÜ MUHASEBECİ
BAYBURT 1 SÜLEYMAN BURÇ EĞİTMEN
KARAMAN 1 İSMET İLMİ HATİPOĞLU YÖNETİCİ
KARAMAN 2 ATİLLA ZORLU AKADEMİSYEN
KARAMAN 3 MERVE UÇAR AVUKAT
KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK İŞ ADAMI E. Keskin Belediye Başkanı
KIRIKKALE 2 MUSTAFA AKYÜREK İÇ MİMAR
KIRIKKALE 3 ŞEVKET ÖZSOY ÖĞRETMEN
BATMAN 1 KISMET ÇELİK İŞ ADAMI
BATMAN 2 HASAN ÖLÜK YÖNETİCİ
BATMAN 3 TANSU GÖRKEM EV HANIMI
BATMAN 4 BEYHAN ÖZGENER DERNEK BAŞKANI
BATMAN 5
ŞIRNAK 1 HASAN TATAR İŞ ADAMI
ŞIRNAK 2 ABDULLAH GÜLÇE SERBERT MESLEK
ŞIRNAK 3 HACI ÖZER İŞ ADAMI
ŞIRNAK 4 AHMET NURÇOK SERBEST MESLEK
BARTIN 1 HAMİT ERHAN ALDATMAZ İŞ ADAMI
BARTIN 2 FATMA SİNEM ÖZÜOKLU İŞ ADAMI
ARDAHAN 1 LEVENT PEHLİVAN YÖNETİCİ
ARDAHAN 2 ÇELİK DEMİR MÜFETTİŞ
IĞDIR 1 GÜNDÜZ GÜNEŞ AVUKAT
IĞDIR 2 İBRAHİM AKKUŞ MÜHENDİS
YALOVA 1 ÜNLEM ÜSTEL MÜHENDİS
YALOVA 2 ELİF AKYOL TOSUN DİŞ HEKİMİ
YALOVA 3 NUR GEMALMAZ AYAZ BİLİM İNSANI
KARABÜK 1 DURSUN ALTIPARMAK YÖNETİCİ
KARABÜK 2 HAKKI ÖZDEK VETERİNER
KARABÜK 3 TENZİLE ÇELİK İŞ KADINI
KİLİS 1 MUHAMMET BALCI İŞ ADAMI
KİLİS 2 DİLEK AKKÖZ MÜHENDİS
OSMANİYE 1 MEHMET TEMEL DOKTOR
OSMANİYE 2 NİHAT ÇERÇİ ÖĞRETMEN
OSMANİYE 3 MUHAMMET KAYA MUHASEBE
OSMANİYE 4 VAHİDE ÖNER İŞ KADINI
DÜZCE 1 ERCAN KATIRCIOĞLU ÖĞRETMEN
DÜZCE 2 YUNUS ÖZAY ER İŞ KADINI
DÜZCE 3 REYHAN ATASEVEN BANKACI
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