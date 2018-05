İşte İYİ Parti'nin Milletvekili Adayları-İl İl İsim Listesi

İYİ Partinin Milletvekili adayları listesi belli oldu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkan Meral Akşener olan İYİ Partinin Milletvekili aday listesi belli oldu. İşte İl İl İYİ Parti'nin aday listesi.

ADANA 1 İSMAİL KONCUK ÖĞRETMEN Eski Kamusen Genel Başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

ADANA 2 MEHMET METANET ÇULHAOĞLU DİŞ HEKİMİ

ADANA 3 ALİ AYDIN KARA HARP OKULU E. Tuğgeneral Balyoz mağduru

ADANA 4 NİHAL AĞCA DANIŞMAN

ADANA 5 RECAİ MERCİMEK SERBEST MESLEK

ADANA 6 SİNEM ULUDAMAR İŞ KADINI

ADANA 7 MEHMET SERTAÇ DURAK SERBEST MESLEK

ADANA 8 VEDAT SABANCI MÜHENDİS

ADANA 9 EREN ÖZER İŞ ADAMI

ADANA 10 HAMZA GÜLTEKİN AVUKAT

ADANA 11 ŞULE TÜDEŞ AKADEMİSYEN

ADANA 12 ERCAN ATALAY DOKTOR

ADANA 13 ALİ KABAKLI TARIM

ADANA 14 SİBEL ÇAKMAK MÜŞAVİR

ADANA 15 İLKER KILINÇ MÜHENDİS

ADIYAMAN 1 MAHMUT BOZKURT MÜHENDİS

ADIYAMAN 2 ABDURRAHMAN EROL ÖZBAY ÇİFTÇİ

ADIYAMAN 3 ZÜLFİKAR IŞIK DOKTOR

ADIYAMAN 4 FATİME ZEHRA AKBAŞ ESNAF

ADIYAMAN 5 MAHMUT CİHAN GÜVENÇ AVUKAT

AFYONKARAHİSAR 1 GÜLTEKİN UYSAL İŞ ADAMI Demokrat Parti Genel Başkanı

AFYONKARAHİSAR 2 ABDÜLKADİR AKCAN BİLİM ADAMI Prof. Dr. Eski Bayındırlık Bakanı

AFYONKARAHİSAR 3 OKŞAN ULUSOY EFE ECZACI

AFYONKARAHİSAR 4 SELAHATTİN MÜHSÜRLER MÜHENDİS

AFYONKARAHİSAR 5 ALPER YAĞCI İŞLETMECİ

AFYONKARAHİSAR 6 ÖMER ERYEŞİL MÜHENDİS

AĞRI 1 BEDRİ YAVUZ HATUNOĞLU SOYOLOG

AĞRI 2 ADEM KILIÇ İŞ ADAMI

AĞRI 3 MUSTAFA YAŞAR İŞ ADAMI

AĞRI 4

AMASYA 1 AHMET FATİH COŞAR ECZACI

AMASYA 2 GÖKHAN LAFÇI AKADEMİSYEN

AMASYA 3 MEDET EROĞLU MÜHENDİS

ANKARA-1 1 KORAY AYDIN MÜHENDİS Eski Bayındırlık Bakanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

ANKARA-1 2 HALİL İBRAHİM ORAL İLAHİYATÇI

ANKARA-1 3 MESUT ÖZARSLAN İŞ ADAMI

ANKARA-1 4 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU MÜHENDİS

ANKARA-1 5 MİNE BAŞ AVUKAT

ANKARA-1 6 YETKİN ÖZTÜRK İŞ ADAMI

ANKARA-1 7 KADRİYE ÜNLER AVUKAT

ANKARA-1 8 FEHMİ KANDEMİR İŞ ADAMI

ANKARA-1 9 BARIŞ DOĞAN YÖNETİCİ

ANKARA-1 10 ÇAĞLAR AY EKONOMİST

ANKARA-1 11 İHSAN KOÇAK SERBEST MESLEK

ANKARA-1 12 KENAN TÜRÜDÜ EKONOMİST

ANKARA-1 13 HATİCE KÜÇÜK ÖĞRETMEN

ANKARA-2 1 ŞENOL BAL AKADEMİSYEN İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

ANKARA-2 2 ERSÖNMEZ YARBAY SERBEST MESLEK

ANKARA-2 3 GÖKHAN BEKER YÖNETİCİ

ANKARA-2 4 FARUK KÖYLÜOĞLU İŞ ADAMI

ANKARA-2 5 HASAN SEYMEN AVUKAT

ANKARA-2 6 HEDİYE AKDERE POLİTİKACI

ANKARA-2 7 TUNCAY TEKAY İŞ ADAMI

ANKARA-2 8 HÜSEYİN ÖZLÜK EMEKLİ

ANKARA-2 9 BAHA CANKUT SARITAŞ AVUKAT

ANKARA-2 10 ÇİĞDEM BİNGÖL MEMUR

ANKARA-2 11 BARIŞ ÇALIŞKAN YÖNETİCİ

ANKARA-3 1 DURMUŞ YILMAZ BANKACI Eski Merkez Bankası Başkanı

ANKARA-3 2 AYHAN ALTINTAŞ AKADEMİSYEN Bilkent Ünv Elektronik Bölüm Başkanı

ANKARA-3 3 REŞAT ERDOĞAN İŞ ADAMI

ANKARA-3 4 TAMER KAYAALP İŞ ADAMI

ANKARA-3 5 AYŞE SUCU GAZETECİ

ANKARA-3 6 ÖMER KARAKAŞ İŞ ADAMI

ANKARA-3 7 HÜSEYİN ŞİMŞEK İŞ ADAMI

ANKARA-3 8 UMUTCAN GÜNERKAYA POLİTİKACI

ANKARA-3 9 AHMET CAN BUĞDAY YÖNETİCİ

ANKARA-3 10 BÜLENT GÜRSOY MÜHENDİS

ANKARA-3 11 ALİ IŞINER HAMŞİOĞLU AKADEMİSYEN

ANKARA-3 12 BERİL GÜMÜŞ AVUKAT

ANTALYA 1 FERİDUN BAHŞİ AVUKAT

ANTALYA 2 HASAN SUBAŞI AVUKAT

ANTALYA 3 TUBA VAROL ÇOKAL DOKTOR

ANTALYA 4 FULYA YASEMİN İŞ KADINI

ANTALYA 5 KADRİ LEVENT DİM AVUKAT

ANTALYA 6 MUSA ERTUĞAN İŞ ADAMI

ANTALYA 7 BÜNYAMİN SEÇME ÖĞRETMEN

ANTALYA 8 NEŞE TOKER DOKTOR

ANTALYA 9 MERYEM AYDOĞAN YÖNETİCİ

ANTALYA 10 CAFER ÜNAL ÖĞRETMEN

ANTALYA 11 CAHİT KOCABEYOĞLU ÖĞRETMEN

ANTALYA 12 BİROL ÜSTEM ASKER

ANTALYA 13 ÖNAL ÇAVUŞOĞLU KAMU ÇALIŞANI

ANTALYA 14 ALPER TUNÇER İŞ ADAMI

ANTALYA 15 YAKUP CEM ÇINAR İŞ ADAMI

ANTALYA 16 LEYLİ KEMAL EBE-HEMŞİRE

ARTVİN 1 FİLİZ AKYÜZ MUHASEBECİ

ARTVİN 2 KAMİL AKSU DOKTOR

AYDIN 1 AYDIN ADNAN SEZGİN DİPLOMAT E. Büyükelçi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

AYDIN 2 BERNA SUKAS AVUKAT İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

AYDIN 3 HALİL İBRAHİM AKTEMUR EMEKLİ

AYDIN 4 ŞULE TUNTAŞ MEMUR

AYDIN 5 FEVZİ KÖSE MÜHENDİS

AYDIN 6 SÜLEYMAN DEMİRCİ DİŞ HEKİMİ

AYDIN 7 MUSTAFA ORHUN ÇETİN MÜHENDİS

AYDIN 8 SEMRA YÜCEL İŞLETMECİ

BALIKESİR 1 İSMAİL OK ÖĞRETMEN Milletvekili

BALIKESİR 2 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK YÖNETİCİ

BALIKESİR 3 NEZAHAT SALON SAĞLIKÇI

BALIKESİR 4 YAŞAR GENÇ DOKTOR

BALIKESİR 5 BEGÜM KÜÇÜKOĞLU ECZACI

BALIKESİR 6 KERİMAN KÜLTÜR ÖĞRETMEN

BALIKESİR 7 ÖZLEM URAL YÖNETİCİ

BALIKESİR 8 EROL AYDEMİR AVUKAT

BALIKESİR 9 ONUR ŞENEL ESNAF

BİLECİK 1 MESUT TEKİN POLİTİKACI

BİLECİK 2 BATUHAN ATALAY MİMAR

BİNGÖL 1 MEHMET SAİT YAZICI EĞİTMEN

BİNGÖL 2 ABDURRAHİM ARİÇ İŞLETMECİ

BİNGÖL 3 SELAHETTİN EKİNCİ ÖĞRETMEN

BİTLİS 1 MEHMET SAİT YAZICI EĞİTMEN

BİTLİS 2 ABDURRAHİM ARİÇ İŞLETMECİ

BİTLİS 3 SELAHETTİN EKİNCİ ÖĞRETMEN

BOLU 1 MEHMET AYDIN MÜHENDİS

BOLU 2 İRFAN BAYAR EMNİYET

BOLU 3 NİMET İNCE İŞ KADINI

BURDUR 1 OSMAN KURT İŞ ADAMI

BURDUR 2 HÜSEYİN ERDEM İŞ ADAMI

BURDUR 3 HATİCE FUNDA BÜLBÜL HEMŞİRE

BURSA-1 1 İSMAİL TATLIOĞLU AKADEMİSYEN Prof Dr. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü

BURSA-1 2 SAMİ BİLGE SERBEST MESLEK

BURSA-1 3 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU ÖĞRETMEN

BURSA-1 4 YÜKSEL YILMAZ İŞ ADAMI

BURSA-1 5 ABDULLAH ALAGÖZ ÖĞRETMEN

BURSA-1 6 SERMİN ÖZENSOY MÜHENDİS

BURSA-1 7 ÜSTÜN TUNALIGİL İŞLETMECİ

BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK MÜHENDİS

BURSA-1 9 AYHAN TAYFUR ÖĞRETMEN

BURSA-1 10 MERVE ASA ÖĞRENCİ

BURSA-2 1 AHMET KAMİL EROZAN DİPLOMAT E. Büyükelçi

BURSA-2 2 HASAN TOKTAŞ MÜHENDİS

BURSA-2 3 ADNAN İSLAMOĞULLARI YAZAR

BURSA-2 4 SERPİL ARSLANTÜRK GAZETECİ

BURSA-2 5 ALİ EKBER CAN İŞLETMECİ

BURSA-2 6 BETÜL BAYRAKTAR ORHAN İNSAN KAYNAKLARI

BURSA-2 7 İSMAİL ŞENOL MÜŞAVİR

BURSA-2 8 YAVUZ BÜLBÜL İŞ ADAMI

BURSA-2 9 FAZLI SEYİS AVUKAT

BURSA-2 10 ÖZGEHAN KOÇER ÖĞRENCİ

ÇANAKKALE 1 RIDVAN UZ İŞ ADAMI

ÇANAKKALE 2 İSMET BALKAN YÖNETİCİ

ÇANAKKALE 3 İKBAL AYTAÇ AVUKAT

ÇANAKKALE 4 MEHMET TAMER ERGÜN İŞLETMECİ

ÇANKIRI 1 AYDIN AYANOĞLU ESNAF

ÇANKIRI 2 GAMZE ATALAY MUHASEBECİ

ÇORUM 1 FATİH MEHMET ARSLAN AVUKAT

ÇORUM 2 ABDULLAH KARAMAN İŞ ADAMI

ÇORUM 3 SEFER YILMAZ İŞ ADAMI

ÇORUM 4 SİNEM SARI MÜHENDİS

DENİZLİ 1 YASİN ÖZTÜRK MÜHENDİS

DENİZLİ 2 ŞULE TÜRKARSLAN DOKTOR

DENİZLİ 3 NAFİZ ÖZ MÜHENDİS

DENİZLİ 4 TEMEL BAŞBUĞ MÜHENDİS

DENİZLİ 5 MEHMET ALİ UZAKGİDER VETERİNER

DENİZLİ 6 ZEYNEP SÖZERİ İŞ KADINI

DENİZLİ 7 MURAT GÜNGÖR AVUKAT

DENİZLİ 8 HÜSEYİN KÖSEOĞLU SİGORTACI

DİYARBAKIR 1 MEHMET SALİM ENSARİOĞLU POLİTİKACI Eski Devlet Bakanı

DİYARBAKIR 2 AHMET YİĞİT İŞ ADAMI

DİYARBAKIR 3 HANDAN KAÇMAZ İŞ KADINI

DİYARBAKIR 4 CEVDET DEMİR YÖNETİCİ

DİYARBAKIR 5 NAZIM KAYA İŞ ADAMI

DİYARBAKIR 6 FERHAT ALTINDAĞ ESANF

DİYARBAKIR 7 DOĞAN YONTÜRK İŞ ADAMI

DİYARBAKIR 8 ENGİN KONAKÇI KAMU ÇALIŞANI

DİYARBAKIR 9 NİHAT ARİF TEKİN

DİYARBAKIR 10 SELMA TANİN

DİYARBAKIR 11 ABDÜLBAKİ ÇAKMAK

DİYARBAKIR 12 ABDÜLKADİR ÇELEBİ

EDİRNE 1 MEHMET AKALIN AKADEMİSYEN

EDİRNE 2 ORHAN ÇAKIRLAR MÜHENDİS

EDİRNE 3 DİLEK KIRMIZI ESNAF

EDİRNE 4 İSMET ERSÖZ ÖĞRETMEN

ELAZIĞ 1 YAVUZ TEMİZER İŞ ADAMI

ELAZIĞ 2 ABDÜLKERİM EFLATUN KAMU ÇALIŞANI

ELAZIĞ 3 ALİ YÜCEL UYGUR

ELAZIĞ 4 MUSTAFA KEMAL ATİKELER DOKTOR

ELAZIĞ 5 ENİS GİRAY

ERZİNCAN 1 AYŞE ŞÜKRAN ALPTEKİN EV HANIM

ERZİNCAN 2 CENANİ DAĞHAN ÇAKMAK YÖNETİCİ

ERZURUM 1 MUHAMMET NACİ CİNİSLİ İŞ ADAMI

ERZURUM 2 ZEKAİ KAYA SPORCU

ERZURUM 3 FATMA CANAN UÇAR ECZACI

ERZURUM 4 YILMAZ CEYRAN MÜHENDİS

ERZURUM 5 ALPASLAN KÜNİ EMEKLİ

ERZURUM 6 DENİZ SİNİCİ MÜHENDİS

ESKİŞEHİR 1 ARSLAN KABUKÇUOĞLU DOKTOR

ESKİŞEHİR 2 ÖMER İBRAHİM SAYIN İŞ ADAMI

ESKİŞEHİR 3 EREN EKMEN MÜHENDİS

ESKİŞEHİR 4 EBRU SERVİ İŞ KADINI

ESKİŞEHİR 5 EMRE DEMİR MÜHENDİS

ESKİŞEHİR 6 ARİF GEÇKALAN AVUKAT

ESKİŞEHİR 7 GÖKÇE YATMAZ DEKORASYON

GAZİANTEP 1 İMAM HÜSEYİN FİLİZ ÖĞRETİM ÜYESİ Prof Dr. E. Gaziantep Üniv. Rektörü

GAZİANTEP 2 MEHMET CAN TUĞSUZ YÖNETECİ

GAZİANTEP 3 CELAL YILDIRIM YÖNETİCİ

GAZİANTEP 4 MEHMET ÖMER ARPACIOĞLU AKADEMİSYEN Prof Dr. Gaziantep Ünv. Ortopedi ve Travmatoloji

GAZİANTEP 5 İSMET KILIÇ İŞLETMECİ

GAZİANTEP 6 İBRAHİM KESKİN AVUKAT

GAZİANTEP 7 LİNA OCAK İÇ MİMAR

GAZİANTEP 8 OĞUZ HOCAOĞLU AVUKAT

GAZİANTEP 9 SANEM KASAPSEÇKİN İSTATİSTİK

GAZİANTEP 10 İZETTİN ŞAHİN MÜHENDİS

GAZİANTEP 11 İLKER BAY MÜHENDİS

GAZİANTEP 12 CEREN SOYLU İŞ ADAMI

GAZİANTEP 13 ÜNVER BÜLENT GÖKSEVEN DOKTOR

GAZİANTEP 14 MEHMET ÇELİK MÜHENDİS

GİRESUN 1 ORHAN ERZURUM DOKTOR

GİRESUN 2 ÜNZİLE YÜKSEL AVUKAT

GİRESUN 3 AHSEN TÜRK ECZACI

GİRESUN 4 OSMAN ÇALIŞKAN MÜHENDİS

GÜMÜŞHANE 1 ALİ ATEŞ İŞ ADAMI

GÜMÜŞHANE 2 NECDET İLHAN MÜHENDİS

HAKKARİ 1 DİLEK TANRIKULU SERBEST MESLEK

HAKKARİ 2 YILDIRIM ÖRNEK

HAKKARİ 3 Ayşe Tezel

HATAY 1 BİLAL KARACA YÖNETİCİ

HATAY 2 MEHMET BİÇER İŞ ADAMI

HATAY 3 MEHMET KORMAN FELSEFE

HATAY 4 MEHMET ALİ YILDIRIM İŞ ADAMI

HATAY 5 HATİCE GÜZEL ÖĞRETMEN

HATAY 6 ZEKİ TOPRAK MÜŞAVİR

HATAY 7 İLKER ÇALIŞKAN MÜHENDİS

HATAY 8 KEVSER EKER ÖĞRENCİ

HATAY 9 ERTUĞRUL GAZİ DENER MÜHENDİS

HATAY 10 ŞAHİZAR SEBER SERBEST MESLEK

HATAY 11 ALİ KEMAL KÖMÜR SERBEST MESLEK

ISPARTA 1 AYLİN CESUR DOKTOR Rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Doktoru

ISPARTA 2 MUSTAFA ŞİMŞEK ESNAF

ISPARTA 3 SÜLEYMAN SAMİ ALTINKAYA GAZETECİ

ISPARTA 4 ŞÜKRÜ LEVENT BAŞYİĞİT DOKTOR

MERSİN 1 BEHİÇ ÇELİK YÖNETİCİ Eski Vali

MERSİN 2 ZEKİ HAKAN SIDALI İŞ ADAMI

MERSİN 3 ÖZER ÖZEL İŞ ADAMI

MERSİN 4 ÜLKÜ SİNCAR İŞ KADINI

MERSİN 5 VOLKAN ALKAN AVUKAT

MERSİN 6 HASAN DOYDU AVUKAT

MERSİN 7 OSMAN YILMAZ YÖNETİCİ

MERSİN 8 ÜLKÜ CENGİZ MÜTEAHHİT

MERSİN 9 SÜLEYMAN ÇETİN MİMAR

MERSİN 10 HÜSNİYE EKİNGEN DOKTOR

MERSİN 11 AYDIN RIFAT KOCABAŞ YÖNETİCİ

MERSİN 12 MUSTAFA KUNT DİŞ HEKİMİ

MERSİN 13 ASPORÇA MELİS KESER ÖĞRENCİ

İSTANBUL-1 1 HAYRETTİN NUHOĞLU MÜHENDİS İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

İSTANBUL-1 2 AHMET ÇELİK İŞ ADAMI Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz sahibi

İSTANBUL-1 3 YAVUZ AĞIRALİOĞLU İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 4 MERAL ALEMDAR AVUKAT

İSTANBUL-1 5 YÜCEL COŞKUN YÖNETİCİ

İSTANBUL-1 6 ONUR AYDIN YÖNETİCİ Sinema Yönetmeni

İSTANBUL-1 7 MUSTAFA VEYSEL GÜLDOĞAN AVUKAT

İSTANBUL-1 8 EMİNE KÜÇÜKALİ MİMAR

İSTANBUL-1 9 ADİL ERKOÇ AVUKAT

İSTANBUL-1 10 ARİF TEVETOĞLU EKONOMİST

İSTANBUL-1 11 DURSUN ÇOLAK İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 12 SULTAN NESLİHAN SEVEN MÜHENDİS

İSTANBUL-1 13 OĞUZ SARUL İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 14 MİTHAT BORA BULUT MÜHENDİS

İSTANBUL-1 15 NAZLI ASPAY CEBECİ SOSYAL BİLİMCİ

İSTANBUL-1 16 OKTAY ERÇAKAR İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 17 ŞENTÜRK DEMİRAL EMEKLİ

İSTANBUL-1 18 FUAT ONBAŞILI MÜHENDİS

İSTANBUL-1 19 KUBİLAY PEYİK AVUKAT

İSTANBUL-1 20 HİLAL TUNCER MÜHENDİS

İSTANBUL-1 21 UFUK ÜNAL DANIŞMAN

İSTANBUL-1 22 SAYGIN ÖZYILDIRIM YÖNETİCİ

İSTANBUL-1 23 MEHMET ALİ ÖZDEMİR İŞLETMECİ

İSTANBUL-1 24 SEVGİ ŞAHİN MİMAR

İSTANBUL-1 25 BARIŞ TAVLAŞOĞLU MÜHENDİS

İSTANBUL-1 26 TUBA ALAYLI İŞ KADINI

İSTANBUL-1 27 AYSEL KIRALİ MÜHENDİS

İSTANBUL-1 28 YELDA GARGUN PİLOT

İSTANBUL-1 29 MURAT AĞIREL İŞADAMI

İSTANBUL-1 30 ONUR HANLIOĞLU YÖNETİCİ

İSTANBUL-1 31 ÖNDER FARUK PARMAK YÖNETİCİ

İSTANBUL-1 32 BÜLENT ASLAN İŞ ADAMI

İSTANBUL-1 33 YÜKSEL KARAÇAM YÖNETİCİ

İSTANBUL-1 34 YÜKSEL BAT AVUKAT

İSTANBUL-1 35 CANER YILMAZ SERBEST MESLEK

İSTANBUL-2 1 ÜMİT ÖZDAĞ AKADEMİSYEN Prof. Dr 21.yy Enstitüsü Başkanı, Milletvekili, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

İSTANBUL-2 2 FATİH MEHMET ŞEKER AKADEMİSYEN Doç. Dr. Felsefe - İlahiyat - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

İSTANBUL-2 3 ÖZCAN PEHLİVANOĞLU AVUKAT

İSTANBUL-2 4 İLAY AKSOY EĞİTMEN

İSTANBUL-2 5 COŞKUN YILDIRIM MÜHENDİS

İSTANBUL-2 6 MEHMET ASLAN SANATÇI

İSTANBUL-2 7 BİNNUR KARADAĞLI İŞ KADINI

İSTANBUL-2 8 ALİ DİNÇER ÇOLAK İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 9 VEDAT YENERER GAZETECİ

İSTANBUL-2 10 ABDULLAH İLKER SUNGUR AVUKAT

İSTANBUL-2 11 NURİ YILMAZ MİMAR

İSTANBUL-2 12 CEMİLE ALBAŞ DENETÇİ

İSTANBUL-2 13 RÜSTEM FIRAT İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 14 AYCAN GÜLEÇLİLER İŞ KADINI

İSTANBUL-2 15 SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU YÖNETİCİ

İSTANBUL-2 16 GÖKHAN KARGI İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 17 ALİ AKER İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 18 ERTAN VAROL YÖNETİCİ

İSTANBUL-2 19 MUAMMER DEMİRCİ İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 20 HÜSEYİN ÖNDEŞ KAMU ÇALIŞANI

İSTANBUL-2 21 YAŞAR KIZILKUM DENETÇİ

İSTANBUL-2 22 BURÇİN GÖKÇE YÖNETİCİ

İSTANBUL-2 23 ÖMER LÜTFÜ ÖZENÇ MÜFETTİŞ

İSTANBUL-2 24 FİSUN MEHLİKA TOCA AVUKAT

İSTANBUL-2 25 MUSTAFA AKAY İŞ ADAMI

İSTANBUL-2 26 AYDIN EGEMEN AVUKAT

İSTANBUL-2 27 MUSTAFA YAZICI MÜHENDİS

İSTANBUL-2 28 UĞUR ŞEFİK BEKDEMİR İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 1 AHAT ANDİCAN AKADEMİSYEN Prof. Dr. Eski Devlet Bakanı

İSTANBUL-3 2 ÜMİT BEYAZ İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 3 HAYATİ ARKAZ DOKTOR

İSTANBUL-3 4 MELTEM ÜNAL ERZEN AKADEMİSYEN Doç. Dr. İletişim

İSTANBUL-3 5 KEMAL NİZİPLİOĞLU İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 6 HÜSEYİN ÜLGER İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 7 ÖZDEMİR POLAT İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 8 ELMAS GRAĞOS İŞ KADINI

İSTANBUL-3 9 AYHAN BÖLÜKBAŞI YÖNETİCİ

İSTANBUL-3 10 İSKENDER DURİÇ İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 11 MERRİN HASİPOĞLU İŞ KADINI

İSTANBUL-3 12 CELAL KARAPINAR İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 13 SUAT SARI YÖNETİCİ

İSTANBUL-3 14 ZEKİ BULGAN AVUKAT

İSTANBUL-3 15 OSMAN ERUSTA AVUKAT

İSTANBUL-3 16 EVRİM TOK SANATÇI

İSTANBUL-3 17 MERYEM GÖKTAŞ TANRIVERDİ İŞ KADINI

İSTANBUL-3 18 MUSTAFA BİLGİLİ YÖNETİCİ

İSTANBUL-3 19 MEHMET PÜTÜN DOKTOR

İSTANBUL-3 20 RUHİYE AYLA DEMİR ECZACI

İSTANBUL-3 21 MURAT TOLGAR ERDOĞMUŞ AVUKAT

İSTANBUL-3 22 ZİHNİYE GÜRKAN EMEKLİ

İSTANBUL-3 23 ALİ HAYDAR GÜVEN İŞ KADINI

İSTANBUL-3 24 MELİHA APAYDIN ÖĞRETMEN

İSTANBUL-3 25 SİBEL KAYA YÖNETİCİ

İSTANBUL-3 26 TAYFUN SİLİVRİ MÜHENDİS

İSTANBUL-3 27 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ EĞİTMEN

İSTANBUL-3 28 NAZMİYE İZGİN KAMU ÇALIŞANI

İSTANBUL-3 29 KÜRŞAT ÖZER AKADEMİSYEN

İSTANBUL-3 30 YUSUF YAVUZCAN SERBEST MESLEK

İSTANBUL-3 31 MURAT KUDRET ÖĞRERMEN

İSTANBUL-3 32 ARDIL AKIL GRAFİKER

İSTANBUL-3 33 SEZER ÖZSOY YATIRIM UZMANI

İSTANBUL-3 34 HAKAN AKSU İŞ ADAMI

İSTANBUL-3 35 PENBE BOLAT İŞLETMECİ

İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İŞ ADAMI İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

İZMİR-1 2 YILDIRIM ULUPINAR İŞ ADAMI

İZMİR-1 3 MEHMET TEZKAN GAZETECİ

İZMİR-1 4 ÇİĞDEM ÖZER İŞ KADINI

İZMİR-1 5 OSMAN ERTÜRK ÖZEL AVUKAT

İZMİR-1 6 OSMAN VAROL SANATÇI

İZMİR-1 7 BÜLENT KIRILMAZ MÜHENDİS

İZMİR-1 8 SERAP ÖZÖKTEM İŞ KADINI

İZMİR-1 9 ÜLKÜ DOĞAN AVUKAT

İZMİR-1 10 HÜSEYİN HAKAN IŞIK MÜHENDİS

İZMİR-1 11 BURCU BOSTANCIOĞLU BİLİM İNSANI

İZMİR-1 12 İBRAHİM DÖNERTAŞ İŞ ADAMI

İZMİR-1 13 KADİR GÜREL YÖNETİCİ

İZMİR-1 14 GİZEM ALBAŞ DANIŞMAN

İZMİR-2 1 AYTUN ÇIRAY DOKTOR Milletvekili - İYİ Parti Genel Sekreteri. Eski Sağlık Bakanı Müsteşarı

İZMİR-2 2 MUSTAFA KERPİŞCİ MÜHENDİS

İZMİR-2 3 ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU AKADEMİSYEN Prof. Dr.

İZMİR-2 4 HÜSMEN KIRKPINAR İŞ ADAMI

İZMİR-2 5 BEHİCE YILDIZ ÜNSAL İŞ KADINI

İZMİR-2 6 METİN DÖKMECİLER MALİ MÜŞAVİR

İZMİR-2 7 ANIL SELEK AVUKAT

İZMİR-2 8 NADİR GERGİN MÜHENDİS

İZMİR-2 9 İLKER GÜL AKADEMİSYEN

İZMİR-2 10 SALİH ATAKAN DURAN İŞ ADAMI

İZMİR-2 11 HAYRI KÖSEOĞLU İŞ ADAMI

İZMİR-2 12 ÜLKÜ DOĞAN AVUKAT

İZMİR-2 13 MURAT CEM ÖZDEMİR MÜHENDİS

İZMİR-2 14 PELİN YETKİN YAZICI İÇ MİMAR

KARS 1 YÜKSEL AKBABA MÜŞAVİR

KARS 2 AHMET AKÜZÜM EKONOMİST

KARS 3 HİKMET ŞİMŞEK ESNAF

KASTAMONU 1 İLHAN ENGİN ESNAF

KASTAMONU 2 SEYFİ SARIOĞLU DOKTOR

KASTAMONU 3 MEHMET MURAT AŞCI SERBEST MESLEK

KAYSERİ 1 DURSUN ATAŞ ASKER Kayseri- Pınarbaşı Belediye Başkanı

KAYSERİ 2 FATİH ERYILMAZ AVUKAT 15 Temmuz Gazisi, Emniyet Müdürü, Hukukçu

KAYSERİ 3 HÜSEYİN TEKİN İŞ ADAMI

KAYSERİ 4 BERRİN EYİDEMİR MÜHENDİS

KAYSERİ 5 METİN SOYLU MÜHENDİS

KAYSERİ 6 SERAP DURMUŞ YÖNETİCİ

KAYSERİ 7 MESUT UÇAN MÜŞAVİR

KAYSERİ 8 HASAN AYDIN İŞ ADAMI

KAYSERİ 9 KAMİL KARAMETE MÜHENDİS

KAYSERİ 10 BETÜL TOSUN ÖĞRENCİ

KIRKLARELİ 1 KÜRSAD YAMANER SERBEST MESLEK

KIRKLARELİ 2 SİBEL PİŞKİN AVUKAT

KIRKLARELİ 3 MUSTAFA KÖSEOĞLU İŞ ADAMI

KIRŞEHİR 1 MUSTAFA HAKAN ÜNSER MÜHENDİS

KIRŞEHİR 2 ASAF KAYAOĞLU MÜHENDİS

KOCAELİ 1 LÜTFÜ TÜRKKAN İŞ ADAMI İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

KOCAELİ 2 ALİ TÜRKŞEN ASKER E. Albay, Kardak Fatihi, Balyoz Mağduru

KOCAELİ 3 HARUN DEMİRKAYA AKADEMİSYEN Prof. Dr. Kocaeli Üniv.

KOCAELİ 4 RUHİTTİN SÖNMEZ AVUKAT

KOCAELİ 5 DİJLE AKIN EĞİTMEN

KOCAELİ 6 ADİL GÜLEZ ESNAF

KOCAELİ 7 AHMET YEŞİL İŞ ADAMI

KOCAELİ 8 FUAT BERNA SAĞLIKÇI

KOCAELİ 9 İBRAHİM ÖMER TOYRAN İŞ ADAMI

KOCAELİ 10 RENAN KIRAN ÖĞRETMEN

KOCAELİ 11 AYŞEGÜL BABACAN KİMYACI

KOCAELİ 12 ALPER BİRCANOĞLU MÜHENDİS

KOCAELİ 13 AYLA İLGÜN SAĞLIK ÇALIŞANI

KONYA 1 FAHRETTİN YOKUŞ MÜŞAVİR Türk Eğitimsen Genel Başkanı

KONYA 2 ORHAN TULUKÇU AVUKAT

KONYA 3 SEVİL SARGIN AKADEMİSYEN Prof. Dr. Marmara Ünv.

KONYA 4 MEHMET İLKER YİĞİT DİŞ HEKİMİ

KONYA 5 ŞAKİR BERBER AKADEMİSYEN

KONYA 6 SÜLEYMAN ŞENOL ECZACI

KONYA 7 GÖKHAN TOZOĞLU AVUKAT

KONYA 8 OSMAN FEDAİ EĞİTMEN

KONYA 9 MUSTAFA RIDVAN PEKER DANIŞMAN

KONYA 10 NAZMİ SIRIT MİMAR

KONYA 11 RANA ERARSLAN AVUKAT

KONYA 12 MEHMET ALİ ÖNAL DOKTOR

KONYA 13 NAZAN KAYA DOKTOR

KONYA 14 HULUSİ KOÇAK DENETÇİ

KONYA 15 FARUK ÇÖKLÜ MÜHENDİS

KÜTAHYA 1 NİHAT KULA İŞ ADAMI

KÜTAHYA 2 İBRAHİM EMRE KARAA İŞ ADAMI

KÜTAHYA 3 HÜSEYİN ÇAKIR BANKACI

KÜTAHYA 4 MEHMET EMİN BAŞ MUHASEBECİ

KÜTAHYA 5 AYNUR SEZER MÜŞAVİR

MALATYA 1 ALİ BİLİCİ MÜHENDİS

MALATYA 2 HACI MEHMET TURFANDA DOKTOR

MALATYA 3 ŞULE GÜRSOY SERBEST MESLEK

MALATYA 4 SAHRA KARAHAN ERGUVAN DANIŞMAN

MALATYA 5 MUHAMMET AFŞİN ARIKAN AVUKAT

MALATYA 6 ÖZGÜR BOZKURT MÜHENDİS

MANİSA 1 TAMER AKKAL İŞ ADAMI

MANİSA 2 GÖKHAN KARAÇOBAN DOKTOR Alaşehir Belediye Başkanı

MANİSA 3 HASAN ERYILMAZ YÖNETİCİ

MANİSA 4 ASLI ÖZ AVUKAT

MANİSA 5 ŞAHAP YARALI ASKER

MANİSA 6 KADİR CENK ÖZATICI SOSYAL BİLİMCİ

MANİSA 7 SERKAN SERDAR ADIGÜZEL MÜŞAVİR

MANİSA 8 ÖMER GERİTER İŞ ADAMI

MANİSA 9 SELCEN ŞEKERCİOĞLU İLETİŞİM UZMANI

MANİSA 10 AHMET KAĞAN AVCI ARAŞTIRMACI

KAHRAMANMARAŞ 1 FARUK ATLI DOKTOR

KAHRAMANMARAŞ 2 MUSTAFA BASTIRMACI İŞ ADAMI

KAHRAMANMARAŞ 3 BÜLENT MEŞE AKADEMİSYEN

KAHRAMANMARAŞ 4 AYŞE KIRAÇ EMEKLİ

KAHRAMANMARAŞ 5 SADİ GÜNEN DOKTOR

KAHRAMANMARAŞ 6 MÜJGAN ÖZDARENDELİ DOKTOR

KAHRAMANMARAŞ 7 AHMET ÇABUKEL AVUKAT

KAHRAMANMARAŞ 8 İRFAN MERT YIKAN MÜHENDİS

MARDİN 1 HAKAN ERDEM ÇİFTÇİ

MARDİN 2 ATLAFUN AYDOĞDU ÖĞRETMEN

MARDİN 3 AZİZ RODAN SAROHAN DOKTOR

MARDİN 4 TUNA IŞIKHAN EMEKLİ

MARDİN 5 BURHAN İLHAN İŞ ADAMI

MARDİN 6 UĞURHAN ARAS MÜHENDİS

MUĞLA 1 METİN ERGÜN AKADEMİSYEN

MUĞLA 2 ERTAN KÜÇÜKAY MÜHENDİS

MUĞLA 3 KORAY HAYVACI AVUKAT

MUĞLA 4 PEYAMİ CİNAZ DOKTOR

MUĞLA 5 NESRİN AŞTI AKADEMİSYEN

MUĞLA 6 CAHİT KARAÖZ MÜHENDİS

MUĞLA 7 İZEL KUŞKUN MÜHENDİS

MUŞ 1 ERKAN KEMALOĞLU YÖNETİCİ

MUŞ 2 ZİHNİ SAYAN ÖĞRETMEN

MUŞ 3 BAHRİYE KILIÇ MUHASEBECİ

MUŞ 4 ERKAN ÇELİKOĞLU İNSAN KAYNAKLARI

NEVŞEHİR 1 MUSA ERTAŞ İŞ ADAMI

NEVŞEHİR 2 FATİH MEHMET ŞAHİN KAMU ÇALIŞANI

NEVŞEHİR 3 HÜSEYİN SEVİNDİK SOSYAL BİLİMCİ

NİĞDE 1 VEDAT BAYRAM POLİTİKACI

NİĞDE 2 NAİM OSMAN EREM ECZACI

NİĞDE 3 DÖNDÜ GÖKMEN BANKACI

ORDU 1 YENER YILDIRIM DOKTOR

ORDU 2 GÜNAY KARAAĞAÇ YÖNETİCİ

ORDU 3 FERHAT ÇAKIROĞLU İŞ ADAMI

ORDU 4 MUKADDER KORKMAZ DOKTOR

ORDU 5 ŞAHİN YILMAZ MÜHENDİS

ORDU 6 BARIŞ CANDAN İŞ KADINI

RİZE 1 HIZIR KESKİN AVUKAT

RİZE 2 KÜRŞAT HACISÜLEYMANOĞLU AVUKAT

RİZE 3 AYŞEGÜL ÖZYANIK AVUKAT

SAKARYA 1 ÜMİT DİKBAYIR İŞ ADAMI

SAKARYA 2 AYDOĞAN ARSLAN DOKTOR

SAKARYA 3 MEHMET KIR SERBEST MESLEK

SAKARYA 4 NURGÜL ÇAKAR SERBEST MESLEK

SAKARYA 5 İLKER ÖZBUDAK AVUKAT

SAKARYA 6 ZEYNEP ULUSİNAN SERBEST MESLEK

SAKARYA 7 ASENA ASLAN BURAK AVUKAT

SAMSUN 1 BEDRİ YAŞAR MÜHENDİS

SAMSUN 2 İBRAHİM ÖZYER MUHASEBECİ

SAMSUN 3 HÜSEYİN ACAR AVUKAT

SAMSUN 4 BİRSEN ÖZTÜRK YÖNETECİ

SAMSUN 5 AKIN ÜNER YÖNETECİ

SAMSUN 6 ÖNDER FATİH ŞENOL ÖZEL SEKTÖR

SAMSUN 7 HAKAN KİPER AVUKAT

SAMSUN 8 AYŞE AYAN AVUKAT

SAMSUN 9 FURKAN ÖZDEMİR SAĞLIK

SİİRT 1 EMİN TEZ

SİİRT 2

SİİRT 3

SİNOP 1 CEYHAN DEMİR ÖĞRETMEN

SİNOP 2 SEZGİN ŞİMŞEK ÖĞRETMEN

SİVAS 1 ÜNAL POLAT ÖĞRETMEN

SİVAS 2 ÜNAL YILMAZ AVUKAT

SİVAS 3 ÇAĞLAYAN DİKMEN KAMU ÇALIŞANI

SİVAS 4 BETÜL KILIÇKAYA ECZACI

SİVAS 5 HÜSEYİN GÜLHAN İŞ ADAMI

TEKİRDAĞ 1 ENEZ KAPLAN ESNAF

TEKİRDAĞ 2 MUHTAR MAHRANLI TÜCCAR

TEKİRDAĞ 3 HAZIM TAMER DODURKA VETERİNER

TEKİRDAĞ 4 BELMA KUVANCI İŞ KADINI

TEKİRDAĞ 5 OĞUZHAN AYDIN MÜŞAVİR

TEKİRDAĞ 6 TUNCAY KIRMIZIGÜL ÇİFTÇİ

TEKİRDAĞ 7 NURCAN BALCI EROL ARAŞTIRMACI

TOKAT 1 HÜSEYİN ERKAN İKİKAT MÜHENDİS

TOKAT 2 FATİH DEMİRKOL İŞ ADAMI

TOKAT 3 İRFAN ALPAT MÜHENDİS

TOKAT 4 ŞULE ORUÇ KAMU ÇALIŞANI

TOKAT 5 ALİ TURAN TOKGÖZ YÖNETİCİ

TRABZON 1 HÜSEYİN ÖRS AKADEMİSYEN

TRABZON 2 HÜSEYİN KOLOĞLU İŞ ADAMI

TRABZON 3 TUĞBA BAYRAKTAR AYDIN DOKTOR

TRABZON 4 TUNA TAŞKIN YÖNETİCİ

TRABZON 5 MURAT KELEŞ İŞLETMECİ

TRABZON 6 NEŞE AY İŞ KADINI

TUNCELİ 1 DÜZGÜN DEMİR AKADEMİSYEN

TUNCELİ 2 ALMILA MARAŞ AVUKAT

ŞANLIURFA 1 ZUHAL ÇİFTKAYA BİLİM İNSANI

ŞANLIURFA 2 HASAN OĞUL ÖĞRETMEN

ŞANLIURFA 3 MEHMET ÇADIRCI İŞ KADINI

ŞANLIURFA 4 İMAM BADILLI İŞ ADAMI

ŞANLIURFA 5 MEHMET FEDAİ ÇAKMAKLI ESNAF

ŞANLIURFA 6 ABDULLAH TÜYSÜZ ESNAF

ŞANLIURFA 7 MEHMET GANİM BAŞAR DOKTOR

ŞANLIURFA 8 VEYSEL DEMİR SERBEST MESLEK

ŞANLIURFA 9 MEMDUH DOĞRU AVUKAT

ŞANLIURFA 10 OSMAN ESAD BUCAK SERBEST MESLEK

ŞANLIURFA 11 MURAT KAÇAK İŞ ADAMI

ŞANLIURFA 12 İBRAHİM HALİL AGIRTAŞ SERBEST MESLEK

ŞANLIURFA 13 FUAT AKSOY ÇİFTÇİ

ŞANLIURFA 14 ÖZGÜR GENGEÇ YAŞAR ÖĞRENCİ

UŞAK 1 NEŞE YILMAZ İŞ KADINI

UŞAK 2 ALİ KURT AVUKAT

UŞAK 3 ÖZDEMİR KOÇYİĞİT DOKTOR

VAN 1 SELİM ÖZGÖKÇE SERBEST MESLEK

VAN 2 FUAT GÖÇER GENEL MÜDÜR

VAN 3 TÜLAY ÇİVİ GRAFİKER

VAN 4 BAYRAM TARIK ÖZELER YÖNETİCİ

VAN 5 TANER BABACANOĞLU SERBEST

VAN 6 M.SALİH ALBAYRAK

VAN 7 FUAT BAKAN

VAN 8 ALPASLAN DENİZ

YOZGAT 1 SEYİT YÜCEL EKONOMİST E. Şeker Fabrikaları Genel Müdürü

YOZGAT 2 DERVİŞ VURAL MÜŞAVİR

YOZGAT 3 GÖKHAN GENÇASLAN ÖĞRETMEN

YOZGAT 4 AKIN UYAR AVUKAT

ZONGULDAK 1 AYDIN TÜMEN İSTATİSTİKÇİ

ZONGULDAK 2 MEHMET BATU MÜFTÜOĞLU İŞ ADAMI

ZONGULDAK 3 FEHİME ÇAKIR YÖNETİCİ

ZONGULDAK 4 HAVA ÇİÇEK EV HANIMI

ZONGULDAK 5 MUSTAFA ADİL ÖZKAN EKONOMİST

AKSARAY 1 AYHAN EREL AVUKAT

AKSARAY 2 NURİ KOÇAŞ MÜHENDİS

AKSARAY 3 RAHİM AYDIN DOKTOR

AKSARAY 4 FATMA PINAR İZGÜ MUHASEBECİ

BAYBURT 1 SÜLEYMAN BURÇ EĞİTMEN

KARAMAN 1 İSMET İLMİ HATİPOĞLU YÖNETİCİ

KARAMAN 2 ATİLLA ZORLU AKADEMİSYEN

KARAMAN 3 MERVE UÇAR AVUKAT

KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK İŞ ADAMI E. Keskin Belediye Başkanı

KIRIKKALE 2 MUSTAFA AKYÜREK İÇ MİMAR

KIRIKKALE 3 ŞEVKET ÖZSOY ÖĞRETMEN

BATMAN 1 KISMET ÇELİK İŞ ADAMI

BATMAN 2 HASAN ÖLÜK YÖNETİCİ

BATMAN 3 TANSU GÖRKEM EV HANIMI

BATMAN 4 BEYHAN ÖZGENER DERNEK BAŞKANI

BATMAN 5

ŞIRNAK 1 HASAN TATAR İŞ ADAMI

ŞIRNAK 2 ABDULLAH GÜLÇE SERBERT MESLEK

ŞIRNAK 3 HACI ÖZER İŞ ADAMI

ŞIRNAK 4 AHMET NURÇOK SERBEST MESLEK

BARTIN 1 HAMİT ERHAN ALDATMAZ İŞ ADAMI

BARTIN 2 FATMA SİNEM ÖZÜOKLU İŞ ADAMI

ARDAHAN 1 LEVENT PEHLİVAN YÖNETİCİ

ARDAHAN 2 ÇELİK DEMİR MÜFETTİŞ

IĞDIR 1 GÜNDÜZ GÜNEŞ AVUKAT

IĞDIR 2 İBRAHİM AKKUŞ MÜHENDİS

YALOVA 1 ÜNLEM ÜSTEL MÜHENDİS

YALOVA 2 ELİF AKYOL TOSUN DİŞ HEKİMİ

YALOVA 3 NUR GEMALMAZ AYAZ BİLİM İNSANI

KARABÜK 1 DURSUN ALTIPARMAK YÖNETİCİ

KARABÜK 2 HAKKI ÖZDEK VETERİNER

KARABÜK 3 TENZİLE ÇELİK İŞ KADINI

KİLİS 1 MUHAMMET BALCI İŞ ADAMI

KİLİS 2 DİLEK AKKÖZ MÜHENDİS

OSMANİYE 1 MEHMET TEMEL DOKTOR

OSMANİYE 2 NİHAT ÇERÇİ ÖĞRETMEN

OSMANİYE 3 MUHAMMET KAYA MUHASEBE

OSMANİYE 4 VAHİDE ÖNER İŞ KADINI

DÜZCE 1 ERCAN KATIRCIOĞLU ÖĞRETMEN

DÜZCE 2 YUNUS ÖZAY ER İŞ KADINI

DÜZCE 3 REYHAN ATASEVEN BANKACI

