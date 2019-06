İşte İmamoğlu'nun ve Yıldırım'ın Seçimden Önce Son Sözleri!

Millet İttifakı'nın CHP'li İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son mitingini Üsküdar'da yaptı. Binlerce kişinin katıldığı mitingte İmamoğlu "Kendimi sizlere, sizleri Allah'a emanet ediyorum" diyen İmamoğlu seçim yasaklarından önceki son mitingini de, "Pazartesi Saraçhane'de buluşmak üzere Allahaısmarladık" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım da Pendik'te vatandaşlara hitap etti. İstanbul'daki seçimleri 'bağımsızlık mücadelesi' olarak niteleyen Yıldırım, "İstanbul'u hırsızlar yönetemez" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU: "PAZARTESİ SARAÇHANE'DE BULUŞMAK ÜZERE"

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Ne çok yormuşlar bizi görüyorsunuz değil mi? Ne yazık ki ayrıştırıcı bir dille oy için yapamayacakları şey yok.

-Dünyada sadece İstanbul yok. Dünyanın en büyük kentlerinde yönetim değişebilir. Kardeşim nedir kopardığınız kıyamet? İstanbul'da bilmediğimiz neler yapıyor, neler çeviriyorsunuz?

-Size söz veriyorum şehrin nimetlerini sizlerle paylaşmaya geliyoruz.

-Partizanlığı söküp atacağız. Değerli hemşerilerim, İstanbul'un bütün sorunlarının çözümünü biliyoruz. Diyorlar ya bizim kadromuz geniş diye. Bakın size söyleyeyim. O kadar daralttılar ki artık kadro dedikleri şey eş dost akraba. Kadro dedikleri şey kızıydı, oğluydu, damadıydı, geliniydi. Biz İstanbul'u nasıl yöneteceğiz biliyor musunuz? Milletle yöneteceğiz. 16 milyon insanla yöneteceğiz. Bu şehrin o kadar kıymetli insan kaynağı var ki. Bu şehrin o kadar iyi yetişmiş gençleri var ki. O gençlerin Ekrem Abisi olmaya geliyorum. Bu şehrin akademisyenleri, bilim insanları, eli öpülesi öğretmenleri, çok iyi yetişmiş insanları, işçisi, emekçisi var. Ben bu şehri 16 milyon insanla yönetmeye geliyorum. Hem de partisini bile sormayacağım. İnsan diyeceğiz insan. Git partiye üye ol öyle gez demeyeceğiz, demeyeceğiz, demeyeceğiz. Yeni bir dönem başlayacak. Size söz veriyorum.

-Çok çalıştık, herkese anlattık, 23 Haziran'da yapılan hukuksuzluğu herkese anlattık. Kaybettiğimiz 3 ayı çok hızlı geri kazanacağız. Sorumluluğumuz büyük. Ama olsun gençliğimiz var. İstanbul'un sıkıntıları çok ama cesaretimiz var. Biliyoruz, insanları küsmüş, insanları birbirine selam vermiyor ama olsun adaletimiz var, adaletimizle geliyoruz. Sizlere söz veriyorum İstanbul'da herkesin birbirine selam verecek. Pazartesi günü bile hayatın değiştiğini göreceksiniz. Çünkü bu şehri içindeki en güzel insanlarla, bu şehrin insanlarını barıştırmaya geliyorum.

'BUGÜN İTİBARİYLE ARTIK GÖREV ZAMANI, ARTIK DEVLET ADAMLIĞINIZI YAPIN'

-Şimdi birkaç sözüm de elbette ki son bir iki haftadır biliyoruz ki içindeki tüm zehri bu sürece akıtanlar var. Kötü sözleriyle başta şahsım üzerine bütün kötü iftiraları üzerimize gönderenler var. Onlara diyorum ki bugün itibariyle artık görev zamanı, artık devlet adamlığınızı yapın. Yarınki seçimde bu seçimin emanetini güvenliğini sağlayın. Yarın önemli gün. Ama size söyleyeyim özellikle yarın milyonlarca insanın sandığa akacağını görüyorum. Yarın İstanbul'da yüz binlerce insanın sandıkta görev alacağını biliyorum. okullarda görev alacağını biliyorum. Demokrasi için egemenlik kayıtsız şartsız milletimindir demek için. Hep birlikte sandıkta görev almaya hazır mıyız?

-İsrafın son bulması için tasarrufla bu şehrin daha çok zenginleşmesi için, o zenginliği bu şehrin garibanına ve herkese adil dağıtmak için yarın haktan, hukuktan, adaletten yana oylarımızı kullanmaya hazır mıyız?

'BU KARDEŞİNİZ YARIN HAK YEDİRMEYECEK'

-Size bir şey söyleyeyim, içinizi rahat tutun. Buradan dağılıp evlerinize giderken herkese selam söyleyin, gülen yüzünüzü gösterin. Sizden isteğim hiçbir münakaşaya girmeyin. Sakın oralı olmayın, gülün geçin. Çünkü biz bu şehrin yüzünü güldürmeye geliyoruz. Bu çok önemli. Ve bizimle beraber bu süreci takip edin göreceksiniz bu kardeşiniz yarın yine hak yedirmeyecek.

-Özellikle bir kardeşimizin bize emaneti aslında sizlerin yüreğindeki beklenti, o güzle mesajı herkese söyleyin. Bu güzel tarihi meydandan bütün İstanbul sizi duysun: Her şey çok güzel olacak, Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Siz farkında değilsiniz zaten oldu, oldu, oldu. Sizlerle beraber İstanbul'a çok güzel hizmetler yapacağız. Kendimi sizlere, sizleri Allah'a emanet ediyorum. pazartesi Saraçhane'de buluşmak üzere Allahaısmarladık."



BİNALİ YILDIRIM: "İSTANBUL'U HIRSIZLAR YÖNETMEZ"

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Değerli kardeşlerim, İstanbul seçimleri demek bağımsızlık mücadelesi demektir. Cumhur ittifakıyla ay yıldızlı bayrağımıza ve üniter devlet yapımıza sahip çıkmak demektir.

-Bu kez Binali Yıldırım'ın oyları çalınmayacak değil mi? İstanbul'u hırsızlar yönetemez. Bu şehir ülkemizin kalbi.

-Bu şehirde Diyarbakır'dan fazla Kürt kardeşimiz var. Hiç kimse Kürt kardeşlerimizi kendi iradesin görmesin. Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Romanlar, Göçmenler... Her yerden bu şehre gelen ve buraları mesken tutan bütün kardeşlerimiz bizim başımızın tacıdır.

-Geçen seçimde oy kullanamayanlar şunu bilsinler, kayda gerek yok. Gidip oylarını rahatlıkla kullanabilirler.

-Tapu işlerini de imar işlerini de ne sorun varsa hepsini çözeceğiz. Hizmetlerimiz artarak devam edecek.

-Yarım kalan hesabı yarın kapatıyor muyuz? Pazartesi hep birlikte iş başı yapıyor muyuz? Biz her şeyi yaparız, yeter ki bir olalım, iri olalım, birlikte olalım.



İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA