İşte Erdoğan-İnce Görüşmesinin Ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce arasında önceki gün gerçekleşen görüşmenin detayları ortaya çıktı.

24 Haziran seçimleri sürevinde CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Önceki gün gerçekleşen ve 40 dakika süren görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Görüşmede; CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anne tarafının Rizeli olduğunu söyledi ve sohbet bu ifadelerle başladı.

RİZE'DE ORTAK TANIDIKLAR ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Muharrem İnce'ye Rize'de yaşayan akrabalarının olup olmadığını sordu. Sohbet sırasında Rize'de bazı ortak tanıdıkların olduğu ortaya çıktı.

SİYASİ ANILAR

Çay eşliğinde devam eden liderlerin sohbetinde, siyasi anılar da konuşuldu.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI ŞAŞIRTTI

40 dakika süren görüşmede Muharrem İnce'nin aday olduğu süreç de ele alındı ve ikili arasında bu yönde de bir sohbet oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarif ettiği aday profilini hatırlatarak "Farklı tarifler yapılıyordu ama siz çıktınız" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Lideri; ekonomiden anlayan, kavgacı olmayan bir Cumhurbaşkanı adayı göstereceklerini açıklamıştı.

Bu tarife uymayan Muharrem İnce'nin adaylığı herkesi şaşırtmıştı.

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