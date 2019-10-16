Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93511
ALTIN
280.584
DOLAR
5.8776
STERLIN
7.5246
EURO
6.4932

İşte Devlet Bahçeli'nin Yeni Hali!

Rahatsızlığının ardından mesaiye başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sakallı hali çok konuşulmuştu. Bahçeli'nin sakallarını kestiği görülen yeni fotoğrafları paylaşıldı.

İşte Devlet Bahçeli'nin Yeni Hali!

Rahatsızlığının ardından mesaiye başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sakallı hali çok konuşulmuştu. Bahçeli'nin sakallarını kestiği görülen yeni fotoğrafları paylaşıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:28
İşte Devlet Bahçeli'nin Yeni Hali!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 3 haftalık dinlenme sürecinin ardından yeniden mesaiye başlayan Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarını paylaştı.

Geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığının ardından dinlenme sürecini tamamlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hafta başında genel merkeze gelerek yeniden mesaiye başlamıştı.

Pazartesi günü genel merkezde partilileri selamlayan Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti.

Semih Yalçın'ın paylaştığı fotoğraflarda, Bahçeli'nin saklını kestiği görüldü. Yalçın o fotoğrafın altına, "Devlet bahçeli demek; kararlılık, yenilmez azim ve sarsılmaz irade demektir" notunu da düştü.

Anahtar Kelimeler:
işte devlet bahçeli nin yeni hali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Ünal Çeviköz: Terörle mücadele Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmeli
CHP'li Ünal Çeviköz: Terörle mücadele Şam yönetimiyle ilişki kurularak sürdürülmeli
Temel Karamollaoğlu: Barış Pınarı Harekatı sürecinde sadece 'Türkiye İttifakı'ndan bahsetmeliyiz
Temel Karamollaoğlu: Barış Pınarı Harekatı sürecinde sadece 'Türkiye İttifakı'ndan bahsetmeliyiz
AK Partili Yeneroğlu'ndan Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan yaşlı adam için Kürtçe mesaj
AK Partili Yeneroğlu'ndan Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan yaşlı adam için Kürtçe mesaj

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim