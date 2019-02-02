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İşte CHP'nin Parti Meclisi'nden Çıkan Belediye Başkan Adayları!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), aday belirleme sürecine son noktayı koymaya hazırlanıyor. Bugün toplanacak Parti Meclisi'nde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kritik ilçeler oylanacak.

İşte CHP'nin Parti Meclisi'nden Çıkan Belediye Başkan Adayları!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), aday belirleme sürecine son noktayı koymaya hazırlanıyor. Bugün toplanacak Parti Meclisi'nde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kritik ilçeler oylanacak.

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:06
İşte CHP'nin Parti Meclisi'nden Çıkan Belediye Başkan Adayları!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), aday belirleme sürecine son noktayı koymaya hazırlanıyor. Bugün toplanacak Parti Meclisi'nde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kritik ilçeler oylanacak.

CHP, 31 Mart seçimleri için bugün yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında aday belirleme sürecini tamamlamayı hedefliyor. CHP bugünkü toplantıda İstanbul’un 5, İzmir’in 2 , Ankara’nın 9 ilçesinin yanı sıra Hatay ve Adana'nın ilçelerinin aralarında bulunduğu ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmacak.
 
Alınan bilgilere göre Parti Meclisi'nden ismi çıkan isimler şu şekilde:

Adana Yüreğir Belediye Başkan Adayı:Kamuran Karaca

Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı: Akif Kemal Akay (Gizli oylama yapıldı 38 kabul)

Bilecik Merkez Bayırköy Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Kaygısız

Bilecik Vezirhan Belediye Başkan Adayı:Ercan Öztürk

Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı:Özgür Erdursun

Erzurum Çat Belediye Başkan Adayı:Mahmut Edebali

Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı:Birkan Kürekçi

Hatay Defne Belediye Başkan Adayı: İbrahim Güzel

Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayı:Asaf Güven

Hatay İskendurun Belediye Başkan Adayı:Yılmaz Şahutoğlu

Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı:Ökkeş Elmasoğlu

Hatay Samandağ Belediye Başkan Adayı: Refik Eryılmaz

İstanbul'un Beyoğlu İlçesi oybirliği ile geçerek  Alper Taş oybirliği ile geçti.

İstanbul'un Kadıköy İlçesioybirliği ile geçerek Şerdil Dara Odabaşı CHP Parti Meclisi'nden geçti.

İstanbul'un Şişli İlçesi için oy birliği ile  Muammer Keskin PM'den geçti.

İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi oy birliği ile PM'den yapılan oylamadan geçti.

Son Güncelleme: 02.02.2019 18:18
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Taner 57 dakika önce

Çokta tın

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