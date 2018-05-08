İşte CHP'nin Adayı Muharrem İnce'nin Seçim Vaatleri

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Sözcü Gazetesi'nden Gökmen ULU'nun sorularını yanıtladı ve seçim vaatlerini açıkladı.

Sözcü Gazetesinde yayımlanan röportajında Muharrem İnce şu açıklamalarda bulundu.

NEDEN ADAYLIK?

Ben uzun zamandır bir iddia ortaya koydum: Türkiye'yi yönetmek. Cumhurbaşkanı adayı gösterilmemle birlikte Türkiye'yi yönetme iddiamı gerçeğe dönüştürme imkanı elde etmiş oldum. Aldığım sorumluluğun ağırlığını, önemini biliyorum. Bir taraftan Türkiye'yi yöneteceğim, bir taraftan da demokrasiyi yeniden inşa edeceğim.

KARAR NASIL ALINDI?

Sayın genel başkan beni evine davet etti. Araştırdıklarını, anket yaptıklarını, benim aday olmamın ülke için, parti için doğru olduğunu söyledi. Karşısına çıkıp iki kez aday olmamın hiç önemli olmadığını, önemli olanın memleket olduğunu ifade etti. Adaylığım açıklandıktan sonra eşim Ülkü, "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. "80 milyonun sorumluluğunu üzerimde hissediyorum. Bu millete layık olmaya çalışacağım" dedim.

- Bazı AK Parti temsilcilerinin, "Kılıçdaroğlu, rakibi İnce'den kurtulmak için onu aday gösterdi" sözlerine ne diyorsunuz?

Gülüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu benden kurtulmak için değil, Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için beni aday gösterdi.

NASIL BİR CUMHURBAŞKANI OLACAKSINIZ?

Bisiklete binen, bazen kendi arabasını kullanan, 3 bin korumayla gezmeyen, misafirlerini Atatürk'ün mekanı Çankaya Köşkü'nde ağırlayan bir Cumhurbaşkanı olacağım.

SEÇİLİRSENİZ NE OLACAK? YOL HARİTANIZ NE OLACAK?

Onarım sürecine gireceğiz. Demokratikleşeceğiz. Özgürleşeceğiz. Devleti yönetenler tasarrufu öğrenecek. Şatafat dönemi sona erecek. Saraylar, saltanatlar olmayacak. Cumhurbaşkanlığı yemininden sonra Türkiye'yi Beştepe'den değil, Çankaya Köşkü'nden yöneteceğiz. Amacım, 16 Nisan 2017 anayasa değişikliklerini, yeni bir anayasa ile etkisiz hale getirmektir. Herkese eşit yakınlıkta bir kamu anlayışını hakim kılacağız. Türkiye'yi eksiksiz demokrasiye kavuşturacağız. Uzlaşmayı gerçekleştireceğiz. Huzur getireceğiz bu ülkeye.

ÜLKEMİZİN SORUNLARI

Ciddi sorunlarımız var. Özellikle ekonomide, toplumsal barışımızda ve uluslararası ilişkilerde... Türkiye'nin yeniden yapılanmaya, açılan yaraların sarılmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin en önemli sorunları ekonomi ve adalettir. İlk işim yargı bağımsızlığını sağlamak olacak. Hali içler acısı olan yargıyı düzeltmediğimiz takdirde hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Görevimiz, hukukun üstünlüğüne dayanan bir devlet olmaktır. Keyfiliğin, ölçüsüzlüğün olduğu, emirlerin yasalara dönüştürüldüğü yerde ne hukuk devleti vardır ne de demokrasi vardır. Yargının bağımsızlığı, adaletin temelidir.

YARGI DEĞİŞECEK

Emirle çalışan yargıya son vereceğiz. Bağımsız, etkin ve gecikmeyen yargı düzenimiz olacak. Adalet bakanı, adaletin yönetiminde değil hizmetinde olacak. Yargıdaki siyasallaşma önlenecek. Yargı üyelerinin göreve başlaması siyasi erkin dışında olacak. Yargıç güvencesi için gerekli adımlar atılacak. Hakim ve Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak. Yüksek yargının yapısı değişecek.

OHAL

İlk adım OHAL'in kaldırılması olacaktır. İhtiyacımız olan, hak arayanı siyasal müdahalelerle haklayan değil, siyasi erkin karşısında koruyan, hak arama özgürlüğünü güvence altına alan düzenin kurulmasıdır.

RAKİPLERİ İÇİN SÖYLEDİKLERİ

Kim aday olmak istiyorsa imza konusunda yardımcı olmalıyız. Ben HDP'li değilim, Saadet Partili değilim, İYİ Partili değilim, ben iliklerime kadar Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama rakiplerimle adil yarışmak isterim.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA TUTUMUNUZ NE OLACAK?

Ben ilk turda seçimi almaya odaklanıyorum. Eğer seçim ikinci tura kalırsa, muhalefetin adayı kimse desteklemek boynumun borcu.

SEÇİM VE SANDIK GÜVENLİĞİ

Öncelikle herkesi oy kullanmaya çağırıyorum. Yetmez. Birincide bitmeyebilir, ikinci tura hazırlıklı olmak lazım. Yetmez. Sandıklara sahip çıkmak lazım. Yetmez. Islak imzalı tutanaklara sahip çıkmak lazım. Yetmez. Sonunda YSK'nın önüne gidebiliriz. Onun için 50 bin avukata hazırlıklı olmaları çağrısı yaptım. YSK üyelerine şimdiden adil olmalarını tavsiye ediyorum. 80 milyon onları tanımak zorunda kalmasın. Takdir onların.

EKONOMİ

Krizden çıkmak için gerekli adımları atacağız. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan, üretimi geliştirmeyen ekonomi politikalarına son vereceğiz. Ekonomideki durum, yarınımızın yabancılara ipotek edildiğini göstermekte. Ekonomik bağımsızlığını yitiren ülkenin kendi çıkarlarını koruması mümkün değildir. Güneyimizdeki gelişmeler Türkiye için önemli tehditler içermekte. Ancak asıl tehdidi ekonomik göstergeler ortaya koyuyor. Bu ekonomik düzenden çıkış, öncelikli görevimizin başında yer almaktadır. Kamuya ait fabrikaların, taşınmazların satılmasıyla, yasadışı faaliyetleri meşrulaştıran aflarla bu sorun aşılamaz.

NASIL AŞILACAK?

Bu krizden tek çıkış yolu hukuk devletine ve laik, demokratik rejime sahip çıkmaktır. Çünkü sorunun ortaya çıkışının temel nedeni kötü ekonomi yönetiminin yanında ülkemizin siyasal ve toplumsal alanda yaşadığı sorunlardır. Kurumların, kuralların, hukuka dayalı istikrarının bulunmadığı ülkede yatırımcı kendini güvende hissetmez.

TOPLUMDAKİ AYRIŞMA

Kutuplaştıran politikalara asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye, kutuplaştırılmış olmanın ağır bedelini ödüyor. Bu sorunu aştığımız oranda geleceğimizi kazanırız. Sorun, sorunu var edenlerle çözülmez. Sorun çözmenin yolu, sorunu ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmakla olur.

BU SEÇİMİN DİĞERLERİNDEN FARKI

Bu seçim, demokrasiden yana olanlarla 'Tek adam rejimi'nden yana olanlar arasında bir seçimdir. Ülkeyi uçuruma götürmekte kararlı olanlarla, onu ilelebet yaşatacak olanlar arasında geçecek olan bir seçimdir. Uygulanmak istenen proje, bölünmüş, parçalanmış, geleceği bugünden çalınan, toplumu, topluluklar haline getirme projesidir. 24 Haziran'da ya bu sürecin geri döndürülmesine, demokrasimizin 143 yıllık tarihsel rotasına sokulmasına, eksiklerinin giderilmesine, geçmiş hataların onarılmasına, kısacası eksiksiz tam demokrasiye 'Evet' diyeceğiz ya da bugün yaşamakta olduğumuz tüm sorunların derinleşerek devam etmesine 'Evet' diyeceğiz. 24 Haziran seçimleri, demokrasi güçlerinin, tek adam rejimine geçit vermeyeceği, yeniden eksiksiz ve tam demokrasi diyeceği seçimler olacaktır.

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