İşte CHP'nin Seçim Sloganı ve Afişleri

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisinin seçim sloganı belli oldu.

CHP, 24 Haziran 2018 günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinde kullanılacak kurumsal kimlik kılavuzunu kamuoyuna duyurdu.

Yapılan açıklamada CHP'nin 'Milletvekilliği 2018 Görsel İletişim Kılavuzu'na göre slogan mavi kırmızı renklerle "Millet için geliyoruz" oldu. Milletvekilliği kampanyası boyunca ayrıca logo olarak da "Artık TAMAM' ifadesi kullanılacak.

'Artık Tamam' ifadesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet 'tamam' derse kenara çekiliriz" sözlerinin ardından başlatılan kampanyaya atıf yapılıyor. CHP ambleminin altında 'EVET' yazısı da görsel olarak afişlerde yer alacak.

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