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İstanbul’dan İlk Seçim Sonuçu!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Adalar ilçesinde kesin kazanan aday belli oldu...

İstanbul’dan İlk Seçim Sonuçu!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Adalar ilçesinde kesin kazanan aday belli oldu...

31 Mart 2019 Pazar 20:17
İstanbul’dan İlk Seçim Sonuçu!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Adalar ilçesinde kesin kazanan aday belli oldu...
 CHP’nin  Adalar Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül İstanbul’un ilçelerindeki seçim yarışını önde bitiren ilk isim oldu.

Saat 20.25 itibariyle sandıkların yüzde 84.62’sinin açıldığı Adalar’da CHP’nin adayı Erdem Gül yüzde 42.79 oy aldı.

AKP’nin adayı Özlem Öztekin Vural yüzde 30.66 oy alırken, DSP’nin adayı yüzde 24.43 oy aldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.03.2019 20:23
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