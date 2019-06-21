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İstanbul'da 41 bin 500 MHP'li sandık başında görev yapacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Seçim güvenliği için, 41 bin 500 milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı, 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz milletimiz rahat olsun" dedi.

İstanbul'da 41 bin 500 MHP'li sandık başında görev yapacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Seçim güvenliği için, 41 bin 500 milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı, 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz milletimiz rahat olsun" dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 06:55
İstanbul'da 41 bin 500 MHP'li sandık başında görev yapacak

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 2. Bölge Seçim Koordinatörü Feti Yıldız, seçim güvenliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tutulan tutanaklar çok önemli ve hayati olduğunu belirterek, "Mutlaka ıslak imzalı olmasına öncelikle dikkat edilmelidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, şöyle devam etti:

"İstanbul halkının özgür iradesinin, herhangi bir baskı ve kumpasa maruz kalmaması için sandık çevresinde, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler dışında hiç kimse bulundurulmamalıdır. Seçim iş ve işlemlerine karşı yapılacak her türlü itiraz, tutanağa mutlaka şerh olarak düşülmelidir."

'İZAHTAN VARESTEDİR'

MHP'li Yıldız, "Yapılacak seçim, maalesef İstanbul'a hizmet yarışı olmaktan çok süre önce çıkmıştır. Karanlık senaryoların devrede olduğu, seçmenin zihnini bulandırmak için PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin her türlü girişimde bulunduğu hususu, izahtan varestedir" diye konuştu.

Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçim güvenliği için, 41 bin milliyetçi ve ülkücü arkadaşımızı, 31 bin 126 seçim sandığında görevlendirmiş bulunuyoruz. Aziz milletimiz rahat olsun."

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Son Güncelleme: 21.06.2019 16:29
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