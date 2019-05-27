İstanbul yenileme seçimi için kesin aday listesi açıklandı

İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak kesin adayların listesini açıkladı.

Listeye göre seçimde, AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi ile 17 bağımsız aday yarışacak.

Kesin aday listesine göre seçime, AK Parti'den Binali Yıldırım, CHP'den Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nden Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nden Mustafa İlker Yücel katılacak.

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde yer alacak bağımsız adaylar ise şöyle:

"Vedat Öztürk, Ahmet Çördük, Mehmet Yıldız, Güldes Önkoyun, Mehmet Ali Aydoğmuş, Lütfü Yılmaz, Dursun Ali Bacıoğlu, Seçkin İlker, Özkan Mustafa Küçükkural, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Muhammet Ali Canca, Burhan Erol, Doğan Duman, Ali Rıza Kansız, Abdul Celil Gülalp, Burak Kadıoğlu, Hasan Atasoy Torun"

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)