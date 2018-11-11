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İstanbul Maratonu'nda Atanamayan Öğretmenler İçin Koştular

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Maratonu’nda CHP Spor Kurulu üyeleri, milli sporcular ve gençlerle birlikte atanmayan öğretmenler için koştu.

İstanbul Maratonu'nda Atanamayan Öğretmenler İçin Koştular

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Maratonu’nda CHP Spor Kurulu üyeleri, milli sporcular ve gençlerle birlikte atanmayan öğretmenler için koştu.

11 Kasım 2018 Pazar 14:29
İstanbul Maratonu'nda Atanamayan Öğretmenler İçin Koştular

Yıldırım Kaya yaptığı açıklamada,Bugün, İstanbul Maratonu’nda atanmayan öğretmenlerin sesi olmak için koşacağız.  CHP Spor Kurulu olarak bir çağrı yaptık, ‘Gelin hep birlikte atanmayan öğretmenlerin, atama hakkı için koşalım’ dedik. Çağrımıza atanmayan öğretmenlerimiz coşkuyla karşılık verdi. Atanmayan beden eğitimi öğretmenleri ise en ön saflarda koşacaklarını duyurdu.” dedi.

Danıştay’ın okullarda 153 bin öğretmen açığı olduğunu tespit ettiğini söyleyen Kaya, “Bir eğitimci olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu konuda ağzını bıçak açmıyor” ifadelerini kullandı.    

“Milli Eğitim Bakanlığı Eylül ayında bir müfredat güncellemesi yaptı. İlkokullardaki, oyun ve fiziki etkinlikler dersi, beden eğitimi ve oyun dersi oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da 5 saat olarak uygulanmaya sokuldu. Ancak okullarda beden eğitimi ve oyun dersini verecek beden eğitimi öğretmeni yok.” diyen Kaya, “Bugün atanmayan beden eğitimi öğretmenlerimiz de bizimle birlikte koşuyorlar. Biz istiyoruz ki beden eğitimi öğretmenlerimiz ait oldukları yerlerde, okul bahçelerinde, spor salonlarında öğrencileriyle birlikte koşsunlar.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da çağrı yapan Kaya,  “Atanmayan öğretmen sorununu çözecek en yetkili makamdasınız. İşte Sayıştay raporundaki 153 bin öğretmen açığı, işte bizimle koşan atanmayan öğretmenler… Elinden kolundan tutan mı var? Bu gençler daha ne kadar çile çekecek? Atanmayan öğretmenler sizden geleceklerini istiyor!” diyerek, öğretmenler için atama çağrısı yaptı.

İşte CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın o açıklaması;

Bugün, İstanbul Maratonu’nda atanmayan öğretmenlerin sesi olmak için koşacağız.  CHP Spor Kurulu olarak bir çağrı yaptık, “Gelin hep birlikte atanmayan öğretmenlerin, atama hakkı için koşalım” dedik. Çağrımıza atanmayan öğretmenlerimiz coşkuyla karşılık verdi. Atanmayan beden eğitimi öğretmenleri ise en ön saflarda koşacaklarını duyurdu.

Bugün bizimle koşacak olan öğretmenler yıllardır atanmayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı atama sayıları, ne öğretmen ihtiyacını, ne de öğretmenlerimizin talebini karşılıyor.

Danıştay, “Okullarda 153 bin öğretmen açığı var, planlama yapamıyorsunuz” diyor.  Ancak, kendisi de bir eğitimci olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ağzını bıçak açmıyor. 

AKP iktidara gelmeden önce, seçim vaatlerinden biri de atanmayan öğretmenlerin tamamını atayarak, sorunu kökten çözmekti. O gün, 2002 yılında atama bekleyen 60 bin öğretmen vardı. Bugün ise atanmayan öğretmen sayısı 500 bine yaklaştı. Pırıl pırıl genç öğretmenlerimiz gelecek hayali kuramıyor, evlenemiyor, geleceğinden endişeli…

Öğretmen olma aşkıyla eğitim fakültelerini bitirenler, şimdi inşaatlarda çalışıp, restoranlarda garsonluk yapıyor. İş bulamayanlar açlıkla karşı karşıya, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Onlarca öğretmen ataması yapılmadığı için bunalıma girip intihar etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Eylül ayında bir müfredat güncellemesi yaptı. İlkokullardaki, “Oyun ve fiziki etkinlikler” dersi, “Beden eğitimi ve oyun” dersi oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da 5 saat olarak uygulanmaya sokuldu. Ancak okullarda “Beden eğitimi ve oyun” dersini verecek beden eğitimi öğretmeni yok.

Bugün atanmayan beden eğitimi öğretmenlerimiz de bizimle birlikte koşuyorlar. Biz istiyoruz ki beden eğitimi öğretmenlerimiz ait oldukları yerlerde, okul bahçelerinde, spor salonlarında öğrencileriyle birlikte koşsunlar. 

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. “Vizyon” belgesi açıklamak en kolayı…  Burnunuzun dibindeki atanmayan öğretmenlerin feryadını duymuyorsanız, seslerini duyurmak için koşan beden eğitimi öğretmenlerini görmüyorsanız, her gün bir vizyon belgesi açıklasanız neye yarar.  

Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; atanmayan öğretmen sorununu çözecek en yetkili makamdasınız. İşte Sayıştay raporundaki 153 bin öğretmen açığı, işte bizimle koşan atanmayan öğretmenler…

Elinden kolundan tutan mı var?

Bu gençler daha ne kadar çile çekecek?

Atanmayan öğretmenler sizden geleceklerini istiyor!

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2018 14:45
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Ööööö 56 dakika önce

Gerçekten beklemekten yorulduk sesimizi duysunlar artıkkkk!!!

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Nebi 28 dakika önce

CHP de olmasa sesimizi duyan, duyuran başka kimse olmayacak heralde

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