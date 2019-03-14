İstanbul ilçelerindeki son yerel seçim anketi sonuçları

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala geçen seçimin bileni ORC anket şirketinden kapsamlı bir araştırma geldi. İstanbul'un ilçelerine yönelik ilk kez sonuç açıklayan ORC, bir çok ilçede sürpriz sonuçlara işaret etti. Bunlar içinde en dikkat çekici olanı Küçükçekmece, Sarıyer, Kartal, Sancaktepe ve Üsküdar ilçeleri oldu. Zira bu ilçelerde başa baş bir yarış var.

ORC anketinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun ilçelerden alacakları oylar da yer alıyor. Cumhur ittifakının önde olduğu ilçelerde Binali Yıldırım, Millet ittifakının olduğu ilçelerde ise Ekrem İmamoğlu fark atıyor. İşte Avcılardan Bahçelievler'e, Kadıköy'den Üsküdar'a kadar tüm ilçelerin anket sonuçları: