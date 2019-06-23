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İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi ! Sandıklar kapatıldı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. Birazdan oy sayımı işlemine başlanacak.

İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi ! Sandıklar kapatıldı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. Birazdan oy sayımı işlemine başlanacak.

23 Haziran 2019 Pazar 16:38
İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi ! Sandıklar kapatıldı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi.

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Görevliler, büyükşehir belediye seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümünü yapacak.

- YSK yayın yasağını kaldırana kadar sonuçlar verilemeyecek

Seçim yasaklarına göre, bugün saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanamayacak.

Saat, 18.00-21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak.

YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak, yayın yasağını saat 21.00'den önce kaldırabilecek.

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istanbul da oy verme işlemi sona erdi sandıklar kapatıldı
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